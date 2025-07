Bảo hiểm PVI chinh phục loạt giải thưởng quốc tế danh giá

Đây là sự ghi nhận khách quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh, phản ánh rõ nét tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong thời gian qua của Bảo hiểm PVI.

Trong khuôn khổ giải thưởng Insurance Asia Awards 2025 của Tạp chí Insurance Asia News (Hồng Kông, Trung Quốc) – Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được vinh danh ở toàn bộ ba hạng mục cho phi nhân thọ: Doanh nghiệp Bảo hiểm Xuất sắc nhất (Best General Insurer), Doanh nghiệp Quản lý Bồi thường Xuất sắc nhất (Vietnam’s Outstanding Claims Management) và Doanh nghiệp Bảo hiểm Số Xuất sắc nhất (Best Digital Insurer of the Year). Đáng chú ý là năm nay chỉ có 8 giải thưởng được trao cho thị trường Việt Nam.

Insurance Asia Awards là giải thưởng danh giá hàng đầu khu vực, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực và định hình tương lai ngành bảo hiểm tại thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

Hội đồng giám khảo của giải thưởng năm nay quy tụ nhiều chuyên gia và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính, đến từ các tập đoàn kiểm toán, công ty tư vấn chiến lược hàng đầu khu vực… nhằm đảm bảo quá trình đánh giá được thực hiện khách quan, chuyên sâu và lựa chọn ra những đơn vị xứng đáng nhất.

Giải thưởng Doanh nghiệp Bảo hiểm Xuất sắc nhất dành cho Bảo hiểm PVI là kết quả từ những thành tựu kinh doanh xuất sắc của doanh nghiệp trong năm 2024. Theo báo cáo, Bảo hiểm PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc doanh thu 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế đạt 766 tỷ đồng, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, dù đứng trước những biến động lớn từ thiên tai và tình hình thị trường không thuận lợi. Đặc biệt, mảng tái bảo hiểm đạt doanh thu 5.885 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 113%, giúp Bảo hiểm PVI củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu thị trường cả về doanh thu, thị phần lẫn năng lực tài chính.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn được trao giải thưởng Doanh nghiệp Quản lý Bồi thường Xuất sắc nhất, thể hiện chất lượng dịch vụ cam kết mạnh mẽ của Bảo hiểm PVI trong việc đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý bồi thường.

Trong đợt bão Yagi năm 2024 – cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong hơn 70 năm qua, Bảo hiểm PVI đã ứng phó linh hoạt, ban hành quy định chuyên biệt đối với các tổn thất do bão Yagi, nhờ đó rút ngắn thời gian xử lý bồi thường từ 30–40%, có công đoạn giảm tới 80–90%, giúp khách hàng nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất, kinh doanh. Những cải tiến này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Giải thưởng Doanh nghiệp Bảo hiểm Số Xuất sắc nhất đánh giá kết quả chuyển đổi số toàn diện và đổi mới sáng tạo không ngừng của Bảo hiểm PVI. Thành lập PVI Digital vào năm 2023 là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp tích hợp hiệu quả các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình bảo hiểm, từ cấp đơn, giám định tổn thất, chăm sóc khách hàng đến bồi thường.

Việc mở rộng kết nối đa kênh với các sàn thương mại điện tử, ví điện tử, ứng dụng gọi xe và ngân hàng đã giúp doanh nghiệp tiếp cận hàng triệu khách hàng số, đưa Bảo hiểm PVI trở thành một trong những đơn vị tiên phong về công nghệ trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam và khu vực.

Không chỉ thành công tại Insurance Asia Awards 2025, Bảo hiểm PVI còn được tạp chí Insurance Asia (Singapore) trao giải thưởng “Underwriting Initiative of the Year – Vietnam” (Giải Sáng kiến Bảo hiểm của năm tại Việt Nam). Giải thưởng tôn vinh những sáng kiến đột phá của Bảo hiểm PVI trong việc xây dựng đa dạng dịch vụ danh mục sản phẩm triển khai các phương thức đánh giá rủi ro mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định và cấp đơn bảo hiểm. Nhờ sáng kiến này, Bảo hiểm PVI không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro tài chính mà còn tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là một bước tiến lớn, giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với biến động thị trường và công nghệ số, khẳng định vai trò dẫn đầu xu hướng và đổi mới trong ngành bảo hiểm khu vực.

Những giải thưởng quốc tế danh giá này là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tựu nổi bật của Bảo hiểm PVI. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, cam kết bền bỉ và định hướng chiến lược vững chắc, phản ánh những giá trị cốt lõi về sự tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo mà doanh nghiệp luôn theo đuổi. Thành công này cũng góp phần củng cố vững chắc niềm tin từ khách hàng, đối tác trên thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung.