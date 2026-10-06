Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng 2026

Ngày 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng năm 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo”.

Thông qua hoạt động tham luận chuyên môn và giới thiệu các sản phẩm, giải pháp ngân hàng số, Vietcombank tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Học viện Ngân hàng phối hợp tổ chức. Đây là diễn đàn chuyên ngành dành riêng cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tạo không gian đối thoại, trao đổi chính sách giữa cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và cơ sở nghiên cứu - đào tạo.

Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Chính phủ, NHNN nghe giới thiệu về dịch vụ VCB Tablet - ngân hàng số di động của Vietcombank.

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học và hơn 300 đại biểu.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng thăm và chụp hình lưu niệm tại gian hàng Vietcombank tại sự kiện

Về phía Vietcombank, tham dự chương trình có ông Vũ Quang Đông - Phó Giám đốc Khối phụ trách Khối Vốn và Thị trường; cùng một số lãnh đạo phòng, ban tại Trụ sở chính.

Ban tổ chức tặng hoa vinh danh Vietcombank cùng các đơn vị đồng hành, góp phần vào thành công của diễn đàn.

Đóng góp giải pháp khơi thông nguồn lực cho hạ tầng trọng điểm

Tại phiên chuyên đề, ông Ngô Quốc Thái - Phó Trưởng phòng Chính sách sản phẩm Vốn, Vietcombank trình bày tham luận “Đổi mới tư duy tạo cơ chế đột phá cho Trái phiếu đô thị nhằm khơi thông nguồn lực phát triển cho hạ tầng trọng điểm”. Tham luận phân tích nhu cầu vốn lớn cho phát triển hạ tầng trọng điểm trong khi quy mô thị trường trái phiếu chính quyền địa phương còn khiêm tốn, thanh khoản thứ cấp và tệp nhà đầu tư còn hạn chế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn thị trường, Vietcombank đề xuất ba nhóm giải pháp gồm: hoàn thiện cấu trúc sản phẩm và cơ chế thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khơi thông nguồn cầu; đẩy mạnh số hóa phát hành và nâng cao tính minh bạch thông tin. Vietcombank đồng thời khẳng định sẵn sàng đồng hành trong tư vấn, thu xếp phát hành, cung ứng hạ tầng số và phối hợp đào tạo về thị trường vốn, quản trị rủi ro, khung ESG.

Gian hàng Vietcombank tại diễn đàn sẵn sàng cung cấp đến đại biểu, khách hàng và người dân các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số hiện đại.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo từ các giải pháp ngân hàng số

Bên cạnh hoạt động tham luận, Vietcombank triển khai gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp ngân hàng số tới đại biểu, khách tham quan, trong đó có thanh toán QR xuyên biên giới, VCB Digibank và VCB Tablet - Banking on the move. Giải pháp VCB Tablet hỗ trợ xác thực định danh bằng căn cước công dân và VNeID, khởi tạo các dịch vụ trong hệ sinh thái Vietcombank và mở rộng tiện ích trong thanh toán, tín dụng, giao dịch xuyên biên giới.

Đại diện Vietcombank trình bày giải pháp khơi thông nguồn lực phát triển cho hạ tầng trọng điểm tại diễn đàn.

Dấu ấn đổi mới sáng tạo của Vietcombank cũng được thể hiện trong hợp phần tài chính - ngân hàng thuộc Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Vietcombank là một trong bốn ngân hàng được lựa chọn làm nghiên cứu điển hình; trong đó, mô hình thanh toán bán lẻ QR xuyên biên giới được phân tích như một trường hợp tiêu biểu về cách thức kết nối nhiều mạng lưới thanh toán quốc tế và mở rộng dịch vụ dựa trên hiệu quả thực tiễn. Báo cáo cũng ghi nhận Vietcombank đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo (VCI) từ tháng 3/2025, thể hiện xu hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành Ngân hàng.

Thông qua việc đồng hành cùng Diễn đàn, Vietcombank tiếp tục chia sẻ những góc nhìn, kinh nghiệm và sáng kiến từ thực tiễn, góp phần kết nối nguồn lực và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đây cũng là sự tiếp nối định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm, giải pháp tài chính hiện đại, qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngành Ngân hàng và nền kinh tế.