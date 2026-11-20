Giá vàng thế giới sáng 20/11 có thời điểm lùi về quanh 3.602 USD/ounce, giảm khoảng 135 USD/ounce so với sáng 19/11.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 20/11 giao dịch ở mức 3.602 USD/ounce, giảm khoảng 135 USD/ounce so với mức 3.737 USD/ounce của sáng 19/11. Kim loại quý tiếp tục giảm mạnh, đánh mất các mốc 3.900 USD/ounce, 3.800 USD/ounce trong những phiên trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá 25.940 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với mức 116,7 triệu đồng/lượng của sáng 19/11.

Giá vàng thế giới sáng 20/11 giảm xuống 3.602 USD/ounce, thấp hơn khoảng 135 USD/ounce so với sáng 19/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.880 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 278 USD/ounce, tương đương 7,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 394 USD/ounce, tương đương 9,5%.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán trên thị trường vàng thế giới đang gia tăng. Chỉ trong hai ngày, giá vàng đã giảm từ mức 3.848 USD/ounce của sáng 18/11 xuống còn 3.602 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 246 USD/ounce.

Việc liên tục đánh mất các ngưỡng giá quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu rõ rệt. Khi giá vàng tiến sát mốc 3.600 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh, trong khi khả năng phục hồi vẫn chưa rõ ràng.

Giá vàng trong nước sáng 20/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 20/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 133,2-136,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,8-136,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 132-136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC và DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 136 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng.