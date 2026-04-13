Chuyên gia: Người mua nhà không chỉ quan tâm “ưu đãi tốt tới đâu”, mà còn là “ai đủ năng lực để cam kết dài hạn”

Khi giá nhà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách “5 năm không lo lãi suất” của Vinhomes không chỉ tạo sức hút nhờ mức hỗ trợ vượt trội, mà còn được nhìn nhận như thước đo năng lực cam kết dài hạn của chủ đầu tư.

Năng lực bảo chứng cam kết cho thấy uy tín của chủ đầu tư

Trong bối cảnh giá nhà vẫn tiếp tục neo cao, chờ đợi không còn là lựa chọn tối ưu với người mua.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý I/2026, giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định và duy trì ở mức cao. Một số thị trường lớn như Hà Nội, TPHCM và Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận mức tăng khoảng 2% so với quý trước (LINK). Riêng tại TPHCM, Knight Frank cho biết giá chào bán sơ cấp bình quân hiện đạt khoảng 4.078 USD/m2, tăng 3% theo quý và 12% theo năm.(LINK)

Diễn biến này cho thấy bài toán của người mua hiện nay không còn là chờ giá giảm, mà là làm sao tiếp cận tài sản sớm với áp lực dòng tiền tối ưu nhất, bởi mỗi lần trì hoãn có thể đồng nghĩa với một mặt bằng giá mới.

Người mua nhà tìm kiếm các dự án có áp lực dòng tiền tối ưu nhất để sở hữu sớm trong bối cảnh giá nhà khó hạ nhiệt

Chính áp lực đó đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong hành vi của người mua. Nếu trước đây, các chương trình chiết khấu hoặc hỗ trợ lãi suất ngắn hạn có thể nhanh chóng kích thích giao dịch, thì nay yếu tố quyết định lại nằm ở khả năng kiểm soát rủi ro tài chính trong suốt quá trình nắm giữ, với một cam kết đủ dài để loại bỏ rủi ro lãi suất và tránh nguy cơ “sốc dòng tiền” trong 3-5 năm tiếp theo.

“Người mua hiện không còn bị thuyết phục bởi những ưu đãi ngắn hạn, mà quan tâm nhiều hơn tới mức độ chắc chắn của toàn bộ hành trình tài chính. Nghĩa là họ không chỉ quan tâm ‘ưu đãi tốt tới đâu’, mà còn là ‘ai có đủ năng lực’ để đứng ra cam kết trong dài hạn”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), nhận định.

Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước sang một giai đoạn cạnh tranh mới: từ cạnh tranh sản phẩm sang cạnh tranh năng lực bảo chứng cam kết của chủ đầu tư.

Chính sách “5 năm không lo lãi suất” - Thước đo năng lực cam kết dài hạn

Xuất hiện trong giai đoạn thị trường nhiều biến động, chính sách “5 năm không lo lãi suất” của Vinhomes được đánh giá là một trong những giải pháp tiên phong cho xu hướng thiết kế trọn vẹn hành trình tài chính cho khách hàng.

Theo đó, khách vay mua nhà được hưởng mức lãi suất thấp từ 3,3%/năm - 7,8%/năm tương ứng với các gói vay từ 18 đến 36 tháng. Trong 24 tháng tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Trong trường hợp lãi suất thị trường cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Thực tế, để triển khai một cam kết tài chính kéo dài tới 5 năm như vậy, chủ đầu tư phải sở hữu nguồn lực đủ mạnh để bảo chứng cho phần chênh lệch lãi suất và đồng hành cùng khách hàng trong suốt chu kỳ nắm giữ tài sản.

Đây cũng là lý do, theo ông Bùi Văn Doanh, chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và uy tín cao trên thị trường như Vinhomes mới có thể triển khai chính sách ở mức độ vượt trội và đem đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Đồng quan điểm, TS Vũ Đình Ánh, nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) nhìn nhận: “Cam kết cố định lãi suất tới 5 năm là minh chứng cho bản lĩnh, tiềm lực tài chính và vị thế tiên phong, dẫn dắt thị trường bất động sản của Vinhomes”.

Chính nền tảng tài chính và năng lực thực thi đó giúp cam kết dài hạn được chuyển hóa thành lợi ích thực tế cho người mua. Không chỉ loại bỏ rủi ro biến động lãi suất, chính sách còn cho phép khách hàng “khóa” giá tài sản ở thời điểm hiện tại, đồng thời tạo ra “thời gian vàng” để hoàn thiện mô hình kinh doanh, bảo toàn dòng tiền và tích lũy lợi nhuận.

Giá trị của chính sách này càng trở nên rõ nét khi đặt trong bài toán thực tế của nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM). Nếu mua bây giờ, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cố định ở mức thấp tới năm 2031.

Trong khi đó, đến năm 2027, loạt tiện ích chủ lực của siêu đô thị dự kiến sẽ hoàn thiện, từ VinWonders, bộ đôi sân golf, nhà hát Sóng Xanh đến tòa văn phòng, hệ thống khách sạn 5-6 sao và bệnh viện quốc tế Vinmec…

Tiếp đó, trong giai đoạn 2028-2029, các hạ tầng chiến lược như nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và sẽ lần lượt khánh thành.

Như vậy, chỉ sau khoảng 1,5 năm, chủ sở hữu Boulevard Prime đã có thể khai thác cho thuê, kinh doanh nhờ dòng khách thực dồi dào và sự bùng nổ thương mại, đồng thời đón mức tăng trưởng giá trị vượt bậc, trong khi vẫn tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất từ Vinhomes.

Chính sách “5 năm không lo lãi suất” giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi được bảo chứng bởi năng lực và uy tín của Vinhomes

Khi giá nhà tiếp tục neo cao, những chính sách tài chính dài hạn được bảo chứng bởi uy tín và năng lực chủ đầu tư không chỉ thúc đẩy giao dịch, mà còn trở thành đòn bẩy để người mua nắm bắt cơ hội đúng thời điểm. Đây cũng là yếu tố sẽ dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới.