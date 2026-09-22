Giá diesel Mỹ vượt 6,50 USD/gallon, lập kỷ lục chưa từng có

Giá diesel bình quân tại Mỹ vượt 6,50 USD/gallon, tăng 76% so với một năm trước khi xung đột Iran, Yemen và gián đoạn nguồn cung toàn cầu đẩy thị trường nhiên liệu vào căng thẳng.

Giá nhiên liệu diesel chủ chốt tại Mỹ đã vượt 6,50 USD/gallon khi xung đột tại Iran và Yemen tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá diesel tại Mỹ vừa lập mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu chịu sức ép, trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường thêm bất ổn.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá diesel bình quân trên toàn quốc đạt 6,5107 USD/gallon, tương đương khoảng 1,72 USD/lít, vào ngày 21/9. Mức này tăng từ 6,23 USD/gallon một tuần trước và 5,58 USD/gallon một tháng trước.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá diesel tại Mỹ hiện cao hơn khoảng 76%.

Tình trạng thiếu diesel trên toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Trong khi đó, các bước tiến của lực lượng Houthi dọc bờ biển Yemen trên Biển Đỏ tiếp tục làm gia tăng bất ổn, kéo theo lo ngại về hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb cũng như xuất khẩu dầu của Arab Saudi.

Căng thẳng Iran đẩy thị trường nhiên liệu vào thế bất ổn

Lo ngại về nguồn cung càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc bước đi tiếp theo đối với Iran.

Cuối tuần qua, ông Trump cho biết Washington đang xem xét nhiều phương án, từ hành động quân sự, gây sức ép kinh tế cho tới một thỏa thuận với Tehran. Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng gặp người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công mới, Tehran sẽ đáp trả bằng các loại vũ khí mới và mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột.

Trong khi đó, ông Trump cũng gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu Kiev dừng các cuộc tập kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo lập luận của ông Trump, những cuộc tấn công này đang góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu diesel trên toàn cầu.

Hôm 21/9, ông Trump một lần nữa đề cập đến thiệt hại đối với năng lực lọc dầu của Nga, cho biết một số cơ sở đã phải ngừng hoạt động.

Cùng thời điểm, Washington tiếp tục siết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Hôm 19/9, ông Trump ký đạo luật nhắm tới các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và mạng lưới vận chuyển dầu của Nga, đồng thời cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với những nước mua dầu khí Nga với khối lượng lớn.

Giá diesel có thể làm gia tăng áp lực lạm phát

Diesel đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Đây là loại nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong vận tải hàng hóa đường bộ cũng như các loại máy móc phục vụ nông nghiệp.

Vì vậy, khi giá diesel tăng mạnh, chi phí vận chuyển và sản xuất hàng hóa cũng có thể tăng theo. Cuối cùng, những chi phí này có nguy cơ được chuyển sang người tiêu dùng, tạo thêm sức ép đối với lạm phát.

Đợt tăng giá diesel mới nhất diễn ra đúng lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát dai dẳng.

Tuần trước, Fed tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,75%-4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao và đã kéo dài trong thời gian quá lâu.

Theo RT