Vụ lật tàu vịnh Hạ Long: Tàu xuất bến trước khi có cảnh báo giông lốc

Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin báo chí về vụ việc lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cho biết chiều 19/7, tàu Wonder Sea mang số hiệu QN-7105 (tàu Vịnh Xanh 58) xuất bến chở 49 người (46 hành khách và 3 thuyền viên) tham quan vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, ngay sau khi rời cảng, khu vực vịnh bất ngờ xuất hiện giông lốc mạnh, gây ra sự cố nghiêm trọng khiến con tàu bị lật úp khi đang trong hành trình. Vụ việc khiến 35 người tử vong, 10 người bị thương và 4 người mất tích chưa tìm thấy.

Hiện tại, 10 người được cứu sống đã ổn định sức khỏe. Một số bệnh nhân được chuyển về bệnh viện gần nhà để tiện chăm sóc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, ông Bùi Hồng Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh – cho biết từ năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4088/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Theo quyết định này, yêu cầu đảm bảo an toàn đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cao hơn so với quy chuẩn của đăng kiểm hiện hành.

Bên cạnh đó, quyết định 43 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, cũng đưa ra 15 tiêu chí an toàn và chất lượng dịch vụ cao hơn so với tiêu chuẩn quốc gia. Vì thế, hiện nay, 100% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có chất lượng an toàn cao hơn quy chuẩn.

Ông Minh dẫn chứng tàu Vịnh Xanh 58 vừa gặp nạn trong vụ lật tàu ngày 19/7 có hệ số an toàn đạt 2,3. Trong khi mức tiêu chuẩn hiện hành chỉ yêu cầu trên 1.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh khẳng định hiện nay 100% tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long đều đáp ứng các tiêu chí an toàn cao hơn quy chuẩn.

Ông Minh cho hay theo quy định, hành khách đi trên phương tiện vận chuyển khách ngang sông (phà, đò) bắt buộc mặc áo phao suốt hành trình. Tuy nhiên, đối với tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105) và phương tiện tàu du lịch, tàu khách không bắt buộc phải mặc áo phao, trừ trường hợp khẩn cấp. Quá trình cứu hộ tàu Vịnh Xanh 58 cho thấy 80% các nạn nhân đều mặc áo phao, tức là nhà tàu đã có cảnh báo, hướng dẫn đầy đủ.

Ông Minh nhấn mạnh việc cấp phép cho phương tiện xuất bến thực hiện theo quy định, phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chứng chỉ, các điều kiện thuyền viên, thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn ngày 19/7, bản tin dự báo thời tiết lúc 6h30 và 10h, đều thông báo vịnh Hạ Long có gió cấp 2, cấp 3; đến 13h30 mới có bản tin bổ sung cảnh báo giông lốc. Trong khi đó, tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến lúc 12h45, trước khi có cảnh báo giông lốc.

Những nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet.

Về số lượng nạn nhân trên tàu, thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết trình tìm kiếm, cứu hộ, lực lượng công an đã xác định danh tính nạn nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, đến thời điểm này khẳng định có 49 người trên tàu (gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên). Hiện tại, 4 người vẫn mất tích. Lực lượng chức năng đã bàn giao 35 thi hài nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng khẳng định lực lượng công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.