Chelsea dùng công nghệ FPT để tiếp cận người hâm mộ

Là đối tác cấp cao, FPT sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho Chelsea về các nền tảng số, tương tác khách hàng, vận hành kinh doanh và công nghệ mới, để nâng tầm trải nghiệm số, đưa các cổ động viên toàn thế giới đến gần hơn với đội bóng.

Ngày 30/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như FPT, Vietnam Airlines, VNVC,... và các đối tác toàn cầu. Trong đó, FPT ký kết hợp tác với CLB bóng đá hàng đầu thế giới Chelsea.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng và khẳng định vị thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo FPT và CLB bóng đá hàng đầu thế giới Chelsea đã trao Thỏa thuận nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại diện FPT cho biết theo thỏa thuận hợp tác với Chelsea, FPT sẽ đồng hành trong việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số bao trùm các khía cạnh về nền tảng số, tương tác khách hàng, vận hành kinh doanh và các công nghệ mới.

Với trọng tâm hợp tác hướng đến việc thúc đẩy chuyển đổi số hiệu suất cao, các giải pháp của FPT đang được ứng dụng sâu rộng nhằm nâng cao hiệu quả, mở rộng quy mô vận hành và cải thiện chất lượng ở hầu như mọi khía cạnh hoạt động của đội bóng.

Đây là hoạt động sau khi FPT vừa công bố ký kết thỏa thuận đối tác bạch kim với Clearlake Capital Group - quỹ đầu tư toàn cầu quản lý tài sản hơn 90 tỷ USD, đồng sở hữu CLB bóng đá Chelsea. Việc này đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng của FPT tại thị trường châu Âu và Mỹ, mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ, giải pháp, nền tảng công nghệ tiên tiến cho các ngành kinh tế khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Tại Vương quốc Anh, FPT thành lập trụ sở từ năm 2020 và nhanh chóng mở rộng hoạt động, tập trung cung cấp các giải pháp công nghệ và phần mềm cho các đối tác trong lĩnh vực ngân hàng, bán lẻ, y tế công và bảo hiểm.

Song song với đó, FPT cũng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, thiết lập mối quan hệ với nhiều trường đại học danh tiếng tại Anh như Đại học Greenwich, Đại học Leeds Beckett, Đại học Liverpool… thông qua các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy giao lưu tri thức giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương Quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo hai nước cũng đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tuyên bố chung vạch ra 6 trụ cột tăng cường hợp tác chính gồm: Hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; Hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; Hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; Hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; Phối hợp về các đề khu vực và quốc tế. Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ của FPT với các đối tác hàng đầu là một trong những hành động triển khai tuyên bố chung của hai quốc gia.

Phát biểu tại Đại học Oxford về tầm nhìn cho khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh và công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Muốn tiến xa, tiến nhanh, ổn định, bền vững và chủ động, chúng tôi hiểu rằng không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ, hay lợi thế về nguồn nhân công... Việt Nam đã lựa chọn một hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới”.