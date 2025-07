Cầu treo bị đứt cáp, ô tô chở cán bộ đi chống bão rơi xuống sông, 3 người được cứu

Ngày 22/7, trao đổi với VietTimes, lãnh đạo xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên) cho biết khoảng 8h15 cùng ngày, cầu treo Pa Thơm bất ngờ đứt cáp, lật nghiêng khiến một ô tô chở 3 người và một xe máy rơi xuống sông Nậm Núa.

Thời điểm xảy ra sự cố, xe bán tải chở theo 2 người dân và 1 cán bộ Phòng Kinh tế xã Thanh Yên đang đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 - Wipha. Một người đi xe máy kịp nhảy khỏi phương tiện, bị xây xát nhẹ. Ba người còn lại cùng ô tô và xe máy rơi xuống sông.

Người dân bản Pa Xa Lào đã kịp thời tri hô ứng cứu, đưa các nạn nhân lên bờ an toàn. Cả 3 người bị thương nhẹ, không có thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo xã Thanh Yên, cây cầu treo dài 84m, rộng 2m, được xây dựng từ năm 2004, sửa chữa năm 2024. Cầu nối bản Pa Xa Lào với các bản Púng Bon, Pa Thơm, Huổi Mon. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau vụ việc, xã đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, kiểm tra hiện trạng cầu, hỗ trợ y tế cho các nạn nhân và báo cáo lên cấp tỉnh để có phương án xử lý phù hợp.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết vào lúc 11h cùng ngày vị trí tâm bão Wipha (bão số 3) trên đất liền các tỉnh Hưng Yên – Ninh Bình. Cường độ bão mạnh cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Hướng và tốc độ di chuyển: hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10–15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3: Đặc khu Bạch Long Vĩ: gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Đặc khu Cô Tô: cấp 9, giật cấp 11; Cửa Ông: cấp 10, giật cấp 12; Tiên Yên: cấp 10, giật cấp 14; Quảng Hà: cấp 9, giật cấp 11; Trạm Thái Bình: cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái: cấp 7, giật cấp 9; Phủ Liễn: cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: mưa vừa – to, có nơi rất to (70–150mm, có nơi trên 200mm).