Giá vàng hôm nay 25/7 phục hồi sau phiên giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 25/7 giao dịch ở mức khoảng 4.053 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với sáng 24/7. Sau phiên giảm mạnh ngày 24/7, kim loại quý phục hồi nhẹ nhưng vẫn dao động quanh vùng 4.050 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 7 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới phục hồi lên quanh 4.053 USD/ounce trong phiên sáng 25/7. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.013 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 40 USD/ounce. Trong tháng qua, giá vàng tăng 15 USD/ounce, cho thấy thị trường đang trong trạng thái tích lũy sau những phiên biến động mạnh.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng tiền tìm đến tài sản an toàn tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong trung hạn. Tuy nhiên, giá vàng vẫn có thể biến động mạnh khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

WGC nhận định triển vọng của vàng sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Nếu lãi suất thực giảm và rủi ro kinh tế gia tăng, vàng vẫn có khả năng duy trì ở vùng giá cao trong thời gian tới.