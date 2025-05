Đà Nẵng lên phương án phát triển du lịch để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch hành động cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2025, tăng 10% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt 4,8 triệu lượt, tăng hơn 17%, khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng hơn 5%.

Doanh thu từ lưu trú, ăn uống, lữ hành dự kiến đạt trên 36.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm trước.

Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch, hướng đến phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; tạo động lực lan tỏa phát triển các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể, Đà Nẵng đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, chủ động triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 và các năm tiếp theo; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận điểm đến; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch…

Điểm nhấn là việc tổ chức loạt sự kiện, lễ hội quy mô lớn nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong năm 2025.

Trong năm 2025, Đà Nẵng tổ chức và phối hợp tổ chức hàng loạt chương trình như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF); Liên hoan phim châu Á lần thứ III; Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng;Khai trương mùa du lịch biển; Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản; Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc; Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID; Lễ hội lân sư rồng quốc tế; Lễ hội Đón Giáng sinh - Chào Năm mới 2026; Ngày hội Du lịch Đà Nẵng năm 2025; Horecfex 2025…

Đặc biệt, Đà Nẵng kết nối với tỉnh Quảng Nam mở rộng chuỗi sản phẩm liên vùng, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du khách, thông qua các sự kiện nổi bật như Festival Hội An cảm xúc ngày hè, Festival Cổ Cò, Festival Mỳ Quảng, Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An...

Bên cạnh đó, ngành du lịch tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong hoạt động du lịch: Tổ chức, vận hành Cổng thông tin du lịch thành phố và các ứng dụng về du lịch theo hướng chuyên nghiệp, thiết kế nội dung phong phú; hoàn thành số hóa cơ sở dữ liệu du lịch, chủ động kết nối với các cơ sở dữ liệu của các ngành có liên quan... Hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp du lịch triển khai chuyển đổi trong kinh doanh du lịch.

Đặc biệt, Đà Nẵng tiếp tục ứng dụng công nghệ để xây dựng, hoàn thiện các ứng dụng, tiện ích nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách khi sử dụng dịch vụ trên địa bàn thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, khai thác khách; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; thuyết minh thông qua mã QRCode tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố; xây dựng các chương trình tour du lịch ứng dụng công nghệ; triển khai hoạt động checkin, quản lý khách lưu trú theo hình thức "không tiếp xúc"...

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận điểm đến; kết nối, liên kết các doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không để khai thác nguồn khách 2 chiều, đảm bảo duy trì và phát triển các đường bay đang khai thác, xúc tiến đường bay mới…

Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2025, khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,71 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 4 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 11,4 ngàn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động du lịch lữ hành cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng lượt khách theo tour ước đạt 368,4 nghìn lượt, tăng 16,2%, trong đó khách quốc tế tăng 39,8%, khách trong nước tăng 2,6%, khách Việt Nam du lịch nước ngoài tăng 0,7%.

Sự bùng nổ các sự kiện du lịch quốc tế, cộng với việc gia tăng các tour liên kết nội địa và quốc tế đã thúc đẩy lượng khách theo tour và doanh thu lữ hành tăng trưởng đồng đều cả về khách quốc tế lẫn nội địa.