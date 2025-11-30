Chủ tịch Nhật Nam bị kê biên hàng trăm bất động sản, biệt thự và loạt tài sản trải dài 6 tỉnh thành

Cơ quan tố tụng đã kê biên hàng trăm bất động sản, biệt thự và nhiều tài sản giá trị lớn của bà Vũ Thị Thúy tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc và TP.HCM.

Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2019 đến năm 2023, bà Vũ Thị Thúy và đồng phạm chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Bà Thúy đã chỉ đạo các kế toán rút tiền khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam, chuyển vào tài khoản cá nhân, chuyển tiền mặt để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội mà có. Đồng thời bị can đã chuyển hóa từ nguồn tiền bất hợp pháp sang các giao dịch thông qua kinh doanh bất động sản, cổ phiếu.

Trong số tiền chiếm đoạt được, Vũ Thị Thúy đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ một số cá nhân khác đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu.

Cụ thể, lần đầu rửa tiền diễn ra tháng 5/2020, Vũ Thị Thúy dùng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm ở Tây Ninh và nhờ lái xe đứng tên ký hợp đồng.

Lần thứ hai rửa tiền vào tháng 10/2020, Thúy chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Thành (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Bà Vũ Thị Thúy. Ảnh: VGP.

Lần thứ ba là vào tháng 6/2022, bị can nhờ chồng là ca sĩ Khánh Phương đứng tên mua một căn hộ chung cư cao ốc tại tòa nhà The Prince (quận Phú Nhuận, TP.HCM) giá 7,3 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 10/2022, ca sĩ Khánh Phương còn thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư cao ốc Phú Nhuận với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng. Đây được xác định là lần thứ tư rửa tiền của Vũ Thị Thúy.

Lần thứ năm, cơ quan công tố cáo buộc Vũ Thị Thúy liên hệ ông Tạ Văn Trung (lúc này là Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01) để mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đình ông Trung nắm giữ, thỏa thuận giá 340 tỷ đồng.

Ca sĩ Khánh Phương đứng tên cổ phiếu thay vợ. Tuy nhiên, Vũ Thị Thúy mới thanh toán 110 tỷ đồng.

Theo cơ quan công tố, từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, Vũ Thị Thúy chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho mình và một số cá nhân. Các cá nhân này sau đó cũng bán hết số cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Tại giai đoạn điều tra, bà Vũ Thị Thúy phủ nhận việc đưa tiền nhờ các cá nhân mua đất nêu trên. Bị can cho rằng, chỉ đưa tiền để chồng mua cổ phiếu SJC và Vũ Thị Thúy khai nguồn tiền từ vay cá nhân và hoạt động kinh doanh mà có.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng, đủ cơ sở cáo buộc Vũ Thị Thúy đã dùng tiền chiếm đoạt được của nhà đầu tư để nhờ các cá nhân, trong đó có cả chồng mình, mua bất động sản, cổ phiếu.

Những người đứng tên mua hộ tài sản, gồm chồng của Thúy và một số người quen, nhân viên, được xác định không biết nguồn tiền bị can sử dụng là tiền phạm tội nên không bị truy cứu đồng phạm về tội "Rửa tiền".

Trong hàng trăm bất động sản và tài sản bị kê biên, phong tỏa, Vũ Thị Thúy bị kê biên biệt thự và 6 bất động sản tại Xuân Khanh (Sơn Tây), Hà Nội; 2 bất động sản tại An Phú (Mỹ Đức), Hà Nội; 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và xã Tân Tiến, Thanh Hóa; 20 bất động sản tại xã Ea Nuôl, Đắk Lắk; 5 bất động sản tại xã Bến Cầu, Tây Ninh; 10 bất động sản tại Phú Quốc và 2 căn chung cư tại Hà Nội, TP.HCM.