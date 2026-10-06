Lexus, Mercedes-Benz, Volvo sắp ra mắt 4 mẫu xe điện tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10 được dự báo sôi động hơn khi loạt xe điện hạng sang mới đồng loạt chuẩn bị ra mắt.

Lexus ES 500e

Trong số những mẫu xe điện chuẩn bị ra mắt, Lexus ES 500e là cái tên có lịch trình rõ ràng nhất. Theo thông tin đăng tải trên fanpage, Lexus ES thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 7/10.

Lexus ES 500e là phiên bản thuần điện của ES thế hệ mới, dự kiến có giá 2,98 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: Lexus.

ES thế hệ mới dự kiến có 3 phiên bản gồm ES 350h Premium, ES 350h Luxury và ES 500e. Trong đó, ES 500e là phiên bản thuần điện, đồng thời sẽ trở thành mẫu ô tô thuần điện đầu tiên được Lexus phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo thông tin từ nhân viên đại lý, giá dự kiến của ES 500e là 2,98 tỷ đồng.

Lexus ES 500e được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và sau, cho tổng công suất 338 mã lực. Bộ pin lithium-ion có dung lượng 74,7 kWh, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4.

Ở thế hệ mới, ES cũng thay đổi mạnh về thiết kế với phần đầu xe kín hơn trên phiên bản điện, tay nắm cửa dạng ẩn và kiểu dáng thân xe vuốt về phía sau. Nội thất trên cấu hình quốc tế có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch.

Khoang lái Lexus ES thế hệ mới nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Ảnh: Lexus.

Sau khi ra mắt, Lexus ES 500e gần như không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam, bởi Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series và Audi A6 hiện đều chưa có phiên bản thuần điện.

Nếu mở rộng ra các mẫu sedan hạng sang dùng động cơ xăng trong tầm giá khoảng 3 tỷ đồng, người dùng còn có các lựa chọn như Audi A6 (2,8 tỷ đồng), BMW 530i M Sport (3,1 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz E 300 AMG (3,2 tỷ đồng).

Mercedes-Benz CLA 200 electric

Mercedes-Benz CLA 200 electric đã được đưa về Việt Nam từ tháng 9 để phục vụ hoạt động trưng bày và hoàn tất các thủ tục trước khi mở bán. Dự kiến, mẫu sedan chạy điện này sẽ ra mắt vào cuối tháng 10, tại một sự kiện của Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz CLA 200 electric dự kiến ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 10, với giá khuyến nghị dưới 1,7 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Nam.

CLA 200 electric được phát triển trên nền tảng Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), kiến trúc mới được thiết kế ưu tiên cho các dòng xe điện và hybrid.

Phiên bản chuẩn bị bán tại Việt Nam sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Xe có hộp số tự động 2 cấp và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây.

Bộ pin dung lượng 58 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 459-542 km theo chuẩn WLTP. Điểm đáng chú ý là kiến trúc điện áp 800 V, cho phép sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút ở điều kiện phù hợp.

Khoang lái CLA 200 electric nổi bật với cụm màn hình kỹ thuật số cỡ lớn trải ngang táp-lô, kết hợp thiết kế tối giản và nhiều chi tiết mang phong cách hiện đại. Ảnh: Vĩnh Nam.

Với giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, CLA 200 electric sẽ nằm cùng vùng giá với nhiều sedan hạng sang sử dụng động cơ đốt trong như BMW 320i Sport Line (1,649 tỷ đồng) hay Audi A4 (1,79 tỷ đồng).

Volvo ES90 và EX90

Volvo ES90 và EX90 là hai mẫu xe điện mới đã được hãng nhận đăng ký sở hữu sớm tại Việt Nam từ tháng 7. Theo tìm hiểu của VietTimes, bộ đôi xe điện này sẽ được ra mắt vào cuối tháng 10.

Volvo ES90 là sedan điện cỡ lớn, có phạm vi hoạt động tối đa 662 km theo chuẩn WLTP trên cấu hình đang bán tại Malaysia. Ảnh: Volvo.

ES90 mang kiểu dáng giao thoa giữa sedan và fastback, được phát triển trên nền tảng SPA2 dùng chung với EX90. Xe dài 5.000 mm, rộng 1.942 mm, cao khoảng 1.546 mm và có chiều dài cơ sở 3.102 mm, qua đó nằm trong nhóm sedan điện cỡ lớn.

Tại Malaysia, ES90 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 333 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Bộ pin dung lượng danh định 92 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 662 km.

Trong khi đó, EX90 là SUV thuần điện cỡ lớn, có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ và được định vị ở nhóm cao nhất trong dải sản phẩm xe điện của Volvo. Xe dài 5.037 mm, rộng 1.964 mm, cao 1.744 mm và có chiều dài cơ sở 2.985 mm, hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Volvo EX90 là SUV điện cỡ lớn với công suất 680 mã lực và tầm hoạt động khoảng 617 km. Ảnh: Volvo.

Tại Malaysia, EX90 sử dụng 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm. Bộ pin dung lượng danh định 106 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 617 km, khả năng tăng tốc 0-100 km/h đạt 4,2 giây.

Xét về kích thước và định vị, ES90 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Lexus ES 500e sắp ra mắt (giá dự kiến 2,98 tỷ đồng). Trong khi đó, đối thủ của EX90 tại Việt Nam là Mercedes-Benz EQS SUV, hiện có giá từ 5,1 tỷ đồng.