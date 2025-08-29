Cựu chiến binh kể về đêm thức trắng cùng đồng đội, đồng bào ở Ba Đình

Tối 29/8, trên nhiều con phố, từ những người lính năm xưa, đến thế hệ trẻ ngày nay, ai cũng mang trong mình niềm tự hào, háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng.

6h30 ngày 30/8, chương trình tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu.

Buổi tổng duyệt có quy mô tương đương lễ chính thức, nên từ tối 29/8, nhiều người dân đã tập trung ở các tuyến phố Hà Nội - nơi có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, mong chờ đợi cơ hội được xem sớm toàn cảnh chương trình. Họ đến từ khắp các hướng, từ rất sớm - miệng hát vang, khuấy động không khí lễ hội phố phường.

Rất đông người dân có mặt tại trung tâm Hà Nội chờ xem diễu binh.

Mang theo thực phẩm, áo mưa... sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa”

Ghi nhận của phóng viên trên các tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Kim Mã..., cảnh chật kín người dân đã bắt đầu khi trời còn chưa tối. Mọi người ai cũng có cờ hoa, trang phục rực rỡ, cười nói rộn ràng... tạo nên bầu không khí phấn khởi, háo hức. Nhiều người chia sẻ rằng, họ từng bỏ lỡ vị trí đẹp trong các buổi sơ duyệt, nên lần này quyết định đi sớm hơn để xem trọn vẹn chương trình.

Chị Thúy (ở Tuyên Quang) có mặt ở Hà Nội từ sáng sớm 29/4, mang theo thực phẩm khô, áo mưa, ô dù và cả bạt để sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa”.

Người dân háo hức chờ xem duyệt binh.

“Dù thức trắng đêm, chúng tôi cũng vui và hào hứng. Mệt quá sẽ tựa vào nhau, chợp mắt một chút là tới sáng”, chị nói.

Ban tổ chức dành nhiều vị trí thuận lợi cho các cựu chiến binh, người có công.

Ông Nguyễn Hữu Tình (ở Phú Thọ) bày tỏ xúc động khi lần đầu được mời vào vị trí “vàng” tại ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo. “Tôi không chen được với lớp trẻ ở các buổi trước, lần này được ngồi đây thật bất ngờ và hạnh phúc”, ông nói.

Còn ông Nguyễn Ngọc Minh (Hà Nội), cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên không giấu được niềm xúc động, khi được ban tổ chức bố trí chỗ ngồi tại ngã tư Trần Phú – Hùng Vương.

“Chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn Đảng, Chính phủ đã luôn nhớ đến những người lính già năm xưa”, ông chia sẻ.

Cựu chiến binh Đỗ Thị Vinh nói, bà "lên phố" từ sớm để mong có chỗ ngồi thuận tiện như bao người dân khác. Bà chia sẻ bất ngờ khi được lực lượng chức năng mời vào khu vực ưu tiên, thuận tiện hơn. “Không ngờ hôm nay lại có được vinh dự này”, bà nói tự hào và quyết định ở lại qua đêm trên phố để hòa chung khí thế thiêng liêng cùng đồng đội và đồng bào.

Cựu chiến binh Đỗ Thị Vinh.

Trên nhiều con phố, từ người lính năm xưa, đến thế hệ trẻ, ai cùng mang trong mình niềm tự hào, niềm háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng. Như lời cựu chiến binh Vinh nói: “Hôm nay sẽ là một đêm không ngủ của những đồng chí, đồng đội và đồng bào ở Ba Đình”.

Các cựu chiến binh được sắp xếp chỗ ngồi riêng.

Bà lão 83 tuổi đi hơn 100 km xem diễu binh, diễu hành

Có mặt trên tuyến đường Văn Cao (phường Ngọc Hà), chị Thu Hằng (23 tuổi) cho biết cùng 10 người bạn, mang theo đồ ăn… đi từ Đan Phượng (cũ) từ 15h, để tới đây chờ xem tổng duyệt. “Tôi thấy vui lắm, rất hào hứng”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Thu Hằng (ngoài cùng bên trái) cùng với bạn bè đã có mặt từ chiều 29/8 để chờ đợi xem Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai. Ảnh: Bảo Trâm.

Cách đó không xa, nhóm bạn trẻ Đinh Thị Nhật Lệ cũng có mặt ở vỉa hè đường Văn Cao từ 17h. “Được chờ đợi trong không khí đông vui thế này tôi cảm thấy rất phấn khởi. Nhiều giờ nữa buổi Tổng duyệt mới diễn ra, nhưng bà con đã đến đây rất đông, không khí rất nhộn nhịp" – chị Lệ chia sẻ hào hứng.

Người dân tập trung trên vỉa hè đường Văn Cao chờ đợi xem buổi lễ tổng duyệt.

Nhật Lệ kể đây là lần thứ 3 tới xem các buổi diễu binh, diễu hành, nhưng hôm nay may mắn nhất vì có vị trí đẹp, gần đội hình diễu binh, đi qua.

Chị Nhật Lệ (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình, bạn bè đã chuẩn bị những hành trang cần thiết để chờ đợi xem buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng mai. Ảnh: Bảo Trâm.

Cùng với hai con ăn bữa tối tại vỉa hè đường Văn Cao, chị Nguyễn Thị Thu Ngàn, giáo viên một trường tiểu học ở huyện Thường Tín (cũ) cho biết đại gia đình mình có mặt tại đây từ 16 giờ. Bữa tối chị chuẩn bị cho các con và gia đình gồm có cơm nắm, muối vừng, thịt gà…

Chị Nguyễn Thị Thu Ngàn (bên trái) cùng gia đình phấn khởi, hòa mình trong không khí hân hoan chờ đón ngày Lễ trọng đại của đất nước. Ảnh: Bảo Trâm.

Chị Ngàn cho biết, chị rất hào hứng, phấn khởi, mong chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng mai. “Đêm nay cả nhà sẽ thức tới sáng để chờ đợi buổi tổng duyệt, để hòa cùng không khí hân hoan ngày đại lễ của đất nước” – chị Ngàn cho hay.

Trong dòng người, cụ bà Trần Thị Lan, 83 tuổi kể đón xe từ nhà ở Thanh Hoá, cách Thủ đô hơn 100 km để tới xem duyệt binh, diễu binh. Trước đó, cụ Lan từng xem buổi sơ duyệt diễu binh hôm 27/8.

Cụ bà Trần Thị Lan đón xe từ nhà ở Thanh Hoá, cách Thủ đô hơn 100 km để tới xem duyệt binh. Ảnh: Bảo Trâm.

