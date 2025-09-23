Bảo hiểm PVI 5 năm liên tiếp lọt Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tiếp tục được vinh danh, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp có mặt trong Top 50.

Ngày 12/9, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet đã công bố Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2025 (Top 50 Vietnam Best Profitable).

Đây là bảng xếp hạng uy tín nhằm ghi nhận và tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu có hiệu quả kinh doanh vượt trội, khả năng sinh lời bền vững và duy trì được sự phát triển ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trong danh sách này, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tiếp tục được vinh danh, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp có mặt trong Top 50. Thành tích này không chỉ phản ánh sức mạnh tài chính và hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm PVI, mà còn khẳng định vị thế tiên phong, uy tín thương hiệu và sự đồng hành bền bỉ cùng khách hàng, đối tác trong những năm qua. Không chỉ giữ vững sự tăng trưởng mà Bảo hiểm PVI còn đóng vai trò là trụ cột của ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Thành công này giúp Bảo hiểm PVI sánh vai cùng những tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu đất nước như Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Viettel, FPT, Vietcombank…, đồng thời củng cố niềm tin đối với cổ đông, khách hàng và thị trường.

Bên cạnh đó, trên trường quốc tế, Bảo hiểm PVI cũng được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín. Tại Giải thưởng Country Awards for Excellence 2025 do Insurance Asia News (Hồng Kông. Trung Quốc) tổ chức, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được vinh danh ở cả 3 hạng mục Doanh nghiệp Bảo hiểm Xuất sắc (Best General Insurer), Doanh nghiệp Quản lý Bồi thường Xuất sắc (Vietnam’s Outstanding Claims Management) và Doanh nghiệp Bảo hiểm Số Xuất sắc (Best Digital Insurer of the Year).

Đồng thời, Bảo hiểm PVI cũng được Tạp chí Insurance Asia (Singapore) trao tặng danh hiệu “Underwriting Initiative of the Year – Vietnam” tại giải thưởng Insurance Asia Awards 2025, ghi nhận những sáng kiến đột phá trong việc xây dựng đa dạng danh mục sản phẩm, triển khai mô hình quản rủi ro mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định và cấp đơn bảo hiểm.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược phát triển bền vững và sự hiện diện ngày càng rộng lớn, Bảo hiểm PVI không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu tại Việt Nam mà còn đang từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, trở thành một thương hiệu bảo hiểm uy tín, ngang tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới.