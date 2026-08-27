Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới sáng 27/8 tiếp tục giảm so với phiên trước, song vẫn duy trì ở vùng cao sau chuỗi tăng mạnh gần đây.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 27/8 giao dịch ở mức 4.619 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với mức 4.647 USD/ounce trong phiên sáng 26/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.300 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 146,4 triệu đồng/lượng. So với mức 147,4 triệu đồng/lượng của sáng 26/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 27/8 giảm nhẹ, nhưng vẫn neo ở vùng cao sau nhịp tăng mạnh trong tuần trước. Ảnh: Reuters.

Dù giảm trong 2 phiên gần đây, giá vàng thế giới vẫn cao hơn mốc 4.600 USD/ounce. So với tuần trước, khi giá vàng ở khoảng 4.513 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 106 USD/ounce, tương đương 2,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 597 USD/ounce, tương đương 14,7%.

Đà giảm ngắn hạn cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá vàng vẫn ở vùng cao, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng lãi suất của Fed, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá vàng trong nước chiều 26/8

Phiên chiều 26/8, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 150-154 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 150-154 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 154 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,9 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.