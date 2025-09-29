Bão số 10 - Bualoi gây thiệt hại lớn, nhiều người tử vong, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng

Bão Bualoi làm nhiều người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An...bị hư hỏng.

Trong bản tin cuối cùng về bão số 10 - Bualoi phát đi lúc 14h chiều nay, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào trưa nay (29/9), bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong chiều và tối nay (29/9), trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. Tình hình gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài, cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Ngoài ra, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn, đề nghị theo dõi thêm các bản tin dự báo mưa lớn.

Về thiệt hại do mưa bão, tại Ninh Bình, bão số 10 kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều xã thuộc tỉnh Ninh Bình, như Quỹ Nhất, Thịnh Long và Hải Anh, khiến nhiều nhà cửa bị sập, tốc mái và gây thương vong về người.

Giông lốc gây thiệt hại tại xã Quỹ Nhất. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Theo báo Ninh Bình, thông tin ban đầu, đã có ít nhất 6 người tử vong và 7 người bị thương do cơn lốc.

Cụ thể, xã Quỹ Nhất 4 người tử vong và 3 người bị thương; xã Hải Anh 1 người tử vong, nhiều nhà bị sập và 30 cột điện bị gãy; xã Thịnh Long nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, làm 1 người tử vong và 4 người bị thương.

Tại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết hiện trên địa bàn có một trường hợp tử vong do cây đổ đè tại xã Kiểu Sơn. Một số xã bị mất điện cục bộ; riêng trong sáng 29/9 có 17 cột điện gãy đổ, làm ách tắc quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc – Nam, song lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục, bảo đảm lưu thông.

Tại xã Hoằng Phú, Thanh Hóa nhiều nhà cửa bị tốc mái, đổ sập. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Toàn tỉnh hiện có 14 vị trí giao thông bị ách tắc do mưa lớn, nước sông dâng cao tràn qua nhiều khu dân cư tại Như Xuân, Thanh Phong, Hóa Quỳ, Thắng Lộc, Sơn Thủy, nguy cơ bị chia cắt tạm thời.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Nhiều tuyến phố ở khu trung tâm Sầm Sơn cũng bị ngập lụt. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Tại Hà Tĩnh, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn như Can Lộc, Cẩm Bình, Đông Kinh, Đồng Tiến.

Khu vực cầu Ngàn Phố, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có gần 1.000 ha hoa màu gãy đổ, 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại Kỳ Hoa bị chết; hệ thống đê điều hư hỏng nghiêm trọng, sạt lở xảy ra tại Cẩm Nhượng, Hội Thống, Thạch Khê, Mai Phụ…

Về điện lực, tỉnh này có 1.151 cột điện bị gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, hiện mới cấp lại cho 4 xã, phường.

Một hộ gia đình nuôi cá lồng bè tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa bị thiệt hại rất nặng nề. Do gió đẩy bè lên cao bị thiếu nước, khiến 20 tấn cá chết trắng. Hiện lực lượng công an, quân sự và tổ công tác xã tại thôn đang hỗ trợ gia đình thu gom cá chết lên bờ, tận thu cá sống.

Khoảng 20 tấn cá lồng bè chết trắng do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Ngoài ra, có 167 điểm trường tốc mái, hư hỏng; 12 cơ sở y tế cũng bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ chia cắt cục bộ, đặc biệt quốc lộ 8 và quốc lộ 15.

Nhiều cột điện bị gãy đổ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Tại Nghệ An, bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng, nhà xưởng người dân bị hư hỏng nặng...

Cơn bão số 10 quật đổ nhiều cây xanh, gây tê liệt nhiều tuyến đường ở Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết hiện chưa có báo cáo đầy đủ do mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, nhiều khu vực mưa lũ chưa tiếp cận được. Sơ bộ ban đầu, chưa có thiệt hại về người. Toàn tỉnh ghi nhận một nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 141 nhà bị tốc mái.

Nhà dân tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh bị tốc mái. Ảnh: Báo Nghệ An.

Người dân ở các khu vực nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời. Hệ thống giao thông hư hỏng nhiều đoạn, cống, cây cối, cột điện đổ; một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu. Một số trường học cũng bị tốc mái, trong khi sản xuất nông nghiệp chưa thể thống kê do nước lũ dâng cao.

Tại xóm Xuân Lam 9, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An, nhiều hộ dân sống sát bờ đê sông Lam đã bị nước lũ dâng ngập đến tận mái nhà. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tại Quảng Trị, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến 12h ngày 29/9, toàn tỉnh đã di dời 1.148 hộ và 3.537 nhân khẩu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 10.

Hiện, toàn tỉnh còn rất nhiều điểm sạt lở, bị cô lập do mưa lũ. Ngoài ra, mưa lũ còn khiến nhiều tuyến Quốc lộ, đường tỉnh bị ngập, chia cắt.

Mưa lũ khiến 12 người mất tích (1 người tại xã Kim Phú, 2 thuyền viên bị chìm tàu và 9 thuyền viên tàu cá bị cuốn trôi), 5 người bị thương tại các xã Bố Trạch, Tuyên Hóa và Vĩnh Định; 390 nhà dân bị tốc mái tại các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Vĩnh Linh, Tuyên Lâm, Nam Ba Đồn, Tuyên Phú, Ninh Châu, Quảng Trạch, Cửa Tùng, Đông Trạch, Tuyên Sơn.

Hiện lượng chức năng đang chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm 2 tàu cá đứt dây neo cùng những ngư dân đang mất tích.