Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinhomes được giao làm dự án NOXH 64.000 tỷ đồng tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Công ty Cổ phần Delta làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, diện tích khoảng 191 ha và tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64 nghìn tỷ đồng.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 12/10/2026, UBND TP.HCM giao Công ty Cổ phần Delta, có trụ sở tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh (ấp 6, xã Bà Điểm) thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội trên địa bàn.

Dự án có diện tích khoảng 191 ha, được định hướng phát triển khu nhà ở xã hội cao tầng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cùng các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cư dân.

Quy mô, tính chất, tỷ lệ sử dụng đất và diện tích sàn thương mại, dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện, giới hạn theo quy định pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 64.053 tỷ đồng. Đây là mức vốn do nhà đầu tư đề xuất và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Delta có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp và đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính để triển khai dự án theo tiến độ được chấp thuận.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, thời gian thực hiện dự án tính từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết năm 2030. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết, hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và tổ chức thi công các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Các công trình phải được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo tiến độ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Về cơ chế hỗ trợ, dự án được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi dành cho đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng.

Với tổng mức đầu tư và diện tích trên, đây sẽ là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn TP.HCM.

Mối liên hệ giữa Delta và Vinhomes được xác lập trong công bố thông tin của Vinhomes vào tháng 7/2019 về việc nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại Delta và trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Trong các báo cáo thường niên sau đó, Vinhomes tiếp tục ghi nhận Delta trong danh sách công ty thành viên, với lĩnh vực hoạt động liên quan đến đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Theo báo cáo thường niên Vinhomes năm 2024, tỷ lệ biểu quyết của Vinhomes tại Delta đạt 100%, trong khi tỷ lệ lợi ích trực tiếp và gián tiếp là 99,91%.

Đến ngày 31/12/2025, báo cáo thường niên Vinhomes ghi nhận Delta có vốn điều lệ 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết của Vinhomes vẫn ở mức 100%, còn tỷ lệ lợi ích trực tiếp và gián tiếp là 99,79%.