SACOMBANK “lập hat-trick” giải thưởng nhờ năng lực số và sự thấu hiểu khách hàng

Vừa qua, SACOMBANK được trao 3 danh hiệu liên tiếp gồm “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu”, “Ngân hàng Chuyển đổi số Tiêu biểu” và “Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa” trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2026).

Đây là chương trình do Tập đoàn dữ liệu Quốc Tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức. Với hình thức khảo sát khách hàng kết hợp với đánh giá của Hội đồng bình chọn, giải thưởng đảm bảo tính khách quan lẫn chuyên môn cao. Các tiêu chí chính của giải gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, uy tín, mức độ ứng dụng công nghệ, đổi mới và sáng tạo.

Hiểu khách hàng từ những nhu cầu đời thường

Đặt mục tiêu trở thành top 1 ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam, SACOMBANK tập trung xây dựng các gói giải pháp xoay quanh nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng, đảm bảo sự thuận tiện trong sử dụng và mang lại lợi ích cao nhất. Các gói giải pháp này góp phần giải quyết “điểm nghẽn” mà khách hàng đang gặp phải trong quá trình quản lý dòng tiền, giúp hành trình mục tiêu tài chính đơn giản và thuận tiện hơn.

Một trong những giải pháp đáng chú ý mà SACOMBANK là Sinh lời tài lộc, được phát triển từ nhu cầu duy trì tiền trên tài khoản để phục vụ thanh toán nhưng vẫn mong muốn tối ưu phần tiền chưa sử dụng. Với cơ chế tự động tối ưu tiền nhàn rỗi, khách hàng có thể chủ động thiết lập số dư sinh lời mong muốn, hưởng lợi suất lên đến 6%/năm và vẫn sử dụng tài khoản cho các nhu cầu thanh toán khi cần.

Nếu Sinh lời tài lộc xuất phát từ nhu cầu tối ưu từng khoản tiền nhàn rỗi, thì thẻ SACOMBANK Visa Bạch Kim hoàn tiền lại hướng đến việc gia tăng giá trị nhận được từ những khoản chi tiêu thường nhật, đặc biệt là nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu thường xuyên cho di chuyển và mua sắm. Thẻ áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 16,8% đối với chi tiêu di chuyển và 6,8% khi mua sắm tại siêu thị, qua đó giúp các khoản thanh toán hằng ngày cũng có thể mang lại giá trị.

Đầu tư công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với SACOMBANK, chuyển đổi số hướng đến việc nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn bộ hành trình giao dịch, từ nâng cấp hạ tầng lõi, phương thức vận hành đến các điểm chạm, để khách hàng ngày càng được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.

Ngay trên SACOMBANK PAY, trợ lý số SAMI cho phép khách hàng tra cứu thông tin hay thanh toán hóa đơn nhanh chóng 24/7. Khi cần hỗ trợ sâu hơn, khách hàng có thể kết nối trực tiếp với tổng đài ngay trong hành trình sử dụng. Ở quy mô hệ sinh thái, SACOMBANK OPEN API mở rộng khả năng kết nối giữa ngân hàng với các nền tảng của đối tác. Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ như mở tài khoản, mở thẻ, thu hộ ngay trên website hoặc ứng dụng đang sử dụng thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng, góp phần rút ngắn hành trình giao dịch.

Đáng chú ý, năm nay, SACOMBANK đã nâng cấp thành công hệ thống Core Banking T24 lên phiên bản R25 mới nhất toàn cầu. Việc nâng cấp này giúp Ngân hàng gia tăng năng lực xử lý, nâng cao mức độ an toàn và tính linh hoạt của hạ tầng công nghệ, đồng thời tạo nền tảng để phát triển nhanh hơn các sản phẩm, dịch vụ mới. Điểm đặc biệt là quá trình chuyển đổi được thực hiện đồng bộ với hơn 20 hệ thống vệ tinh, trong khi vẫn duy trì các giao dịch thiết yếu cho khách hàng.

Phát biểu tại chương trình, Ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK chia sẻ: “Các ngân hàng của chúng ta đang ở trong giai đoạn thứ 4 - giai đoạn chuẩn bị chuyển đổi Core Banking theo hướng số hóa hơn kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Với SACOMBANK, việc nâng cấp Core Banking T24 R25 đã giúp cho công việc thay đổi theo hướng tích cực và hiệu quả hơn, góp phần mang lại nhiều giá trị hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho Quý Khách hàng”.

Ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK tham gia thảo luận tại tọa đàm trong khuôn khổ giải thưởng

Tăng khả năng tiếp cận vốn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn phù hợp và thích ứng với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh là những nhu cầu thiết thực và đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng. Dựa trên nhu cầu đó, SACOMBANK tập trung triển khai nhiều giải pháp tài chính và hỗ trợ cần thiết, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn vốn và thích ứng với những yêu cầu mới trong quá trình hoạt động.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý có thể tạo thêm nguồn lực để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh. Để giảm chi phí vốn và chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, khách hàng có thể tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi của SACOMBANK. Ngân hàng triển khai các gói vay quy mô 10.000 - 15.000 tỷ đồng dành cho khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI, với lãi suất dự kiến từ 8,5 - 9%/năm; đồng thời giảm 2% lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, áp dụng cho cả khách hàng mới và hiện hữu đến hết năm 2026.

Bên cạnh nhu cầu về vốn, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cũng cần thích ứng với những thay đổi về chính sách thuế, hóa đơn điện tử và yêu cầu minh bạch doanh thu. SACOMBANK phối hợp với Cục Thuế và cơ quan thuế tại nhiều địa phương để hướng dẫn khách hàng nắm rõ các quy định mới, từ đó chủ động hơn trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Ba danh hiệu tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 vì vậy phản ánh định hướng của Ngân hàng: lấy khách hàng làm trọng tâm. Đây cũng là nền tảng để SACOMBANK tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “Kiến tạo giá trị - Khơi nguồn tài lộc”, nơi năng lực công nghệ đi cùng sự thấu hiểu, tận tâm và mong muốn mang đến cho khách hàng những điều tốt đẹp nhất.