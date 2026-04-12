Nâng cấp, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Dấu ấn lớn trong chuyển đổi số quốc gia

Ngày 12/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (18/4/1946-18/4/2026) và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết 80 năm qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc. Trong kháng chiến, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã làm tốt việc bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ dân cư; bảo đảm trật tự, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: VGP.

Sau khi đất nước thống nhất, theo Thủ tướng, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã góp phần quan trọng khôi phục trật tự xã hội, củng cố nền tảng quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và cùng các lực lượng khác đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực phản động, thù địch.

Trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp đột phá trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo được những dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử; tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 là những thành tích đặc biệt xuất sắc.

Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo bước chuyển căn bản sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; hình thành phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, kết nối, chia sẻ và xác thực điện tử; tạo nền tảng để cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đây là đóng góp rất to lớn đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những chiến công, thành tích trong suốt chặng đường 80 năm qua là kết tinh của sự hy sinh, cống hiến to lớn, không ngừng nghỉ của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sự phát triển của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phương thức quản trị, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững.

6 trọng tâm quan trọng

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, vinh dự, tự hào được giao trách nhiệm to lớn, giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa phương thức quản trị và nền hành chính, thời gian tới, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần thực hiện tốt sáu trọng tâm sau.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: VGP.

Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội, thực hiện phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới, bảo đảm kỷ cương, an ninh, an toàn; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thứ ba, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Phát huy tích cực vai trò Cơ quan thường trực giúp việc Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ...

Thủ tướng cho biết, trong tuần tới, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành có liên quan để quyết liệt triển khai chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, để bảo đảm trong tháng 4, các bộ, ngành phải chủ động cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy, phương pháp làm việc, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "quản trị quốc gia hiện đại", từ xử lý theo lối hành chính sang tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ tri thức, công nghệ tiên tiến.

Thứ sáu, đặc biệt coi trọng và đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; vừa phát triển mạnh mẽ các tiện ích số, dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, an toàn, trật tự, chủ quyền quốc gia trong không gian số.