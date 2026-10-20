Chân dung tân tổng giám đốc SJC

Ông Nguyễn Trường Thi làm Tổng giám đốc SJC thay cho vị trí Quyền Tổng giám đốc trước đó của ông Đào Công Thắng.

Chủ tịch UBND TP HCM vừa điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi - Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM - giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó, ông Thi từng là Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cũ và tiếp tục làm Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM từ ngày 1/7/2025.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh trao Quyết định của UBND Thành phố cho ông Nguyễn Trường Thi (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP HCM.

SJC là doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn, chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước. Từ năm 2012, SJC được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là thương hiệu vàng quốc gia. Công ty sản xuất vàng miếng mang thương hiệu SJC và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm này.

Tuy nhiên từ cuối năm 2025, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Sau 13 năm áp dụng, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị bãi bỏ, thay vào đó doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia.

Năm 2025, SJC ghi nhận doanh thu thuần ở mức 14.030 tỷ đồng, giảm 56% so với năm liền trước và là kết quả thấp nhất trong vòng 1 thập kỉ.

Giá vốn hàng bán chiếm gần 95% doanh thu, nên lợi nhuận gộp còn 741 tỷ đồng. Biên lãi gộp tương ứng đạt 5,2%, cải thiện nhiều so với mức 2,1% cùng kỳ năm 2024.

Các chi phí hoạt động đều được tiết giảm mạnh trong năm 2025, kết quả, SJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 534 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Trừ đi 108 tỷ đồng chi phí thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế còn 426 tỷ đồng.

Như vậy bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp vàng bạc này lãi khoảng 1,16 tỷ đồng.

Thành quả này cũng vượt xa mục tiêu lãi sau thuế gần 89 tỷ đồng được ban lãnh đạo công ty trình UBND TP HCM - cơ quan đại diện nhà nước sở hữu 100% vốn tại đây.

Kết quả cao kỷ lục của SJC đặt trong bối cảnh năm 2025 vừa qua, giá vàng ghi nhận xu hướng tăng phi mã, lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Đây là diễn biến chưa từng có trên thị trường vàng nước ta và phản ánh rõ tâm lý trú ẩn và tích trữ của người dân.

Tính tới cuối năm 2025, tổng tài sản của SJC đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với số liệu đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2.000 tỷ đồng (tăng khoảng 400 tỷ đồng sau 1 năm), và yếu tố cấu thành có tới 80% là hàng hóa – tức là sản phẩm vàng bạc.

Đáng chú ý, công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như tại đầu năm 2025. Điều này có thể hiểu là giá vàng năm 2025 tăng mạnh, khiến giá thị trường của vàng nguyên liệu, vàng thành phẩm và hàng hóa tại cuối tháng 12 cao hơn đáng kể so với giá vốn tồn kho.

Trong khi đó, lượng tiền của công ty còn khoảng 166 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng sau một năm.

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp vàng bạc này vẫn tận dụng đòn bẩy khi đã vay mới thêm 195 tỷ đồng để bổ sung vào vốn lưu động, đồng thời đã trả gốc vay 150 tỷ. Qua đó dư nợ vay tài chính tại cuối kỳ là 45 tỷ.

Điều này đã đưa tổng nợ phải trả của SJC lên mức 576 tỷ đồng. Trong đó riêng Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 278 tỷ đồng và 125 tỷ đồng cho quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Năm nay, tổng doanh thu công ty SJC được giao là hơn 15.440 tỷ đồng, tăng dần qua các năm và tới năm 2030 sẽ vào khoảng 22.600 tỷ đồng. Với lợi nhuận trước thuế, công ty vàng này được giao chỉ tiêu lãi hơn 165,5 tỷ đồng trong năm nay, tăng dần qua các năm và dự kiến phải đạt 242,3 tỷ đồng vào năm 2030.

Tính chung trong vòng 5 năm tới, lãi trước thuế của công ty SJC được giao chỉ tiêu là hơn 1.000 tỷ đồng.