Giá vàng thế giới hôm nay tăng 17 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/9 giao dịch ở mức 4.363 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với sáng 22/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.210 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng. So với giá quy đổi khoảng 137,3 triệu đồng/lượng của phiên trước, giá vàng hôm nay cao hơn 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 23/9 tăng lên 4.363 USD/ounce, cao hơn khoảng 17 USD/ounce so với phiên trước. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, giá vàng thế giới hiện cao hơn khoảng 81 USD/ounce, tương đương 1,9%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 292 USD/ounce, tương đương 6,3%.

Giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Môi trường lãi suất cao thường bất lợi đối với vàng do kim loại quý không sinh lãi.

Ở chiều ngược lại, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trong phiên 22/9, nhưng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn hiện hữu. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tín hiệu chính sách từ Fed vì vậy tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước chiều 22/9

Chiều 22/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 146 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,6 triệu đồng/lượng.