VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Yến Linh
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Định hình vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Việc hai năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam (Best Corporate Bank – Vietnam) là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ của VietinBank. Từ một đơn vị cung cấp giải pháp tài chính, VietinBank đã trở thành đối tác đồng hành kiến tạo giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hai giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới toàn diện, mà còn phản ánh rõ nét định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng trong chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp của VietinBank.

Dẫn nguồn vốn, nâng tầm năng lực phục vụ nền kinh tế: Với tiềm lực tài chính vững mạnh, VietinBank tập trung ưu tiên nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các ngành kinh tế trọng điểm. Việc cải tiến quy trình nghiệp vụ chuyên sâu kết hợp cùng các sáng kiến số hóa giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả nhất.

Nâng tầm năng lực vận hành của doanh nghiệp thông qua trải nghiệm số hóa: Sức mạnh của các nền tảng do VietinBank phát triển nằm ở khả năng thiết kế các giải pháp tích hợp tất cả trong một (one-stop-service), cho phép doanh nghiệp vận hành bộ máy một cách tinh gọn và hiệu quả.

Mọi hoạt động từ quản lý dòng tiền đến theo dõi tiến độ kinh doanh giờ đây được hợp nhất trên một nền tảng thống nhất, giúp loại bỏ các rào cản về không gian và thời gian. Sự hội tụ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn giải phóng nguồn lực để doanh nghiệp tập trung tối đa vào các mục tiêu tăng trưởng cốt lõi.

Bứt phá với nền tảng số dành riêng cho đơn vị chấp nhận thanh toán

Giải thưởng Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam (Best Digital Platform for Merchants – Vietnam) vinh danh VietinBank với việc phát triển thành công nền tảng quản lý thanh toán toàn diện (VietinBank Merchant Platform).

Đây là một sáng kiến chuyển đổi số của VietinBank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa việc quản trị dòng tiền trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt. Doanh nghiệp sẽ tối ưu vận hành và kiểm soát dòng tiền, từng bước hình thành năng lực quản trị tập trung, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành và sẵn sàng thích ứng với xu hướng số hóa trong hoạt động kinh doanh. Đây chính là những giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt và được ghi nhận tại giải thưởng năm nay.

VietinBank Merchant Platform thiết lập chuẩn mực mới trong quản trị thanh toán của doanh nghiệp, được phát triển dành riêng cho các đơn vị chấp nhận thanh toán với các tính năng ưu việt:

- Quản trị tập trung đa kênh: Tích hợp mọi hình thức thanh toán từ POS, QR Pay đến thương mại điện tử vào một nền tảng duy nhất.

- Phân tích dữ liệu thời gian thực: Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) hiện đại với hệ thống báo cáo chi tiết, giúp nhà quản lý theo dõi và ra quyết định chính xác theo thời gian thực (real time)

- Số hóa toàn diện: Toàn bộ hành trình từ đăng ký, xử lý hồ sơ đến vận hành đều được thực hiện online, loại bỏ rào cản về thủ tục giấy tờ.

- Tiện ích đi kèm đa dạng: Tích hợp thiết bị thông báo giao dịch bằng âm thanh, chữ ký số và hóa đơn điện tử, giúp giảm thiểu sai sót thủ công và tối ưu quy trình vận hành.

Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số bền vững

Với "cú đúp" giải thưởng quốc tế danh giá, VietinBank một lần nữa khẳng định vị thế trụ cột vững chắc và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng và các giải thưởng là một tầm nhìn chiến lược dài hạn của VietinBank trong việc tái định nghĩa chuẩn mực dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. VietinBank không còn dừng lại ở vai trò cấp vốn truyền thống, mà đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một đối tác chiến lược đồng hành toàn diện, cung cấp hệ điều hành tài chính giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mọi nguồn lực vận hành.

Bằng việc phát triển một hệ sinh thái tài chính thông minh, nơi các công nghệ tiên phong như AI, Big Data và Cloud không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành động lực cốt lõi, VietinBank đang hiện thực hóa cam kết lấy khách hàng làm trung tâm của mọi sự chuyển dịch. Mỗi giải pháp như VietinBank Merchant Platform hay các nền tảng số hóa xuyên suốt đều là lời giải cho bài toán thực tế về hiệu suất và quản trị dòng tiền mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt. Hướng tới tương lai, VietinBank khẳng định sẽ tiếp tục tiên phong trong việc cá nhân hóa trải nghiệm và chuẩn hóa quy trình theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, không chỉ để duy trì vị thế dẫn đầu mà còn nhằm kiến tạo một nền kinh tế số minh bạch, hiệu quả, mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Với VietinBank, mỗi giải thưởng nhận được chính là cột mốc khởi đầu cho những hành trình đổi mới sáng tạo xa hơn, tiếp tục nâng tầm giá trị cuộc sống và vị thế kinh tế quốc gia.

Quý doanh nghiệp quan tâm đến các giải pháp tài chính, dịch vụ của VietinBank vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline 1900 558 886 (dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp) để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350 km/h, sẽ chính thức khởi công. Hạ tầng tỷ đô rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất miền Bắc xuống còn 23 phút, sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long - “Hà Nội mới” bên vịnh di sản - lên bản đồ an cư và đầu tư toàn cầu.

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đại diện VietinBank nhận kỷ niệm chương từ TikTokShop

Đồng hành cùng cộng đồng Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh trong kỷ nguyên số, VietinBank phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi chương trình Mega Training Bootcamp, khởi động tại TP. Hồ Chí Minh (12/3/2026) và tiếp nối tại Hà Nội (27/3/2026), thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” triển khai xuyên suốt cả năm 2026, với sự tham gia của đông đảo các công ty thành viên, đối tác và cộng đồng trên toàn quốc

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Ngày3/4 tại Ninh Bình, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và các định hướng dài hạn, đánh dấu bước chuyển mình của Công ty trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Techcombank và Masterise Group mang ''Tinh hoa pháp'' về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống vượt thời và đưa tinh hoa độc bản thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, Techcombank và Masterise Group là nhà đồng tài trợ độc quyền sẽ đưa chương trình hòa nhạc “Florilèges Français – Tinh hoa Pháp” từ không gian nghệ thuật của cung điện Versailles thế kỷ 19 về Nhà hát Hồ Gươm - biểu tượng nghệ thuật mới giữa lòng Hà Nội.

Vipico: Cải thiện dòng tiền, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Vipico là doanh nghiệp chủ đầu tư của một trong những dự án có vị trí đẹp nhất nhì trung tâm Đà Nẵng – thành phố với thị trường bất động sản sôi động hiện nay. Trong báo cáo tài chính gửi lên HNX cho thấy Vipico cải thiện rõ nét hiệu quả kinh doanh, khả năng trả nợ cũng như tiến độ triển khai dự án.

KDI Holdings kiến tạo hệ sinh thái du lịch – môi trường bền vững, đồng hành cùng phát triển Khánh Hòa

Trong tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Vega City – đơn vị thành viên của KDI Holdings đã tham gia nhiều hoạt động do địa phương Khánh Hòa triển khai: Thí điểm tuyến xe buýt 2 tầng dọc đường biển Nha Trang; Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hòn Mun, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và bảo vệ hệ sinh thái biển.