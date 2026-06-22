Đau bụng 22 giờ, nam bệnh nhân phát hiện dị tật hiếm chỉ 2% dân số thế giới mắc

Đau bụng âm ỉ suốt 22 giờ, nam bệnh nhân 28 tuổi nhập viện với chẩn đoán nghi viêm ruột thừa. Nhưng kết quả tại Bệnh viện E khiến bác sĩ bất ngờ: thủ phạm là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, có thể gây thủng ruột.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân T.T.L (28 tuổi) bị đau bụng âm ỉ kéo dài suốt 22 giờ do viêm túi thừa Meckel tại vị trí biến đổi rất dị biệt, cách góc hồi manh tràng tới 100cm.

Đây là một dị tật bẩm sinh của hệ tiêu hóa khá hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 2% dân số trên toàn thế giới.

Điều đáng lo ngại là các biểu hiện ban đầu của bệnh thường rất mơ hồ, không điển hình và dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý cấp cứu ngoại khoa phổ biến như viêm ruột thừa cấp hoặc viêm túi thừa đại tràng. Chính sự “đánh lừa” này khiến nhiều trường hợp bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.

Bệnh nhân may mắn được phát hiện bệnh kịp thời

Triệu chứng mơ hồ, suýt bị chẩn đoán nhầm viêm ruột thừa

Theo hồ sơ bệnh án, trước khi đến Bệnh viện E, người bệnh đã thăm khám tại một phòng khám và được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa.

Tuy nhiên, khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện E không chủ quan trước những biểu hiện chưa thực sự điển hình. Thay vì chỉ tập trung vào hướng chẩn đoán viêm ruột thừa, ekip đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng đa lớp cắt để tìm nguyên nhân chính xác.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh đã hé lộ nguyên nhân thực sự.

Theo ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn, Khoa Ngoại tổng hợp, ruột thừa của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, tại vị trí dưới rốn lệch phải xuất hiện một cấu trúc ống tiêu hóa đầu tịt, kích thước khoảng 28x22x30mm, trong tình trạng viêm đỏ, thành dày và thâm nhiễm mỡ xung quanh.

Đây chính là tổn thương điển hình của viêm túi thừa Meckel.

“Điểm nguy hiểm của viêm túi thừa Meckel là dấu hiệu lâm sàng đôi khi không điển hình, thậm chí siêu âm ổ bụng thông thường cũng có thể bỏ sót tổn thương”, ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn cho biết.

Dị tật hiếm nhưng biến chứng có thể đe dọa tính mạng

Túi thừa Meckel là dị tật bẩm sinh hình thành từ giai đoạn bào thai do ống noãn hoàng không thoái triển hoàn toàn. Phần lớn người mang dị tật này có thể sống nhiều năm mà không hề biết.

Tuy nhiên, khi túi thừa bị viêm, xoắn, tắc hoặc hoại tử, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, viêm túi thừa Meckel có thể tiến triển nhanh, gây hoại tử, thủng ruột và dẫn tới viêm phúc mạc toàn thể – một biến chứng cấp cứu ngoại khoa có tỷ lệ tử vong cao.

Đặc biệt, do triệu chứng dễ giống viêm ruột thừa nên nguy cơ chẩn đoán nhầm luôn hiện hữu.

Công nghệ hiện đại giúp “vạch mặt” bệnh lý hiếm

Theo các bác sĩ, sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, đã giúp giải quyết bài toán khó của những ca bệnh hiếm và biểu hiện không điển hình.

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) đa dãy thế hệ mới cho phép dựng hình rõ nét, giúp bác sĩ phát hiện chính xác cấu trúc túi thừa bị viêm nhiễm mà các phương pháp thông thường có thể bỏ sót.

Nhờ chẩn đoán đúng ngay từ đầu, ekip phẫu thuật đã kịp thời can thiệp trước khi túi thừa vỡ, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ít xâm lấn để cắt bỏ đoạn ruột tổn thương. Ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn và giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Chỉ sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan với các cơn đau bụng bất thường, đặc biệt là đau âm ỉ quanh rốn, hố chậu phải hoặc vùng bụng dưới kéo dài.

Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau có thể làm lu mờ triệu chứng, khiến bác sĩ gặp khó khăn trong chẩn đoán và làm chậm thời gian xử trí.

Theo ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn, khi có dấu hiệu đau bụng kéo dài hoặc diễn tiến tăng dần, người bệnh nên đến cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn và trang thiết bị hiện đại để được thăm khám sớm, tránh những biến chứng đáng tiếc.