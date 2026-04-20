Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, lan tỏa dòng vốn giá rẻ, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Điều chỉnh lãi suất linh hoạt và quyết liệt

Trong bối cảnh nền kinh tế đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiên định điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt. Mục tiêu đặt ra là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Tại cuộc họp chiều 9/4, theo định hướng điều hành của NHNN, các ngân hàng thương mại đã thống nhất cao việc giảm mặt bằng lãi suất huy động. Đây được xem là giải pháp nhằm tạo dư địa giảm chi phí vốn cho vay, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp và người dân.

Ngay sau chỉ đạo của NHNN, Agribank đã chủ động điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên và đang tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất một số kỳ hạn khác. Việc giảm chi phí vốn đầu vào là cơ sở quan trọng để ngân hàng thực hiện cam kết hỗ trợ khách hàng vay vốn.

Cùng với việc điều chỉnh lãi suất huy động, lãi suất cho vay trung và dài hạn tại Agribank cũng tự động hạ tương ứng 0,5%/năm. Việc điều chỉnh này được áp dụng rộng rãi, giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí tài chính, đặc biệt là trong các dự án đầu tư lớn có thời gian thu hồi vốn dài. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt và quyết liệt của Agribank trong việc điều hành chính sách tiền tệ tại cơ sở, bám sát diễn biến thị trường và chỉ đạo của NHNN.

Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết: Thực hiện chỉ đạo của NHNN về ổn định và giảm lãi suất, Agribank đã cơ cấu lại nguồn vốn, tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và nguồn vốn chi phí thấp. Ngân hàng giảm lãi suất huy động các kỳ hạn, đồng thời giảm tương ứng lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ đến kỳ điều chỉnh.

“Agribank duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến 31/3, tổng dư nợ của Agribank đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó 64% dành cho nông nghiệp, nông thôn; tín dụng quý I tăng 1,8%. Ngân hàng cũng kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro và đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng” - bà Phùng Thị Bình thông tin thêm.

Tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Như chia sẻ của Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình, dù giảm lãi suất cho vay, Agribank vẫn tiếp tục duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên. Các gói vay dành cho nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các dự án xanh vẫn được tiếp tục triển khai với những cơ chế riêng biệt. Agribank đã và đang tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Với thế mạnh về mạng lưới, Agribank đã hỗ trợ hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc biệt là các dự án nông nghiệp quy mô lớn. Agribank đang tích cực tài trợ vốn cho các tập đoàn lớn và chuỗi liên kết tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tập trung vào lúa gạo và thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Đặc biệt, Agribank chú trọng cung cấp vốn xanh, bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị gia tăng; giúp chuyển đổi diện mạo nông thôn từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp hóa, tiêu biểu như Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Các chương trình tín dụng ưu đãi cho các dự án nông nghiệp quy mô lớn, dự án xanh vẫn được tiếp tục triển khai với cơ chế riêng biệt

Việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng tác động trực tiếp đến “sức khỏe” của doanh nghiệp và hộ sản xuất, gián tiếp tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Với chi phí vốn giảm, doanh nghiệp, hộ sản xuất bớt đi gánh nặng tài chính, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Mức lãi suất vay thấp cũng sẽ khuyến khích các chủ thể kinh tế mạnh dạn vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ. Đây chính là các yếu tố cốt lõi tạo tác động giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, với địa bàn cho vay thế mạnh là khu vực tam nông, việc giảm lãi suất của Agribank sẽ giúp bà con nông dân và các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, hoạt động sản xuất - kinh doanh không bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn vốn, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản.

Tiên phong trong việc cấp tín dụng xanh cho các năng lượng trọng điểm và thân thiện với môi trường như dự án điện gió tại miền Trung, điện mặt trời tại Tây Nguyên, tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống Agribank đạt khoảng 750.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank cũng dành nguồn lực ưu tiên mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, là nền tảng quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới. Việc tham gia tài trợ vốn cho hàng loạt dự án hạ tầng - giao thông huyết mạch như: Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất hiện nay; dự án đường cao tốc Bắc - Nam; các tuyến đường vành đai và cầu cảng… với hàng chục tỷ đồng đã được giải ngân đã giúp chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ triển khai dự án, đẩy nhanh khả năng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Khẳng định vị thế và trách nhiệm cộng đồng

Việc các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ lãi suất huy động và Agribank tiên phong hạ lãi suất cho vay ngay sau chỉ đạo của NHNN cho thấy một thông điệp mạnh mẽ: Ngành Nân hàng đang chấp nhận chia sẻ lợi nhuận, giảm chi phí vốn đầu vào để tạo dư địa giảm lãi suất đầu ra, đồng hành cùng nền kinh tế trong giai đoạn cần những “cú hích” để tăng trưởng bứt phá và bền vững.

Với quy mô lớn, động thái của Agribank buộc các ngân hàng thương mại khác cũng phải điều chỉnh theo để giữ chân khách hàng, tạo ra một mặt bằng lãi suất mới “dễ thở” hơn cho toàn xã hội. Cùng với đó, việc triển khai đồng thời các giải pháp về lãi suất và tín dụng theo định hướng điều hành của NHNN, Agribank không chỉ góp phần ổn định thị trường tiền tệ mà còn tích cực khơi thông nguồn lực, trực tiếp cung cấp nguồn vốn giá rẻ hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực và nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Dòng vốn Agribank đã chảy vào nhiều dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Động thái chủ động giảm lãi suất của Agribank đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và áp lực lạm phát còn tiềm ẩn, việc một ngân hàng lớn như Agribank tiên phong giảm lãi suất có tác dụng định hướng thị trường, thúc đẩy mặt bằng lãi suất chung duy trì ở mức hợp lý. Bên cạnh các nỗ lực về điều chỉnh lãi suất, Agribank cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số vào quy trình thẩm định để dòng vốn đến tay người vay một cách nhanh chóng và minh bạch nhất.

Với mạng lưới rộng khắp và tiềm lực tài chính vững mạnh, việc Agribank tiếp tục “tiếp sức” cho nền kinh tế thông qua chính sách lãi suất linh hoạt một lần nữa khẳng định vị thế trụ cột của mình trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc giảm lãi suất của Agribank giống như “cơn mưa rào sau đợt nắng nóng”, là đòn bẩy quan trọng để các doanh nghiệp sớm lấy lại đà tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026 và các mục tiêu lớn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

