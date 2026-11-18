Thị trường số
Cận cảnh Honda SH 150i bản giới hạn vừa về Việt Nam, giá đắt hơn ô tô điện
Honda SH 150i Special Edition HRC 2026 được đưa về Việt Nam với số lượng giới hạn, phối màu lấy cảm hứng từ đội đua HRC và số thứ tự riêng trên từng xe.
Hyundai mở rộng bảo hành lên 5 năm cho loạt xe thương mại tại Việt Nam
Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) triển khai chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km cho nhiều dòng xe tải nhẹ, tải trung và xe khách từ ngày 1/11/2026.
Ngân sách dưới 20 triệu đồng, chọn xe máy điện VinFast nào?
Với giá kèm pin từ 12 đến 18,9 triệu đồng, Amio S2, Evo Grand Lite, Flazz Max và Evo Lite mang tới nhiều lựa chọn cho người muốn mua xe tới trường, đi làm hoặc phục vụ việc nhà mà vẫn giữ khoản đầu tư dưới 20 triệu đồng.
Hãng sạc lớn nhất Trung Quốc cấm xe máy điện với lý do gây tranh cãi
TELD, hãng vận hành mạng lưới sạc lớn nhất Trung Quốc, vừa cấm xe máy điện và xe đạp điện sử dụng trạm sạc vì lo ngại cháy nổ, nhưng quyết định này đang gây tranh luận.
Honda SH bản giới hạn 500 xe sắp ra mắt ở Việt Nam, giá gấp đôi SH 160i
Honda SH 150i Special Edition HRC 2026 chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam với phối màu lấy cảm hứng từ đội đua HRC và số lượng sản xuất giới hạn.
Những bánh xe rời trục và dấu hỏi về chất lượng xe Chery
Sau 2 sự cố tại Malaysia, Chery triển khai các đợt triệu hồi tại nhiều thị trường do nguy cơ lỗi mối hàn ở cụm cầu sau. Tổng số xe thuộc diện triệu hồi đã vượt 90.000 chiếc.
Land Rover bất lợi trong vụ kiện BYD, bị buộc tiêu hủy dữ liệu đã thu giữ
Tòa án Hà Lan yêu cầu Jaguar Land Rover tiêu hủy dữ liệu thu giữ từ BYD trong vụ tranh chấp thiết kế SUV Ti7, nếu không có thể bị phạt tới 500.000 euro.
Hãng xe Trung Quốc iCaur sắp ra mắt 2 mẫu SUV phong cách địa hình tại Việt Nam
Hai mẫu SUV iCaur V23 và V27 chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam với thiết kế vuông vức theo phong cách địa hình.
Chery tiếp tục triệu hồi Omoda 5 tại Indonesia và Australia, xe ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?
Chery tiếp tục mở rộng chiến dịch triệu hồi Omoda 5 sang Indonesia và Australia do nguy cơ lỗi mối hàn tại hệ thống treo sau, sau các đợt triệu hồi hàng chục nghìn xe ở Malaysia và Trung Quốc.
VinFast ra mắt VF 5 và VF 6 mới, trang bị và giá bán thay đổi ra sao?
Sáng 12/11, VinFast ra mắt phiên bản nâng cấp của VF 5 và VF 6 tại thị trường Việt Nam, với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và thông số vận hành.
Ô tô đua nhau giảm giá, có mẫu hạ hơn 300 triệu đồng
Nhiều mẫu ô tô đang được đại lý giảm hơn 200 triệu đồng, chủ yếu rơi vào các lô xe sản xuất giai đoạn 2024-2025 khi thị trường sắp bước sang năm 2027.
Hyundai nâng bảo hành lên 10 năm, tung ưu đãi tới 220 triệu đồng trong tháng 11
Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) công bố chương trình ưu đãi tháng 11/2026 trên 8 dòng xe, đồng thời nâng thời gian bảo hành từ 5 năm lên tối đa 10 năm hoặc 200.000 km, gia tăng quyền lợi cho khách hàng mua xe dịp cuối năm.
BYD bị Land Rover cáo buộc sao chép thiết kế, hai văn phòng bị thu giữ dữ liệu
Hai văn phòng của BYD tại Hà Lan bị thu giữ dữ liệu theo yêu cầu của Jaguar Land Rover (JLR), trong bối cảnh hãng xe Anh nghi ngờ đối thủ Trung Quốc tháo rời mẫu Defender để sao chép thiết kế và công nghệ.
3 phụ kiện smartphone nhỏ gọn, độc đáo
Không chỉ nhỏ gọn, một số phụ kiện smartphone còn sở hữu những tính năng độc đáo, giúp người dùng ghi âm, mở rộng bộ nhớ và sạc pin thuận tiện hơn.
Vì sao Mercedes-Benz phải triệu hồi thêm 3.207 xe tại Việt Nam?
Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng chương trình triệu hồi, bổ sung 3.207 ô tô thuộc nhiều dòng xe C-Class, GLC và AMG để khắc phục lỗi ở cụm khóa cửa phía người lái.
Bồn cầu trên ô tô và loạt sáng chế kỳ lạ của các hãng xe Trung Quốc
Bên cạnh việc tiên phong trong phát triển công nghệ ô tô, các hãng xe Trung Quốc còn liên tục đăng ký những sáng chế khác thường.
Chery triệu hồi gần 54.000 xe sau vụ Omoda 5 gãy trục
Chery thông báo triệu hồi lượng lớn xe tại Trung Quốc do nguy cơ lỗi mối hàn ở hệ thống treo sau. Trước đó, một chiếc Omoda 5 đã bị gãy rời trục sau tại Malaysia.
Jaecoo J5 bị gãy rời bánh sau va chạm tại Indonesia
Một chiếc Jaecoo J5 EV bị gãy rời bánh trước bên phải sau khi va chạm với dải phân cách và hàng rào ven đường tại Jakarta, Indonesia.
Trước khi đến Việt Nam, Tesla đã phát triển mạng lưới trạm sạc trên thế giới ra sao?
Tesla đã phát triển mạng lưới trạm sạc tại nhiều thị trường trên thế giới, phục vụ hàng triệu xe điện. Tuy nhiên, quy mô hạ tầng sạc có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.
Tin nóng công nghệ 5/11: Điện thoại tầm trung sắp có màn hình siêu mượt và pin 10.000 mAh
Điện thoại Android mới có thể sở hữu màn hình 185 Hz, ứng dụng giữ mật khẩu bị nghi lộ dữ liệu người dùng và hacker tấn công hệ thống bảo quản máu tại Pháp là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 5/11.