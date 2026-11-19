VinFast vừa giới thiệu hai mẫu xe máy điện Sadie và Rasad. Trong đó, Rasad gây chú ý với kiểu dáng maxi-scooter, màn hình TFT 7 inch và nhiều trang bị hỗ trợ vận hành.

Ngày 19/11, VinFast giới thiệu Sadie và Rasad tại Việt Nam, qua đó mở rộng thêm danh mục xe máy điện cao cấp. Bộ đôi xe mới của VinFast có giá niêm yết lần lượt 59,9 triệu đồng và 78,9 triệu đồng.

Rasad là mẫu đáng chú ý hơn khi mang kiểu dáng maxi-scooter với thân xe lớn, đầu xe rộng, kính chắn gió và cụm đèn LED đôi. Tay lái trần, yên 2 tầng và phần đuôi vuốt cao tạo dáng gần với những mẫu scooter phân khối lớn đang có trên thị trường.

Xe dài 2.036 mm, rộng 750 mm, cao 1.220 mm và nặng 155 kg. Chiều cao yên 765 mm giúp người lái dễ chống chân hơn. Rasad sử dụng lốp trước 110/80-14, lốp sau 130/70-13 cùng cặp giảm xóc sau có bình dầu phụ.

Rasad mang kiểu dáng maxi-scooter với thân xe lớn, kính chắn gió cao, tay lái đặt cao, tạo tư thế ngồi gần với các mẫu xe tay ga phân khối lớn. Ảnh: VinFast.

Rasad còn có màn hình TFT 7 inch và cốp dưới yên dung tích 45 lít, đủ chứa nhiều vật dụng cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Trong khi Rasad thiên về dáng xe lớn và thể thao, Sadie đi theo phong cách tân cổ điển. Xe sử dụng nhiều đường cong, đèn pha LED Projector hình kim cương, các chi tiết mạ chrome và dải đèn hậu LED chạy ngang, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế thanh lịch.

Sadie có thân xe bo tròn, đèn pha tròn và các chi tiết mạ chrome, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên yếu tố thời trang khi di chuyển trong đô thị. Ảnh: VinFast.

Sadie có kích thước 2.030 x 729 x 1.152 mm, khối lượng 140 kg, màn hình TFT 5 inch và cốp 30 lít.

Hai mẫu xe dùng chung động cơ đặt giữa, công suất danh định 3.500 W và cực đại 7.500 W, tương đương khoảng 10 mã lực. Tốc độ tối đa đạt 100 km/h, thời gian tăng tốc từ 0-50 km/h dưới 6 giây, đi kèm 3 chế độ Eco, Normal và Sport.

Cung cấp điện cho động cơ là bộ 2 pin LFP dung lượng 2,3 kWh hoạt động song song. VinFast công bố quãng đường tối đa 160 km mỗi lần sạc. Xe có phanh tái sinh 4 mức, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, số lùi, ABS 2 kênh, động cơ chống nước IP67 và pin đạt chuẩn IP68.

Xe sử dụng mâm đúc, phanh đĩa phía trước và hệ thống ABS 2 kênh. Ảnh: VinFast.

Danh sách tiện ích gồm kết nối điện thoại, hiển thị Google Maps và thông báo cuộc gọi trên màn hình, khóa thông minh, cổng USB Type-C. Ứng dụng VinFast e-Scooter cho phép định vị xe, kiểm tra pin, xem lịch sử hành trình, thiết lập vùng an toàn và chẩn đoán lỗi từ xa.

Ở tầm giá từ 60 triệu đồng, Sadie và Rasad nằm trong nhóm xe máy điện khá ngách tại Việt Nam, cạnh tranh với Dat Bike Quantum S1 (49,9-50,9 triệu đồng), Honda CUV e: kèm pin (65 triệu đồng) và Honda UC3 (80-81,4 triệu đồng). Dù ít đối thủ trực tiếp, mức giá cao vẫn là rào cản với nhóm khách hàng phổ thông.