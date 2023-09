Tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BV ĐK) Đức Giang - chia sẻ: Hội nghị khoa học là dịp để BV tổng kết những hoạt động chuyên môn, cập nhật kiến thức tiên tiến, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

“Từ hàng trăm báo cáo gửi về, chúng tôi lựa chọn được 53 báo cáo, là các bài có chất lượng cao, bao phủ hầu hết các chuyên khoa, phản ánh phần nào nỗ lực rất lớn của mỗi cán bộ trong BV” - Giám đốc BV chia sẻ.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Thường, những năm gần đây, cùng với đầu tư mới cho cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, BV đặc biệt chú trọng công tác đào tạo phát triển cán bộ và áp dụng kỹ thuật mới, đưa trở thành thường quy như: Kỹ thuật lọc máu, kỹ thuật tim phổi nhân tạo, các xét nghiệm PCR… BV ĐK Đức Giang cũng là đơn vị tiên phong trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như SARS, COVID-19, H5N1, sởi vv...

TS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc BV ĐK Đức Giang - nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của Hội nghị khoa học là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

“Hiện BV đang phát triển và nhận chuyển giao một số kỹ thuật cao như ghép tạng” - TS. Thường cho biết thêm.

Tại hội nghị khoa học, đã có 20 kỹ thuật được báo cáo, trong đó có 7 báo cáo của chuyên khoa Ngoại Sản, 6 báo cáo của chuyên khoa Nội - Nhi và 7 báo cáo của Khối Phòng ban chức năng.

Đây là những đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đã được Hội đồng Khoa học nghiệm thu đánh giá cao và đã được ứng dụng vào thực tiễn rất hiệu quả, được bệnh nhân tin tưởng:

“Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại BV ĐK Đức Giang” của Ths. Nguyễn Văn Tuyên và nhóm cộng sự.

“Đánh giá phục hồi khớp gối sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước tại BV ĐK Đức Giang” của BSCKII. Nguyễn Đức Minh và các cộng sự.

“Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị co giật do sốt ở trẻ em tại BV ĐK Đức Giang” do ThS.BSNT. Nguyễn Xuân Vinh làm chủ nhiệm đề tài.

“Đánh giá mối liên quan giữa nồng độ natri huyết tương với các biến chứng trong bệnh xơ gan” của ThS. Lê Văn Đán và các cộng sự.

“Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do virus hợp bào hô hấp ở trẻ sơ sinh tại BVĐK Đức Giang” của BS. Nguyễn Hồ Dịu và cộng sự.

“Thực trạng thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em dưới 5 tuổi điều trị tại khoa Nhi BVĐK Đức Giang” của BSCKI. Nguyễn Xuân Quang và cộng sự.

Báo cáo viên trình bày nghiên cứu ứng dụng thành công tại BV

Đặc biệt, hội nghị còn có nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực tham gia: PGS. TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc BV Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Quốc gia, chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thần kinh sọ não; TS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết BV Bạch Mai; TS Trần Quang Huy - Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Văn Bàng - nguyên giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa - Chủ nhiệm bộ môn Y học gia đình Trường Đại học Y Hà Nội vv…

PGS. TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc BV Việt Đức - cập nhật những tiến bộ mới nhất của ngành ngoại khoa tại hội nghị khoa học

Các chuyên gia đều đánh giá cao những kỹ thuật mà các bác sĩ ở BV ĐK Đức Giang đã làm chủ, hy vọng đây sẽ là tiền đề để BV tiếp tục thực hiện nhiều kỹ thuật cao, chất lượng ngang bằng các BV tuyến trên. Các chuyên gia cũng trao đổi, cập nhật các kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành mới nhất cho các bác sĩ của BV ĐK Đức Giang.

Giám đốc Nguyễn Văn Thường tặng hoa tri ân các chuyên gia đã tham dự hội nghị và hỗ trợ BV trong thời gian qua

Những năm gần đây, cùng với tạo bước đột phá trong chuyển đổi số y tế, BV ĐK Đức Giang còn chú ý phát triển nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật cao vào phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của xã hội.