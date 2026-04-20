KienlongBank trước thềm ĐHĐCĐ 2026: Từ nền tảng vững chắc đến kỷ nguyên dẫn đầu

Yến Linh
Sau cột mốc lợi nhuận kỷ lục hơn 2.323 tỷ đồng và hoàn thành xuất sắc lộ trình tái cấu trúc 5 năm, KienlongBank đang chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới 2026 – 2030 với tâm thế của một ngân hàng số hiện đại, lấy hiệu quả và giá trị cổ đông làm trọng tâm.

Cuộc đại chuyển mình sau ba thập kỷ phát triển

Năm 2025 không chỉ đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập mà còn là thời điểm KienlongBank hái "quả ngọt" từ chiến lược cải tổ toàn diện. So với giai đoạn trước năm 2020 khi KienlongBank vận hành trong trạng thái lệch pha với thị trường, chi phí bào mòn phần lớn doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn (ROE) chỉ ở mức 1,78%, kết quả kinh doanh năm 2025 đã cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ngân hàng vượt mốc 2.323 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt Top 2 toàn ngành về hiệu quả sử dụng vốn với chỉ số ROE lên tới 22,11%.

Sự thay đổi này đến từ chiến lược "Digital First" được triển khai quyết liệt từ năm 2021. Không dừng lại ở việc số hóa bề mặt, KienlongBank đã thực hiện cuộc cải tổ vận hành lõi, giúp tổng tài sản tăng gần gấp đôi trong 5 năm, đạt 103.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, biên lãi ròng (NIM) đạt 4,11% (Top 3 toàn ngành) và chỉ số ROA đạt 1,79% (Top 4 toàn ngành). Việc duy trì nợ xấu dưới mức 2% phản ánh một mô hình quản trị có hệ thống, tăng trưởng mạnh quy mô nhưng vẫn giữ vững kỷ luật rủi ro.

Giá trị thực cho cổ đông và động lực từ công nghệ lõi

Kết quả kinh doanh vượt trội đã trực tiếp mang lại lợi ích cho cổ đông. Trong năm 2025, KienlongBank thực hiện mức chia cổ tức 60%, đồng thời cổ phiếu KLB dẫn đầu nhóm ngân hàng về tỷ lệ tăng giá với mức 131%.

Sự kiện niêm yết trên sàn HOSE và hoàn tất tăng vốn trong năm qua không chỉ nâng cao tính thanh khoản mà còn khẳng định cam kết của Ngân hàng về tính minh bạch và kỷ luật vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Động lực thúc đẩy sự bứt phá này chính là nền tảng công nghệ số. Hiện nay, hơn 98% giao dịch tại KienlongBank được thực hiện qua kênh số, cho phép khách hàng xử lý tài chính hoàn toàn trực tuyến. Nền tảng này hiện đang được nâng cấp bởi KiloBa AI – hệ thống trí tuệ nhân tạo tự phát triển nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa vận hành. Định hướng cho giai đoạn tới là dịch chuyển từ tự động hóa sang khả năng dự báo nhu cầu tài chính, tạo nên một chuẩn mực mới về dịch vụ ngân hàng thế hệ tiếp theo.

Mục tiêu 2026 và tầm nhìn chiến lược 2026 – 2030

Hướng tới ĐHĐCĐ 2026, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tiệm cận 3.000 tỷ đồng cùng kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 7.500 tỷ đồng. Đồng thời với đó, Ngân hàng cũng dự kiến tiếp tục chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 29,5%. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để mở rộng năng lực đầu tư vào công nghệ chiến lược – bệ phóng giúp Ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng trong chu kỳ 5 năm tới mà không đánh đổi chất lượng tài sản.

Song song với việc củng cố nội lực, KienlongBank xác định sẽ mở rộng hiện diện số tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai được xác định là địa bàn chiến lược trọng điểm trong lộ trình trở thành ngân hàng kiến tạo hạ tầng tài chính cho các thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo.

Với cam kết "Đổi mới để dẫn đầu", KienlongBank đang bước vào chu kỳ chiến lược mới với mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu quả trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và giá trị lâu dài cho cổ đông.

Từ khóa:

#KienlongBank #ĐHĐCĐ #Ngân hàng #Phát triển bền vững #Thị trường ngân hàng

