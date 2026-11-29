Giá vàng thế giới sáng 29/11 tăng lên 3.653 USD/ounce, quy đổi 114,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 21,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 29/11 giao dịch ở mức 3.653 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với mức 3.652 USD/ounce của sáng 28/11.

Quy đổi theo tỷ giá 26.030 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 114,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với mức quy đổi của sáng 28/11. Dù giá tăng nhẹ, sự chênh lệch về tỷ giá USD khiến mức giá quy đổi sang VND không thay đổi.

Giá vàng thế giới sáng 29/11 giao dịch ở mức 3.653 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với sáng 28/11. Ảnh: Bloomberg.

So với sáng 23/11, khi giá vàng ở mức 3.578 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 75 USD/ounce, tương đương 2,1%. Tuy nhiên, trong 30 ngày, Goldprice vẫn ghi nhận giá vàng giảm 450 USD/ounce, tương đương 11,2%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang phục hồi sau đợt giảm mạnh trước đó. Dù đã lấy lại mốc 3.650 USD/ounce, kim loại quý vẫn chưa bù đắp được mức sụt giảm trong tháng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá thế giới tiếp tục ở mức cao, là yếu tố nhà đầu tư cần cân nhắc khi giao dịch.

Giá vàng trong nước sáng 29/11

Về giá vàng trong nước, sáng nay, vàng miếng SJC tại SJC và DOJI được neo ở mức 131-136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129,5-136 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 6,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại cả 3 doanh nghiệp cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 135,8 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 1,3 triệu đồng/lượng.