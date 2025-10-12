17 sản phẩm công nghệ số tranh giải Nhất 200 triệu đồng tại Nhân tài Đất Việt 2025

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 lĩnh vực Công nghệ số đã lựa chọn được 17 sản phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo. Trong đó, 8 sản phẩm thuộc Hệ thống Công nghệ số Thành công và 9 sản phẩm thuộc Hệ thống Công nghệ số Triển vọng.

Theo Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, năm 2025, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Công nghệ số ghi nhận 168 sản phẩm dự thi, trong đó có 46 sản phẩm thuộc Hệ thống Công nghệ số Thành công và 122 sản phẩm thuộc Hệ thống Công nghệ số Triển vọng - phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ của cộng đồng công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên AI và dữ liệu lớn.

Hội đồng Giám khảo Sơ khảo gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, do ông Nguyễn Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam làm Chủ tịch. Trải qua quá trình đánh giá, thẩm định và thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 17 đại diện tiêu biểu có tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn và khả năng phát triển cao vào vòng Chung khảo.

Theo ông Nguyễn Long, Giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh làn sóng công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các sản phẩm dự thi không chỉ thể hiện sự cập nhật công nghệ mà còn cho thấy tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của các tác giả trong việc tạo ra giải pháp phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Các sản phẩm năm nay thể hiện rõ xu hướng ứng dụng công nghệ lõi như AI, Big Data, blockchain, điện toán đám mây, IoT, điện toán lượng tử, được triển khai trong nhiều lĩnh vực thiết yếu: an ninh mạng, giáo dục, y tế, cảnh báo thiên tai, quản trị doanh nghiệp, hành chính công, góp phần trực tiếp vào xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu quốc gia.

Hệ thống Công nghệ số Thành công quy tụ nhiều sản phẩm đã có thương hiệu, được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn; trong khi hệ thống Công nghệ số Triển vọng ghi nhận sự tham gia nổi bật của sinh viên, startup trẻ và đặc biệt là học sinh trung học phổ thông với các ý tưởng công nghệ sáng tạo, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Giải thưởng trong việc khơi dậy khát vọng chinh phục công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ở mỗi hệ thống sản phẩm, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng, cùng các giải thưởng giá trị khác từ các đơn vị tài trợ.

Ngay sau vòng Sơ khảo, Hội đồng Giám khảo sẽ tiến hành khảo sát thực tế các sản phẩm lọt vào Chung khảo tại các điểm ứng dụng trên toàn quốc nhằm có cái nhìn toàn diện về hiệu quả, tính bền vững và khả năng thương mại hóa của sản phẩm.

Vòng thi Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tới tại Hà Nội. Tại vòng thi này, các tác giả sẽ có cơ hội được thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực tiếp trước hội đồng giám khảo và hội đồng phản biện.

Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 sẽ được tổ chức vào 20h00 ngày 27/10 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.