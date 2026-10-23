Giá vàng thế giới ngày 23/10 lao dốc, giảm gần 100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/10 giao dịch ở mức 4.025 USD/ounce, giảm 99 USD/ounce so với mức 4.124 USD/ounce của sáng 22/10. Kim loại quý quay đầu giảm mạnh sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, xuống mức thấp nhất trong những ngày gần đây.

Quy đổi theo tỷ giá 26.040 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với mức 129,6 triệu đồng/lượng của sáng 22/10.

Giá vàng thế giới sáng 23/10 giảm xuống 4.025 USD/ounce, thấp hơn khoảng 99 USD/ounce so với sáng 22/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.157 USD/ounce vào sáng 16/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 132 USD/ounce, tương đương 3,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 149 USD/ounce, tương đương 3,5%.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường vàng thế giới tiếp tục gia tăng. Sau khi phục hồi lên gần 4.190 USD/ounce đầu tuần, kim loại quý liên tiếp suy yếu và hiện lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce. Giá giảm mạnh trong phiên gần nhất cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn thiếu ổn định, trong khi đà phục hồi trước đó chưa được duy trì.

Giá vàng trong nước trước phiên sáng 23/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 23/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,1-142,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,2 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,9 triệu đồng/lượng.