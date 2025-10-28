VietinBank Tower: Dự án hơn 10.000 tỷ “đắp chiếu” 15 năm chờ sang tay

Sau gần 15 năm khởi công với vốn hơn 10.000 tỷ đồng, dự án VietinBank Tower được kỳ vọng trở thành biểu tượng tài chính mới tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội nay được chính chủ đầu tư rao bán, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình dài đầy trắc trở.

Từ biểu tượng kỳ vọng đến khối bê tông phủ bụi

Câu chuyện VietinBank Tower bắt đầu từ năm 2007, khi VietinBank tìm kiếm đối tác nước ngoài để cùng đầu tư và phát triển tổ hợp tài chính - thương mại - khách sạn tại khu "đất vàng" ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội.

Khi đó, Premium Aset Pte (PAP) của Singapore được lựa chọn làm đối tác, với tỷ lệ góp vốn ban đầu là PAP 72% và VietinBank 28% (bằng quyền sử dụng đất thuê).

Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, giá trị quyền sử dụng đất tăng mạnh do mặt bằng giá thị trường thay đổi, khiến phần vốn góp của VietinBank tăng lên tương đương 50% tổng giá trị dự án. VietinBank đã gửi văn bản xin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tỷ lệ góp vốn 50% và được phê duyệt.

Dù vậy, việc không thống nhất được cơ chế phân chia quyền lợi với phía PAP khiến hợp tác liên doanh đổ vỡ. Nhiều nỗ lực tìm kiếm đối tác khác sau đó cũng không thành, và VietinBank quyết định tự đầu tư 100% vốn để triển khai dự án.

Đến tháng 10/2010, sau 3 năm chuẩn bị, dự án VietinBank Tower chính thức khởi công tại lô TM1, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 10.267 tỷ đồng, diện tích hơn 30.000 m2, gồm hai tòa tháp. Tòa thứ nhất cao 68 tầng, dự kiến là trụ sở chính của VietinBank. Tòa thứ hai cao 48 tầng gồm khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cho thuê và trung tâm thương mại.

Thời điểm đó, VietinBank Tower được coi là tổ hợp tài chính - ngân hàng - khách sạn đầu tiên tại Việt Nam, thậm chí trong khu vực Đông Nam Á, với thiết kế do hãng kiến trúc danh tiếng Foster & Partners (Anh) thực hiện – đơn vị đứng sau nhiều công trình biểu tượng thế giới như trụ sở HSBC London hay Commerzbank Tower (Đức).

Công trình đến nay vẫn chỉ là khối bê tông phủ bụi.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành năm 2014. Thế nhưng đến nay (năm 2025), công trình vẫn chỉ là khối bê tông phủ bụi: tháp 48 tầng mới xong phần khung, còn tháp 68 tầng mới hoàn thành phần đế. Hệ thống cần cẩu, giàn giáo và tường vây vẫn bao quanh khu đất rộng lớn, trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Trong nhiều năm qua, VietinBank Tower đã nhiều lần được điều chỉnh phương án triển khai. Nguyên nhân chính là do lộ trình tăng vốn chưa được phê duyệt dẫn tới khó khăn về nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án.

Thương vụ chuyển nhượng có thể mang về 5.000 tỷ cho VietinBank

Từ năm 2018, VietinBank đã xây dựng ba phương án xử lý dự án, trong đó ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ để thu hồi vốn, đồng thời thuê lại một phần tòa tháp 68 tầng làm trụ sở chính trong tương lai. Phương án này được đánh giá là khả thi nhất, khi giúp ngân hàng vừa giảm áp lực tài chính vừa duy trì hình ảnh thương hiệu tại vị trí biểu tượng.

Tại phiên họp thường niên năm 2021, lãnh đạo ngân hàng cho biết có 29 nhà đầu tư quan tâm tới VietinBank Tower. Trong đó, 21 nhà đầu tư đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin để tiếp cận hồ sơ và thẩm định dự án. Hai nhà đầu tư đề xuất tài chính sơ bộ.

Tuy nhiên, kế hoạch tái cơ cấu vẫn không thể hoàn tất đúng hạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến tiến độ đàm phán, khảo sát và ra quyết định đầu tư bị đình trệ. Ngoài ra, sự thay đổi trong xu hướng sử dụng văn phòng hậu đại dịch khiến một số nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược kinh doanh, làm tiến trình chuyển nhượng càng kéo dài, theo lãnh đạo VietinBank.

Nếu thương vụ chuyển nhượng thành công, VietinBank có thể ghi nhận lợi nhuận thêm khoảng 5.000 tỷ đồng.

Nguyên nhân chậm trễ bắt nguồn từ khó khăn nội tại của VietinBank trong lộ trình tăng vốn, khiến ngân hàng không đủ nguồn lực tiếp tục triển khai dự án. Dù vậy, Bộ Xây dựng thời gian qua đã nhiều lần hướng dẫn việc điều chỉnh tổng mức đầu tư. Cụ thể, năm 2022, Bộ ban hành văn bản số 3758/BXD-KTXD cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, và đến năm 2023 tiếp tục có văn bản làm rõ quy trình thẩm định theo Nghị định 10/2021 và 15/2021 của Chính phủ.

Theo đó, phần chi phí điều chỉnh phải được thẩm định chặt chẽ về cơ cấu, phạm vi và thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nói cách khác, các hướng dẫn pháp lý đã khá rõ ràng, và trách nhiệm triển khai nằm ở chủ đầu tư - VietinBank. Tuy nhiên, dù có cơ sở pháp lý và phương án xử lý, dự án vẫn “án binh bất động” suốt nhiều năm qua.

Đến tháng 7/2025, sau gần 15 năm kể từ ngày khởi công tương đương gần 1/3 vòng đời dự án, VietinBank chính thức phát đi thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đến việc nhận chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, đánh dấu bước đi cụ thể nhất sau nhiều năm “án binh bất động”. Hạn chót tiếp nhận hồ sơ được ấn định vào ngày 25/7/2025.

VietinBank không công bố giá trị chuyển nhượng cũng như số tiền đã đầu tư vào Vietinbank Tower. Tuy nhiên qua báo cáo tài chính hàng năm, dễ nhận thấy chi phí xây dựng cơ bản dở dang luôn chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản phải thu.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VietinBank đạt 5.559 tỷ đồng, trong đó riêng khu vực miền Bắc (bao gồm dự án tòa nhà trụ sở chính VietinBank Tower) chiếm tới 5.395 tỷ đồng.

Theo dự báo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nếu thương vụ chuyển nhượng thành công, VietinBank có thể ghi nhận lợi nhuận thêm khoảng 5.000 tỷ đồng, tương đương gần 10% lợi nhuận trước thuế năm 2026. Đây có thể là “cú hích” giúp ngân hàng cải thiện kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng cụ thể vẫn là ẩn số. Với số vốn đầu tư đã bỏ ra hơn 5.000 tỷ đồng và quỹ đất đắc địa gần Hồ Tây, giá bán sẽ phụ thuộc vào cách thị trường định giá tiềm năng thương mại của dự án.