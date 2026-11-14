Honda SH bản giới hạn 500 xe sắp ra mắt ở Việt Nam, giá gấp đôi SH 160i

Honda SH 150i Special Edition HRC 2026 chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam với phối màu lấy cảm hứng từ đội đua HRC và số lượng sản xuất giới hạn.

Theo nguồn tin của VietTimes, Honda SH 150i Special Edition HRC 2026 đã được đưa về Việt Nam, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 11. Xe được nhập khẩu qua đại lý tư nhân, không thuộc diện phân phối chính hãng của Honda Việt Nam.

Đây là phiên bản đặc biệt của dòng SH, được lắp ráp tại Italy, từng được Honda giới thiệu hồi tháng 3 tại Rome Motodays 2026.

Điểm dễ nhận biết nhất là dàn áo phối 3 màu trắng, đỏ và xanh lam đặc trưng của đội đua HRC - Honda Racing Corporation. Tại Việt Nam, phối màu HRC cũng đang xuất hiện trên một số mẫu xe thể thao như CBR1000RR-R hay Winner R.

Lô SH 150i Special Edition HRC đã có mặt tại Việt Nam và chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. Ảnh: Châu Nguyễn.

Honda sản xuất tổng cộng 500 chiếc SH Special Edition HRC, chia đều cho 2 phiên bản 125 cc và 150 cc. Mỗi xe được đánh số thứ tự riêng trên mặt nạ phía trước.

Ngoài màu sơn và các chi tiết nhận diện, SH 150i HRC không có thay đổi so với bản thường. Xe dài 2.090 mm, rộng 730 mm, chiều dài cơ sở 1.350 mm và chiều cao yên 799 mm. Khối lượng ở mức 138 kg.

Xe sử dụng mâm 16 inch đi kèm phanh đĩa ABS trước sau. Hệ thống đèn LED, khóa thông minh và cổng USB-C là các trang bị tiêu chuẩn. Cốp dưới yên có dung tích 28 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân.

Mỗi chiếc Honda SH phiên bản HRC được đánh số thứ tự ở mặt nạ phía trước xe. Ảnh: Châu Nguyễn.

Một trang bị đáng chú ý khác là màn hình TFT màu 4,2 inch hỗ trợ Honda RoadSync. Khi kết nối với điện thoại, người lái có thể sử dụng các chức năng như dẫn đường, cuộc gọi và âm nhạc thông qua cụm điều khiển trên tay lái.

Về vận hành, SH 150i HRC vẫn dùng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 157 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 17 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm.

Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT, hệ thống Idling Stop và kiểm soát lực kéo HSTC. Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km, trong khi tốc độ tối đa của SH 150i đạt 108 km/h.

Theo tìm hiểu, Honda SH 150i Special Edition HRC có giá dự kiến 220 triệu đồng. Tại Italy, mẫu xe này có giá khoảng 5.000-5.200 euro, tương đương 150-157 triệu đồng.

Trước phiên bản HRC, mẫu SH 150i Vetro nhập khẩu từ Italy cũng được chào bán tại Việt Nam với giá trên 200 triệu đồng. Ảnh: Thượng Tâm.

Trước đó, thị trường xe máy nhập khẩu Việt Nam từng ghi nhận nhiều phiên bản SH 150i sản xuất tại Italy có giá trên 200 triệu đồng như SH 150i Sport Edition (220 triệu đồng) hay SH 150i Vetro Blue (235 triệu đồng).

Các phiên bản này có giá này cao hơn đáng kể so với SH 160i do Honda Việt Nam phân phối chính hãng, hiện có giá đề xuất từ 95,3 đến 104,5 triệu đồng.