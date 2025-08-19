Cần cách tuyên truyền mới để lịch sử thấm sâu vào giới trẻ và mỗi người

"Những trận bóng đá của đội tuyển quốc gia, chương trình nghệ thuật chính luận, cuộc diễu binh, diễu hành, những bộ phim lịch sử... được giới trẻ háo hức đón nhận, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước" - Đại tá, TS Lê Thanh Bài đánh giá.

Với sức mạnh của đoàn kết dân tộc, dân tộc Việt Nam đã đánh bại các thế lực ngoại xâm để giữ vững nền độc lập, tự do. Cũng với tinh thần đoàn kết, con người Việt Nam đã lập nên hệ thống đê ngăn lũ, bảo vệ xóm làng, đồng ruộng, tạo nên không gian sinh tồn để lập gia, lập quốc, để khai phá thêm nhiều vùng đất mới cho đất nước có hình hài như ngày hôm nay.

Tinh thần đoàn kết đó tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay khi hình ảnh người dân tự nguyện giúp đỡ nhau trong đại dịch COVID-19, hay cả nước hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả của thiên tai, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Và với tinh thần đoàn kết quốc tế, biết ơn, yêu thương của người dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba, chỉ trong vòng 3 ngày phát động (từ 13-16/8/2025), đã có gần 250 tỷ đồng gửi cho nhân dân Cuba được chuyển về tài khoản của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam - Đại tá, TS Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam dẫn chứng về sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, khi trả lời phỏng vấn VietTimes nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Ảnh tư liệu: TTXVN

Sức mạnh “triều dâng thác đổ” làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

- Cách mạng Tháng Tám được xem là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta trở thành một quốc gia độc lập, có tên tuổi trên bản đồ thế giới. Theo ông, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy như thế nào trong Cách mạng Tháng Tám để làm nên thắng lợi vĩ đại ấy?

- Mùa thu của 80 năm trước, toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề đứng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, đưa dân tộc Việt Nam từ “bùn lầy nước đọng” của ngàn năm phong kiến, trăm năm thực dân trở thành một quốc gia độc lập. Nội lực của một dân tộc giàu lòng yêu nước, đoàn kết, được lãnh đạo bởi một Đảng chân chính, một đường lối cách mạng đúng đắn chính là sức mạnh làm nên thắng lợi vĩ đại đó.

Trong tiến trình xây dựng cách mạng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Đảng ta chú trọng xây dựng cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. Sự ra đời, phát triển của mặt trận Việt Minh (năm 1941) đã trở thành hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đây cũng chính là sự chuẩn bị lực lượng chính trị cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập tự do.

Cùng với xây dựng lực lượng chính trị, Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang, làm nòng cốt cho phong trào cách mạng. Theo đó, các đội Tự vệ đỏ trong cao trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, Du kích Nam Kỳ, đội Du kích Bắc Sơn, đội Du kích Ba Tơ, các đội Cứu quốc quân, đội vũ trang Cao Bằng đã lần lượt ra đời, hỗ trợ, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ.

Để đáp ứng đòi hỏi của cách mạng, ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, Đảng ta đã tổ chức được một lực lượng vũ trang cách mạng khá đông và rộng rãi. Đó là lực lượng tự vệ rất đông đảo ở các làng xã, xí nghiệp, đường phố, nhiều đội du kích tập trung ở chiến khu và các căn cứ vũ trang khác; hàng chục đại đội, trung đội Giải phóng quân là bộ đội chủ lực hoặc là bộ đội địa phương ở các tỉnh, các huyện thuộc Khu Giải phóng Việt Bắc.

Khi thời cơ đến, toàn dân tộc đã nhất tề nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, chớp thời cơ lịch sử, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, của lực lượng toàn dân và lực lượng vũ trang cách mạng, liên tục tiến công, liên tục giành thắng lợi, đập tan cơ cấu quyền lực của kẻ thù, thiết lập chính quyền cách mạng trong toàn quốc, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thần kỳ.

Đại tá, TS Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.

- Trong tiến trình cách mạng, Mặt trận Việt Minh được xem là hình mẫu điển hình trong việc quy tụ sức mạnh nhân dân. Ông có thể chia sẻ cụ thể về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong việc tập hợp, tổ chức và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn này?

- Ngày 28/1/1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng, đề cao củng cố khối đoàn kết, tạo cơ sở để xây dựng lực lượng cho cách mạng.

Trên tinh thần đó, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh (Mặt trận Việt Minh) được thành lập. Trong tuyên ngôn, Mặt trận Việt Minh tuyên bố rõ ràng: "Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở”.

Hội nghị Trung ương 8 của Đảng và sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đã đánh dấu bước ngoặt trong đường lối lãnh đạo cách mạng, hướng tới việc mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quy tụ và phát huy cao độ nội lực dân tộc cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do.

Lần đầu tiên chủ trương đoàn kết dân tộc được đặt trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Với chủ trương đó, Mặt trận Việt Minh đã nhanh chóng thu hút được đông đảo các lực lượng xã hội.

Với các hình thức tổ chức phù hợp với từng thành phần, đối tượng, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng được cơ sở rộng khắp ở cả vùng nông thôn và đô thị, ở cả trong nước và nước ngoài.

Bởi vậy, Mặt trận Việt Minh không chỉ là tổ chức để củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc mà còn là tổ chức giúp nâng lực lượng của khối đại đoàn kết ấy lên gấp bội, trở thành một tổ chức có sức chiến đấu cao.

Khơi dậy sức mạnh “tự lực, tự cường” để vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc vững bền

- Trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, theo ông, những thách thức nào đang đặt ra đối với tinh thần đoàn kết dân tộc?

- Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và trở thành một điều cốt lõi, chính là cố kết của cả dân tộc. Dân tộc của chúng ta cố kết, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, thách thức, khó khăn, hiểm nguy ở trong thời chiến và trong thời bình ngày nay.

Nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không từ bỏ mưu đồ đen tối, trong đó, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những trọng tâm bằng những âm mưu, thủ đoạn chống phá hết sức tinh vi, thâm độc; hành động quyết liệt, trắng trợn. Trong đó, các thế lực thù địch tập trung thổi phồng, khuếch đại những yếu kém trong quản lý của chính quyền các cấp; tung ra nhiều thông tin sai sự thật, các bình luận mang tính quy chụp, suy diễn, đánh lái dư luận theo hướng khác, không đúng bản chất của sự việc.

Chúng còn xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo để gây dư luận xấu trong nhân dân. Lợi dụng tình hình đời sống của số đông đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung, chúng kích động, lừa bịp thông qua các hoạt động “tôn giáo”, “dân tộc”, tà đạo, đạo lạ,... nhằm làm cho người dân từ nghi ngờ đến mất lòng tin vào Đảng, chế độ, để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, chúng ra sức lợi dụng Internet để tạo dựng, phát tán các thông tin, hình ảnh giả tạo, sai lệch, tạo nên các thông tin “thật giả lẫn lộn” để lôi kéo, kích động, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, thù địch…. từ đó nhằm làm suy giảm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

- Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta có thể rút ra những bài học gì để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời bình, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay?

- Cách mạng Tháng Tám thành công do người dân đất nước chúng ta tự đứng lên đấu tranh giành chính quyền cho chúng ta. Thành công của Cách mạng Tháng Tám là kết quả đấu tranh đầy hy sinh gian khổ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có được thành công đó là do dân tộc ta đã kết đoàn thành một khối, tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện mục tiêu đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc theo quan điểm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, “tự lực, tự cường” để làm nên thắng lợi.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám để lại bài học lớn lao là phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực. Đây là yếu tố tiên quyết để chúng ta bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh. Tuy nhiên, để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc. Theo tôi, chúng ta cần chú ý đến những nội dung sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân: Nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; theo dõi, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh hành vi chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn về chính trị - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, nhận diện các thông tin sai lệch; cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức, đoàn thể trong sạch vững mạnh, luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, gần dân để củng cố “thế trận lòng dân”; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn của nhân dân. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, nhũng nhiễu nhân dân; luôn quan tâm đến lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nhiều hơn công tác nắm bắt thông tin, dự báo và giải quyết tình hình nhân dân một cách kịp thời, nhất là những phản ánh bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân; tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Ba là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; để dân được bàn bạc, phản biện, giám sát, kiểm tra mọi hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, công khai, minh bạch các quy hoạch. Tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia xây dựng pháp luật, các chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tính phù hợp, khả thi; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo ra bầu không khí thực sự dân chủ, phấn khởi, tích cực của quần chúng nhân dân.

Bốn là, chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa, giải quyết những vấn đề xã hội, thường xuyên thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Chăm lo đời sống, phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân; quan tâm đến các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên và môi trường, giảm các tác động tiêu cực của đô thị hóa, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để lợi ích mang lại cho mỗi người dân chính là tác nhân kích thích nhân tố con người, có vai trò quyết định trong việc khuyến khích, động viên nguồn lực nhân dân cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Năm là, nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Trong cục diện thế giới đa cực, đa trung tâm đang hình thành ngày càng rõ nét, Việt Nam cần tận dụng để thúc đẩy lợi ích của đất nước trong các mối quan hệ song phương và những thể chế đa phương. Bên cạnh đó, xu hướng tiến triển mạnh mẽ của liên kết kinh tế quốc tế sẽ mở ra những cơ hội mới cho các nước trong thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế, tăng trưởng kinh tế, phân công lao động quốc tế và tranh thủ sức mạnh kinh tế, khoa học - công nghệ từ bên ngoài.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết – Thành công, Thành công, Đại thành công”. Theo ông, lời dạy của Bác có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

- “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” là lời trong bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II năm 1961.

Người muốn gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự, kêu gọi tăng cường tinh thần đoàn kết để thực hiện thành công mục tiêu “nước nhà nhất định sẽ thống nhất, Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Thực hiện lời dạy của Người, quân và dân Việt Nam đã chung sức đồng lòng, thực hiện sự nghiệp đấu tranh thống nhất non sông đi đến toàn thắng.

Trong những năm qua, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc, nhân dân ta đã làm nên những thắng lợi to lớn. Đó là bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để thực hiện thành công công cuộc đổi mới. Nhờ đó, sau gần 40 năm đổi mới, từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra gay gắt, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, thiếu lương thực triền miên…đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, vươn lên thành nước thu nhập trung bình, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; dân chủ xã hội được phát huy; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao.

Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định “đoàn kết chặt chẽ chính là "lực lượng vô địch" tạo nên sức mạnh vô song giúp chúng ta khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi vẻ vang.”. Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức, việc thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao sức mạnh nội sinh là vấn đề vô cùng quan trọng, để dân tộc ta đẩy lùi nguy cơ, tận dụng thời cơ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, tự vệ và quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Phủ Khâm Sai (Bắc Bộ phủ), cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. Ảnh tư liệu: TTXVN.

- Ông có thể lấy một vài ví dụ về những điển hình thể hiện sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay?

- Với sức mạnh của đoàn kết dân tộc, dân tộc Việt Nam đã đánh bại các thế lực ngoại xâm để giữ vững nền độc lập, tự do. Cũng với tinh thần đoàn kết, con người Việt Nam đã lập nên hệ thống đê ngăn lũ, bảo vệ xóm làng, đồng ruộng, tạo nên không gian sinh tồn để lập gia, lập quốc, để khai phá thêm nhiều vùng đất mới cho đất nước có hình hài như ngày hôm nay. Hình ảnh Hội nghị Diên Hồng hô vang lời thề “Sát Thát” hay cả làng, cả nước chung sức chống lại thiên tai là những biểu trưng cao đẹp về tinh thần đoàn kết trong lịch sử dân tộc.

Tinh thần đoàn kết đó tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay khi hình ảnh người dân tự nguyện giúp đỡ nhau trong đại dịch COVID-19, hay cả nước hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả của thiên tai; hay sự kêu gọi chung sức của cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… Tất cả những hành động đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thương người như thể thương thân.

Và cũng bằng tinh thần đoàn kết của các cấp, các ngành, các lực lượng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta đã hoàn thành đường dây 500KV mạch 1 trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật hết sức khó khăn - khi quốc tế đánh giá chúng ta không thể thực hiện được điều này, để tạo nên xương sống cho điện lực quốc gia.

Cũng bằng tinh thần đoàn kết, chúng ta đã đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Hoặc với tinh thần đoàn kết quốc tế, biết ơn, yêu thương của người dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba, chỉ trong vòng 3 ngày phát động (từ 13-16/8/2025), đã có gần 250 tỷ đồng gửi cho nhân dân Cuba được chuyển về tài khoản của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

- Theo ông, để tinh thần đại đoàn kết tiếp tục là “sức mạnh nội sinh” vững chắc của dân tộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân – đặc biệt là thế hệ trẻ cần làm gì trong thời gian tới để tiếp nối truyền thống quý báu này?

- Để phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, trước hết chúng ta phải giáo dục lòng yêu nước, đó là tính tự hào của người Việt Nam: Tự hào về lịch sử, tự hào về truyền thống đánh giặc của thế hệ cha anh. Và chúng ta cũng phải ý thức được rằng chỉ có sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc mới làm nên những trang sử vẻ vang, hào hùng của đất nước.

Muốn như vậy, chúng ta phải tuyên truyền cho người dân, thế hệ trẻ hiểu rõ sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời đổi mới các hình thức tuyên truyền để người dân, giới trẻ dễ tiếp cận, thu hút những nội dung này.

Có thể thấy, vừa qua những trận bóng đá của đội tuyển quốc gia, những chương trình nghệ thuật chính luận, các cuộc diễu binh, diễu hành, những bộ phim về lịch sử... được giới trẻ rất háo hức đón nhận, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước của giới trẻ. Do đó, đây chính là những hình thức tuyên truyền mà chúng ta cần vận dụng hiệu quả hơn.

Chúng ta cũng thấy những phong trào như: mùa hè xanh tình nguyện, phong trào hiến máu nhân đạo, phong trào giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo… được thực hiện thường xuyên và mang lại nhiều kết quả cho xã hội. Đây chính là những “tế bào” của tinh thần đoàn kết dân tộc đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục nhân rộng, lan tỏa.

Đặc biệt, về giáo dục lịch sử - yếu tố vô cùng quan trọng để thôi thúc trong lòng mỗi con người về tình yêu quê hương, đất nước, là cội nguồn của đoàn kết dân tộc, cần được tiếp tục có những phương thức tuyên truyền mới hơn, để hiểu biết về lịch sử thực sự thấm sâu vào tiềm thức mỗi con người.

Những thế hệ đi trước có trách nhiệm trao truyền cho thế hệ trẻ về hiểu biết lịch sử, nét đẹp của các giá trị truyền thống của dân tộc để khơi dậy trong lòng thế hệ trẻ tình yêu thương, sự đồng cảm giữa con người với con người, yêu quê hương, yêu đất nước. Trên cơ sở đó, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc về lâu dài.

- Xin cảm ơn ông!