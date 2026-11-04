Bộ Công Thương: Hầu như không còn ý kiến phản ánh về xăng sinh học

Sau gần 5 tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, Bộ Công Thương đã nhận được 315 ý kiến phản ánh của người dân, chủ yếu tập trung trong tháng 6 và tháng 7.

Ngày 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, trả lời câu hỏi của báo chí về hiệu quả bước đầu của việc sử dụng xăng sinh học sau khi triển khai bán trên toàn quốc từ ngày 1/6, thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối vẫn duy trì ổn định, cơ bản thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng nhu cầu thị trường và tiêu thụ trong nước, không xảy ra tình trạng mất cân đối nguồn cung.

Về năng lực pha chế, phối trộn, hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng công suất đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m³/tháng. Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, công suất hiện tại còn dư địa gần 30% để ứng phó với những tình huống đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin tại họp báo Chính phủ. Ảnh: A.Q.

Đối với nguồn cung xăng sinh học E100, các nhà máy trong nước tiếp tục duy trì hoạt động. Bộ Công Thương kỳ vọng khi nhu cầu tiêu thụ ổn định, một số nhà máy từng dừng sản xuất có thể được khôi phục, đồng thời thu hút thêm đầu tư mới để nâng cao năng lực cung ứng.

Theo số liệu Bộ Công Thương, từ ngày 1/6 đến hết ngày 27/10, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt 4,930 triệu m³. Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 4,540 triệu m³, chiếm 92,09%; xăng E5 đạt khoảng 390.000 m³, chiếm 7,91%.

Như vậy, E10 đã trở thành chủng loại xăng sinh học chiếm tỷ trọng tiêu thụ chủ yếu trong quá trình thực hiện lộ trình.

Về giá bán, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết giá xăng E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động phức tạp, có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhờ các chính sách giảm thuế, phí, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm qua nhiều kỳ điều hành.

Tính đến kỳ điều hành ngày 22/10/2026, xăng E10 RON95-III đã trải qua 19 lần điều chỉnh giá, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành này, giá cơ sở được công bố ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít.

Cùng với công tác điều hành, hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng xăng sinh học tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống lớn.

Đáng chú ý, về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, Bộ Công Thương đã nhận được 315 ý kiến, trong đó 314 ý kiến được gửi trong tháng 6 và tháng 7.

“Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây, ý kiến hầu như không còn nữa”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Đối với tác động môi trường, chất lượng không khí và giám sát phát thải, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết xăng sinh học mới được triển khai trên toàn quốc khoảng 5 tháng nên dữ liệu quan trắc thu thập được chưa đủ tính hệ thống để đưa ra đánh giá toàn diện.

Tuy nhiên, theo tính toán, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng E100 tự nhiên dự kiến giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm.