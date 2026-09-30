Trúng giải 16 lượng vàng SJC từ HDBank, nữ khách hàng hé lộ kế hoạch sử dụng

Giải thưởng đặc biệt 16 lượng vàng SJC đến bất ngờ với chị Mã Tiếp Ngân sau hơn 3 năm gửi tiết kiệm tại HDBank. Sau niềm vui lớn, chị đã có một kế hoạch riêng cho số vàng này.

Chiều 25/9 vừa qua, ngay trước thềm Trung thu, phiên livestream quay số may mắn cuối kỳ của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” (diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/9/2026) đã chính thức tìm ra những khách hàng may mắn nhất.

25 khách hàng đã cùng đón niềm vui với tổng giá trị giải thưởng lên đến 26 lượng vàng SJC, và 3 chuyến du lịch Hàn Quốc cho 3 khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất, tạo nên một mùa Trung thu đặc biệt, tròn đầy niềm vui và những cảm xúc đáng nhớ tại HDBank.

Danh sách 25 khách hàng trúng thưởng 26 giải Vàng của chương trình. Ảnh: HDbank cung cấp.

Trong đó, chị Mã Tiếp Ngân tại An Giang, khách hàng HDBank Chi nhánh Kiên Giang, đã may mắn trúng giải thưởng cao nhất trị giá 16 lượng vàng SJC. Ngay sau khi nhận được tin vui, chị đã đến Ngân hàng nhận giải và chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trong hành trình gửi tiết kiệm của mình.

Khách hàng Mã Tiếp Ngân (giữa) bất ngờ khi trúng giải thưởng cao nhất của chương trình. Ảnh: HDbank cung cấp.

Nhớ lại khoảnh khắc biết mình trúng thưởng, chị Ngân vẫn không giấu được sự bất ngờ: “Cảm xúc đầu tiên của tôi là bất ngờ và không tin mình may mắn đến vậy”. Với chị, việc trở thành chủ nhân giải thưởng cao nhất của chương trình là niềm vui ngoài mong đợi, bởi khi gửi tiết kiệm, chị chỉ đơn giản nghĩ mình có thêm cơ hội tham gia chương trình trúng thưởng theo tư vấn của nhân viên Ngân hàng.

Chị Ngân bắt đầu đồng hành cùng HDBank từ tháng 10/2022. Sau hơn ba năm giao dịch, điều khiến chị tiếp tục lựa chọn Ngân hàng không chỉ là các sản phẩm phù hợp, chương trình ưu đãi hấp dẫn mà còn đến từ sự tận tâm của đội ngũ nhân viên và uy tín của HDBank.

“Tôi chọn HDBank vì đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, sản phẩm phù hợp, giải thưởng hấp dẫn và HDBank là ngân hàng uy tín. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi gửi tiết kiệm”, chị chia sẻ.

Khách hàng Mã Tiếp Ngân cùng chồng đến nhận thưởng. Ảnh: HDbank cung cấp.

Ban đầu, chị tham gia với tâm thế gửi tiết kiệm để tích lũy, đồng thời có thêm cơ hội nhận thưởng. Không ngờ, quyết định ấy lại mang đến cho chị niềm vui lớn khi trúng giải thưởng cao nhất trị giá 16 lượng vàng SJC.

“Giải thưởng 16 lượng vàng này khiến tôi rất vui. Tôi dự định sẽ dùng giải thưởng này gửi tiết kiệm lại để tiếp tục có thêm điều vui và bất ngờ khác”, chị Ngân bày tỏ.

Không chỉ hài lòng với chương trình, chị Ngân còn đánh giá cao trải nghiệm giao dịch tại HDBank. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình hỗ trợ, chủ động thông báo kết quả và hướng dẫn đầy đủ thủ tục nhận giải, giúp chị an tâm trong suốt quá trình giao dịch.

Với chị Ngân, niềm vui trúng thưởng càng thêm trọn vẹn nhờ sự chu đáo ấy. Đây cũng là giá trị HDBank hướng đến: không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp, mà còn chú trọng chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng trên hành trình tích lũy cho tương lai.

Câu chuyện của chị Ngân là một dấu ấn đáng nhớ trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát”, được HDBank triển khai từ ngày 15/4 đến 15/9/2026. Đặc biệt, giải thưởng cao nhất 16 lượng vàng SJC đã mang đến niềm vui bất ngờ cho chị Ngân, khép lại chương trình mùa này bằng một câu chuyện đẹp về sự đồng hành giữa khách hàng và Ngân hàng.

Nối dài niềm vui ấy, HDBank sẽ tiếp tục mở ra những mùa vui mới của “Tiết kiệm Tỷ phú” với nhiều bất ngờ, nhiều phần thưởng giá trị và niềm vui tròn đầy hơn.