Đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 Nga vô hiệu hóa hàng loạt vũ khí, trang bị Ukraine

Trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 8/4, truyền thông mạng xã hội Telegram công bố hàng loạt video, ghi lại các cuộc gần đây của UAV tự sát Lancet-3.

Theo các video, những cuộc tấn công đã phá hủy hoặc phá hỏng 1 pháo xe kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành 122 mm 2S1 Gvozdika do Liên Xô sản xuất, 4 pháo tự hành M109 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 súng cối tự hành 2S9 Nona 120 mm do Liên Xô sản xuất và dường như là 2 xe tăng T-64 của Ukraine.

Từ đầu tháng 4, truyền thông mạng xã hội Nga, Ukraine ghi nhận 13 cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet, khoảng hơn 200 cuộc tấn công được ghi nhận kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo South Front