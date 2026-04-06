VinFast VF 7 đời mới lộ diện tại Việt Nam với ngoại hình mới

VinFast VF 7 thế hệ mới bất ngờ xuất hiện trên đường chạy thử tại Việt Nam, làm dấy lên thông tin mẫu SUV điện này đang được nâng cấp và có thể sớm ra mắt trong thời gian tới.

Những hình ảnh mới đây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nguyên mẫu VinFast VF 7 được ngụy trang kín khi chạy thử trên đường, đi kèm nhiều thiết bị đo đạc phục vụ quá trình thử nghiệm.

Phần đầu của VinFast VF 7 thế hệ mới có tổng thể khá giống bản hiện hành, ngoại trừ cụm đèn LED ban ngày được thiết kế lại. Ảnh cắt từ video.

Từ những hình ảnh ghi lại trên đường thử, có thể thấy nguyên mẫu VinFast VF 7 vẫn mang kiểu dáng SUV lai coupe thể thao đặc trưng.

Đầu xe nhiều khả năng tiếp tục sử dụng dải đèn LED định vị hình cánh chim quen thuộc của VinFast, đi cùng cụm đèn chiếu sáng sắc nét, mặt ca-lăng kín đặc trưng của xe điện và cản trước được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, hiện đại hơn.

Ở phía sau, mẫu xe này dường như vẫn duy trì bố cục đèn hậu dạng ngang, nhưng nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh đồ họa chiếu sáng hoặc một số chi tiết thiết kế để tạo khác biệt so với phiên bản hiện hành.

Về nội thất và trang bị, hiện chưa có hình ảnh cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng VF 7 mới sẽ được nâng cấp về phần mềm, hệ thống giải trí và các tính năng hỗ trợ người lái nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV điện hạng C.

Phần đuôi xe được làm vuông vức hơn, cụm đèn hậu không còn kéo dài ra đến thân xe như đời trước. Ảnh cắt từ video.

Đáng chú ý, trên nóc xe xuất hiện cụm thiết bị đo đạc và cảm biến, cho thấy VinFast có thể đang thử nghiệm các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hoặc thu thập dữ liệu cho những tính năng hỗ trợ lái mới.

Hiện tại, VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về phiên bản mới của VF 7. Tuy nhiên, việc xe xuất hiện trên đường thử nghiệm cho thấy khả năng cao mẫu xe này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện trước khi ra mắt.

Ở phiên bản hiện hành, VinFast VF 7 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản đi kèm giá bán 789-909 triệu đồng. Trong nhóm SUV điện, mẫu xe của VinFast cạnh tranh với BYD Atto 3 (766-886 triệu đồng), dù đối thủ đến từ Trung Quốc có kích thước nhỏ hơn.

VF 7 hiện hành được đánh giá là mẫu xe có thiết kế thể thao nhất của VinFast, với nhiều đường nét cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Thượng Tâm.

Nếu mở rộng ra nhóm xe xăng, hybrid và plug-in hybrid, VF 7 phải đối đầu với nhiều cái tên sừng sỏ như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (739-875 triệu đồng), Kia Sportage (819 triệu đến 1 tỷ đồng), cùng các mẫu xe Trung Quốc như Jaecoo J7 (729-879 triệu đồng) hay BYD Sealion 6 (799-899 triệu đồng).

VF 7 sử dụng hệ truyền động thuần điện, trong đó bản Plus có công suất tối đa 349 mã lực, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh. Mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, màn hình trung tâm cỡ lớn và các tính năng kết nối thông minh.

Nội thất VF 7 hướng về người lái với các chi tiết được tối giản hóa như cần số dạng nút lẫy hay không có đồng hồ sau vô-lăng. Ảnh: Thượng Tâm.

Về sức tiêu thụ, VF 7 là một trong những mẫu xe đóng góp đáng kể vào kết quả bán hàng của VinFast trong năm 2025 với doanh số 9.653 xe. So với nhóm SUV/crossover hạng C chạy xăng, hybrid trên thị trường, kết quả này giúp VF 7 vượt Hyundai Tucson (9.243 xe), Honda CR-V (6.224 xe) và Kia Sportage (2.150 xe), nhưng vẫn còn khoảng cách so với hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc là Mazda CX-5 (17.262 xe) và Ford Territory (12.786 xe).