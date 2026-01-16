BV ở miền Trung thực hiện đủ 3 loại ghép tạng quan trọng, chuyển giao kỹ thuật cho Bạch Mai

Năm 2025, cả nước thực hiện khoảng 10.500 ca ghép mô, tạng, riêng Bệnh viện Trung ương Huế đảm nhiệm gần 1/4 tổng số ca, đồng thời chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Bạch Mai, lan tỏa năng lực ghép tạng.

Chiều 16/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: trong năm 2025, cả nước thực hiện khoảng 10.500 ca ghép mô, tạng, riêng Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai khoảng 2.650 ca, trong đó 2.500 ca là ghép tạng, tương đương khoảng 25% tổng số ca ghép của Việt Nam.

Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, ghép mô, tạng là đỉnh cao của y học hiện đại, đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật và sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa. Đây không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn là niềm tự hào lớn của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Đáng chú ý, Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công đầy đủ ba loại ghép tạng quan trọng gồm tim, gan và thận. Bệnh viện cũng ghi dấu ấn với 100% ca ghép tạng xuyên Việt thành công, đồng thời chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Bạch Mai, góp phần lan tỏa năng lực ghép tạng ra toàn hệ thống y tế.

Không chỉ nổi bật trong ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Huế còn là đơn vị y tế hàng đầu cả nước trong ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia, với 14 ca ghép thành công trong chưa đầy một năm – con số cao nhất tại Việt Nam tính đến nay.

Hiện Bệnh viện Trung ương Huế có 3 cơ sở, với hơn 3.500 cán bộ, viên chức, trong đó có đội ngũ đông đảo giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II. Bệnh viện được Bộ Y tế lựa chọn là 1 trong 6 cơ sở y tế đầu tư trọng điểm, định hướng xây dựng ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong năm 2025, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt bệnh nhân đến khám và tái khám, với doanh thu khám, chữa bệnh đạt trên 4.500 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò trụ cột y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.