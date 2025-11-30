“Bông hoa đẹp” trong đổi mới sáng tạo ngành y

Người bệnh khi đến viện chỉ mong sớm khỏe mạnh, thấu hiểu điều đó, Ths Trịnh Thị Lan Anh luôn trăn trở: Làm sao để quy trình tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn? Làm sao để mỗi phút chờ của người bệnh đều trở nên đáng giá?

Mỗi phản hồi của người bệnh đều được lắng nghe

Từ rất sớm, Ths Trịnh Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội đã lựa chọn con đường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chất lượng, một bước đi táo bạo ở tuyến cơ sở thời điểm đó. Nhờ hệ thống đo lường và giám sát được số hóa, các chỉ số chất lượng được cập nhật liên tục, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác và kịp thời, từ đó hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lan Anh nhìn các biểu đồ đang nhảy số trên màn hình và nói nhẹ nhàng: “Mỗi quy trình được chuẩn hóa, mỗi chỉ số được đo lường hay mỗi phản hồi được lắng nghe đều chứa trong đó sự an tâm của người bệnh. Đó mới là lý do chúng tôi nỗ lực từng ngày”.

Chính tinh thần ấy đã giúp Tổ Quản lý chất lượng hình thành từ năm 2013, phát triển thành Phòng Quản lý chất lượng năm 2016.

Từ một bộ phận nhỏ, nay đơn vị do chị Lan Anh phụ trách đã trở thành “trái tim” kết nối mọi hoạt động chuyên môn, vận hành bệnh viện theo hướng khoa học và lấy người bệnh làm trung tâm.

“Làm quản lý chất lượng giống như chăm một khu vườn, phải kiên trì, tỉ mỉ và luôn lắng nghe”, Ths Trịnh Thị Lan Anh nói.

Quan điểm ấy đã trở thành kim chỉ nam cho tập thể Phòng Quản lý chất lượng khi triển khai hàng loạt giải pháp mang tính hệ thống: kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa quy trình, thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục.

Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc xây dựng mạng lưới cán bộ phụ trách chất lượng tại từng khoa, phòng. Nhờ đó, các đơn vị chủ động theo dõi, đánh giá và đề xuất cải tiến ngay tại chỗ. Công tác đánh giá nội bộ được vận hành định kỳ theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế; đồng thời các khoa, phòng được khuyến khích tự đánh giá, tự tìm điểm yếu để kịp thời điều chỉnh.

Cùng với đó, hệ thống báo cáo và phân tích sự cố y khoa được vận hành bài bản. Hàng loạt sự cố được phân tích nguyên nhân gốc (RCA), giúp nhân viên y tế cởi mở hơn, tạo môi trường làm việc an toàn, minh bạch.

Song hành là các khảo sát hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế được triển khai đều đặn. Với chị Lan Anh, phản hồi của người dân chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất.

Hàng năm, phòng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng quản lý chất lượng, an toàn người bệnh; thúc đẩy mỗi khoa, phòng có ít nhất một đề án cải tiến. Nhiều sáng kiến đã rút ngắn thời gian chờ, giảm sai sót chuyên môn và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Trong số những nỗ lực cải tiến, việc ứng dụng công nghệ thông tin là thay đổi mang tính đột phá. Các chỉ số đo lường được số hóa, minh bạch và trực quan, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Không chỉ cải tiến kỹ thuật, Phòng Quản lý chất lượng còn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn với nhiều đơn vị để cập nhật mô hình quản lý tiên tiến nhưng phù hợp thực tiễn tuyến cơ sở.

Chị Lan Anh chia sẻ: “Chất lượng không phải đích đến mà là hành trình không có điểm dừng. Chỉ cần người bệnh thấy yên tâm hơn, cười nhiều hơn, là chúng tôi đã đi đúng hướng”.

Đi chậm mà chắc, cùng làm, cùng sửa

Đề tài “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khoa, phòng giai đoạn 2025–2027” của chị Lan Anh đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần thứ hai (2024–2025). Đây không chỉ là một công cụ quản lý, mà còn đánh dấu nỗ lực chuẩn hóa và số hóa toàn diện hoạt động đánh giá chất lượng tại bệnh viện.

Theo chị Lan Anh, bộ tiêu chí được thiết kế theo mô hình quản trị hiện đại, bao gồm các nhóm tiêu chí về: Quản lý, Chuyên môn, An toàn người bệnh, Hài lòng bệnh nhân, Hài lòng nhân viên y tế, Hoạt động cải tiến.

Ths Trịnh Thị Lan Anh (đứng) cho biết mỗi quy trình được chuẩn hóa, mỗi chỉ số được đo lường hay mỗi phản hồi được lắng nghe đều chứa trong đó sự an tâm của người bệnh. Phản hồi của người dân chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất.

Mỗi tiêu chí đều có hướng dẫn minh chứng, chỉ số định lượng và mức chấm điểm cụ thể, giúp đánh giá khách quan, dễ áp dụng. Đặc biệt, công nghệ thông tin được tích hợp để thu thập, phân tích dữ liệu, theo dõi kết quả theo thời gian. Nhờ triển khai bộ tiêu chí này, hoạt động đánh giá nội bộ của bệnh viện trở nên chuẩn hóa; các khoa, phòng chủ động cải tiến thay vì chờ kiểm tra định kỳ. Văn hóa chất lượng dần được hình thành: từ “làm theo quy định” sang “chủ động làm tốt hơn mỗi ngày”.

Bộ tiêu chí còn có khả năng nhân rộng tới bệnh viện tuyến cơ sở trên địa bàn, trở thành công cụ quan trọng để từng bước chuẩn hóa theo tiêu chí Bộ Y tế và tiến tới hòa nhập với chuẩn quốc tế.

Hành trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng không dễ dàng, nhất là trong điều kiện một bệnh viện tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế. Khó khăn lớn nhất, theo chị Lan Anh, chính là nhận thức chưa đồng đều. Một bộ phận nhân viên y tế ban đầu xem quản lý chất lượng là trách nhiệm của một bộ phận, chưa coi đó là nhiệm vụ chung.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực còn mỏng, hệ thống quy trình ban đầu thiếu đồng bộ, việc thu thập minh chứng và chỉ số chủ yếu thủ công. Ứng dụng CNTT thời gian đầu hạn chế, khiến việc theo dõi hiệu quả cải tiến gặp nhiều trở ngại.

Để vượt qua, chị Lan Anh kiên trì “đi chậm mà chắc”: đẩy mạnh truyền thông nội bộ, đào tạo tại chỗ, hướng dẫn từng bước, xây dựng bộ công cụ và biểu mẫu rõ ràng. Chị nói: “Chúng tôi không đứng ngoài giám sát, mà cùng làm, cùng sửa, cùng chia sẻ. Khi đồng nghiệp thấy mình không đơn độc, họ sẵn sàng thay đổi”.

Điều khiến chị tự hào nhất không phải điểm số đánh giá cao hơn, mà là khi đồng nghiệp nói: “Giờ tôi hiểu vì sao phải làm đúng quy trình”.

Niềm vui, nỗi buồn và động lực tiếp tục đổi mới

Là cán bộ trẻ, chị Lan Anh coi đổi mới như dòng chảy tự nhiên. Niềm vui đến từ những điều giản dị: lá thư cảm ơn của người bệnh, một quy trình được cải tiến, hay chỉ là lời nhận xét rằng bệnh viện giờ “nhanh, nhẹ nhàng và thân thiện hơn”.

Nhưng cũng có những trải nghiệm khiến chị trăn trở. Một lần, bệnh viện nhận phản ánh trên mạng xã hội về thái độ giao tiếp của nhân viên. Dù chỉ là hiểu lầm nhỏ, nhưng để bảo vệ hình ảnh chung, chị trực tiếp cùng đồng nghiệp gặp người bệnh xin lỗi, giải thích và tổ chức đào tạo kỹ năng giao tiếp trên toàn viện.

Từ đó, chị rút ra bài học: “Giao tiếp cũng cần được chuẩn hóa như kỹ thuật. Mỗi nhân viên y tế đều là đại sứ hình ảnh của bệnh viện”. Động lực lớn nhất giúp chị kiên trì là ý nghĩa sâu sắc của công việc: quản lý chất lượng thầm lặng nhưng ảnh hưởng đến từng quy trình, từng hành động và sự an toàn của hàng nghìn người bệnh mỗi năm.

Gia đình, hậu phương vững chắc, cũng là nguồn năng lượng giúp chị giữ được cân bằng và tinh thần lạc quan giữa công việc nhiều áp lực.

Tất cả những nỗ lực, sáng kiến và tâm huyết của Ths Trịnh Thị Lan Anh đã góp phần xây dựng một nền tảng quản lý chất lượng bền vững cho BVĐK Sóc Sơn. Ở chị, người ta nhìn thấy hình ảnh của một cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm; một người phụ nữ giàu tình yêu nghề; và một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành y tế tuyến cơ sở.

Chị Lan Anh từng nói: “Điều quan trọng không phải điều gì thật lớn lao, mà là mỗi ngày chúng ta nỗ lực tốt hơn hôm qua”. Và có lẽ, chính sự bền bỉ ấy đã khiến chị trở thành “bông hoa đẹp”, thầm lặng nhưng tỏa sáng trong hành trình đổi mới của bệnh viện, mang lại niềm tin, sự an tâm và những nụ cười cho người bệnh.