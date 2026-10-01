Thủ tướng Israel ca ngợi phi công Ấn Độ cứu 174 người trên máy bay Flydubai

Phi công Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi sau khi bị đồng nghiệp đâm trên chuyến bay Flydubai, trong lúc máy bay bất ngờ lao xuống hơn 4.200 m trước khi hạ cánh khẩn cấp tại Arab Saudi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi phi công người Ấn Độ Smit Machchhar vì đã cứu các hành khách sau khi bị đồng nghiệp đâm trong một vụ việc được cho là nhằm khiến máy bay Flydubai rơi hôm 30/9.

Theo giới chức Israel, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã đến Israel an toàn sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn khống chế nỗ lực được cho là của cơ phó nhằm khiến máy bay lao xuống. Vụ việc bắt đầu khi cơ phó đâm cơ trưởng, khiến chiếc máy bay lao xuống gần 14.000 feet (4.267 m) chỉ trong chưa đầy 30 giây.

Người phát ngôn của ông Netanyahu nói với Reuters rằng Machchhar nằm trên sàn buồng lái, người bê bết máu, nhưng vẫn cố gắng mở được cửa buồng lái. Nhờ đó, hành khách và phi hành đoàn có thể khống chế cơ phó, tạo điều kiện để hai phi công Flydubai khác có mặt trên máy bay giành lại quyền điều khiển và đưa máy bay hạ cánh xuống Tabuk, Arab Saudi.

“Ông ấy đã cứu mạng 174 người, trong đó có công dân Israel và công dân các nước khác”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, trong một đoạn video do văn phòng thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu khẳng định toàn bộ hành khách đã thoát khỏi nguy hiểm.

Giới chức Ấn Độ tại Arab Saudi cho biết Machchhar đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Tabuk, tây bắc nước này. Các quan chức Ấn Độ cũng đang liên lạc với gia đình phi công và giới chức Saudi Arabia để hỗ trợ tối đa cho anh.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Arab Saudi cho biết trên X rằng tình trạng của Machchhar hiện ổn định.

Theo báo Hindustan Times, Machchhar, quê tại Mumbai - trung tâm tài chính của Ấn Độ - đã trải qua phẫu thuật sau sự cố.

Hồ sơ LinkedIn của Machchhar cho thấy anh từng làm việc cho hãng hàng không Ấn Độ SpiceJet hơn 11 năm trước khi gia nhập Flydubai.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc xô xát giữa hai phi công hiện vẫn chưa được xác định.

Trong một tuyên bố, Flydubai cho biết nguyên nhân cốt lõi của sự việc vẫn chưa rõ và cảnh báo về việc đưa ra những suy đoán quá sớm khi cuộc điều tra chưa hoàn tất.

Hãng cũng tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Ông Netanyahu mô tả đây là “một sự cố an ninh đặc biệt nghiêm trọng”, đồng thời cho biết giới chức Arab Saudi sẽ thẩm vấn cơ phó của chuyến bay FZ1073, chiếc máy bay đang trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới Israel khi sự cố xảy ra.

Theo Reuters