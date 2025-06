Cục An toàn thực phẩm: Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả, yêu cầu thu hồi toàn quốc

Sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” do Công ty TNHH Hải Bé chịu trách nhiệm chất lượng đã bị xác định là hàng giả. Cục An toàn thực phẩm (ATTP) yêu cầu thu hồi sản phẩm này trên toàn quốc.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Hải Bé. Ảnh: Công an Ninh Bình

Chiều 20/6, Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở ATTP TP.HCM; Ban quản lý ATTP TP. Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương thu hồi sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”.

Sản phẩm này được xác định là hàng giả sau khi kết quả giám định từ cơ quan chức năng cho thấy ba hoạt chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm – vitamin A, canxi và vitamin C – đều chỉ đạt dưới 70% hàm lượng so với công bố.

Đây là mức chênh lệch nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ – đối tượng chính được quảng bá sử dụng sản phẩm này với lời hứa “ăn ngon, lớn khỏe, tăng đề kháng”.

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cục ATTP đề nghị các đơn vị chuyên trách tại địa phương phải rà soát và phối hợp thu hồi toàn bộ sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” còn đang lưu hành trên thị trường, đồng thời, tăng cường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình để xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Cục ATTP cũng yêu cầu các tỉnh, các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại các Công điện và Chỉ thị về công tác phòng, chống sản xuất – kinh doanh hàng giả, trong đó có thuốc, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đặc biệt là phải xử lý nghiêm các vụ việc buôn bán hàng giả, không để gây hậu quả lớn đến sức khỏe người dân.

Trước đó, ngày 17/6, Cục ATTP đã có khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ "Siro ăn ngon Hải Bé" của Công ty TNHH Hải Bé và thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện sản phẩm này đang được bày bán dưới bất kỳ hình thức nào.

“Siro ăn ngon Hải Bé” từng được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội

Doanh thu hàng chục tỷ đồng từ sản phẩm giả

Trước khi bị phát hiện là hàng giả, “Siro ăn ngon Hải Bé” từng được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử với nhiều lời quảng cáo bắt tai như “trẻ biếng ăn mấy cũng thích”, “tăng chiều cao vượt trội”, “bổ sung vitamin tổng hợp”, “giúp bé ngủ ngon và phát triển trí não”.

Từ đầu năm 2024 đến giữa tháng 6/2025, Công ty TNHH Hải Bé kết hợp với kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” để bán sản phẩm”Siro ăn ngon Hải Bé” trên TikTok Shop, Facebook, Shopee… Tổng cộng đã có hơn 800.000 sản phẩm của công ty được bán ra, trong đó riêng siro ăn ngon chiếm hơn 100.000 hộp.

Mức giá mỗi hộp từ 160.000–200.000 đồng, giúp sản phẩm này đem về doanh thu khoảng 16–20 tỷ đồng. Không ít phụ huynh đã tin dùng loại siro này cho con trẻ với mong muốn cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm lớn nhờ những quảng cáo “tăng đề kháng – ngủ ngon – lớn khỏe”.

Tuy nhiên, kết quả giám định do Công an tỉnh Ninh Bình công bố cho thấy: hàm lượng các thành phần quan trọng như vitamin A, canxi và vitamin C trong sản phẩm đều chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, tức đây là hành vi làm hàng giả.

Ngày 17/6/2025, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bắt tạm giam hai bị can: Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) và Lê Văn Hải (đồng sáng lập công ty, người sở hữu tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen”).

Khám xét nơi ở và kho hàng, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Với tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù và phạt tiền tới 500 triệu đồng.

Sau khi thông tin về vụ việc được công bố, nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, các phụ huynh đã mua sản phẩm vì tin tưởng vào quảng cáo “có chứa lysin, kẽm, vitamin…”, và bị thuyết phục bởi hình ảnh “người thật việc thật” trên kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”.

Sản phẩm từng được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm ngày 30/1/2024 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo vào ngày 7/6/2024. Điều này khiến nhiều người tưởng rằng siro Hải Bé là sản phẩm “đã kiểm chứng”, trong khi thực chất hiện nay các thực phẩm chức năng chủ yếu do doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm.