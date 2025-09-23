Bảo hiểm PVI khẳng định vị thế tiên phong sau Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Khép lại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bảo hiểm PVI trở thành một trong những dấu ấn nổi bật với gian hàng hiện đại, sáng tạo, ghi đậm hình ảnh thương hiệu bảo hiểm Việt năng động, tiên phong.

Bảo hiểm PVI - doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất góp mặt tại triển lãm

Triển lãm thành tựu quốc gia vừa diễn ra tại Hà Nội là sự kiện chính trị – xã hội trọng đại, thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan, quy tụ hàng trăm ngành nghề, lĩnh vực. Trong không gian quy mô ấy, Bảo hiểm PVI – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất góp mặt đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Với thiết kế mở và tinh thần sáng tạo, gian hàng Bảo hiểm PVI không chỉ giới thiệu chặng đường phát triển gần ba thập kỷ mà còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về một thương hiệu Việt bản lĩnh, đồng hành cùng sự nghiệp kiến thiết và hội nhập quốc gia. Đây cũng chính là điểm nhấn khác biệt, tạo nên sức hút của Bảo hiểm PVI giữa hơn 230 gian hàng trưng bày.

Hàng triệu lượt khách đã ghé thăm gian hàng Bảo hiểm PVI để tìm hiểu dịch vụ, tham gia minigame, nhận quà tặng và trải nghiệm trực quan sản phẩm bảo hiểm. Không khí sôi động, thân thiện đã góp phần lan tỏa hình ảnh một doanh nghiệp luôn đặt khách hàng làm trung tâm, phục vụ bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp và nhanh chóng, yếu tố làm nên uy tín Bảo hiểm PVI suốt gần 30 năm qua.

Việc được đón tiếp các đoàn lãnh đạo, khách quốc tế và đông đảo người dân càng khẳng định vị thế Bảo hiểm PVI là một thương hiệu bảo hiểm uy tín, đồng thời thể hiện sự tin tưởng dành cho doanh nghiệp. Gian hàng của Bảo hiểm PVI không chỉ là điểm tham quan, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng tiên phong và vai trò “lá chắn kinh tế – xã hội” mà doanh nghiệp đang gánh vác.

Bảo hiểm PVI đón tiếp các đoàn lãnh đạo và khách quốc tế.

Khi đất nước kỷ niệm 80 năm độc lập, Bảo hiểm PVI cũng chuẩn bị cho chặng đường 30 năm thành lập vào năm 2026. Hai cột mốc lịch sử giao thoa, gửi gắm thông điệp giàu ý nghĩa: một quốc gia vững mạnh cần những thương hiệu Việt bền bỉ, bản lĩnh. Với nền tảng phát triển vững chắc và chiến lược chuyển đổi số toàn diện, Bảo hiểm PVI đang tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ bảo hiểm khu vực và quốc tế.