Chân dung tân Chủ tịch Nhà máy In tiền Quốc gia

Ông Đỗ Giang Nam về công tác tại Nhà máy In tiền Quốc gia từ ngày 1/4/2026, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên trong thời hạn 5 năm.

Theo thông tin từ Nhà máy In tiền Quốc gia, sáng 30/10 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn đã dự và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Nhà máy In tiền Quốc gia.

Theo đó, ông Đỗ Giang Nam - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Phụ trách HĐTV chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia với thời hạn 5 năm, đồng thời được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhà máy nhiệm kỳ 2025 - 2030 (các quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026).

Theo giới thiệu, ông Nam về công tác tại Nhà máy In tiền Quốc gia từ ngày 1/4/2026. Trước đó, ông là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), sau đó được điều động sang Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên và phụ trách Hội đồng thành viên trước khi được bổ nhiệm chức Chủ tịch.

Trước ông Đỗ Giang Nam, vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia do ông Nguyễn Đức Cường đảm nhiệm.

Ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ ngày 15/2/2024, với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, ngày 27/3, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên VAMC, kể từ ngày 1/4.

Tại buổi lễ, Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị Nhà máy tiếp tục phát huy vai trò, vị trí đặc thù trong hệ thống NHNN và ngành Ngân hàng, trong đó bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật; Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí; Tăng cường đối ngoại, mở rộng hoạt động dịch vụ, từng bước hiện đại hóa sản xuất, quản trị và điều hành; Tiếp tục chú trọng công tác quản lý an toàn, bảo mật; nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới; Xây dựng đội ngũ nhân lực có đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Giang Nam cho biết sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Thống đốc thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu tại một đơn vị thực hiện nhiệm vụ in, đúc tiền quốc gia, gắn với an ninh tiền tệ.

Ông Đỗ Giang Nam vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia. Ảnh: Nhà máy In tiền Quốc gia.

Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 136 ngày 22/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kế thừa ngành in tiền hình thành từ năm 1946 với nhà máy in tiền đầu tiên tại đồn điền Chi Nê (Hòa Bình cũ).

Năm 2010, Nhà máy chuyển sang mô hình công ty TNHH một thành viên do Ngân hàng Nhà nước nắm 100% vốn. Vốn điều lệ công bố vào tháng 11/2019 là hơn 1.578 tỷ đồng.

Đây là đơn vị duy nhất được giao in, đúc tiền giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo cập nhật trên website của nhà máy in tiền, Hội đồng thành viên ngoài ông Nam vừa được bổ nhiệm, còn có ông Nguyễn Văn Long – kiêm Tổng Giám đốc, bà Lê Vân Quỳnh và ông Trần Quang Tiến.