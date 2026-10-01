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Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 30/9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank, CIAS và các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh
Đại diện lãnh đạo Vietcombank, CIAS và các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh

Tham dự sự kiện có bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank; ông Nguyễn Đức Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị đối tác. Về phía Vietcombank còn có đại diện một số đơn vị tại Trụ sở chính, các chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa, Nha Trang cùng khách hàng ưu tiên của ngân hàng.

Tiếp nối hệ thống Vietcombank Priority Lounge ở các sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và Đà Nẵng, phòng chờ mới tại Cam Ranh mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng ưu tiên tại các sân bay trọng điểm. Với Khánh Hòa là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và thu hút cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, phòng chờ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn trước mỗi chuyến bay.

Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh tọa lạc tại Nhà ga quốc nội T1, gần cửa ra máy bay số 6. Phòng chờ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, chú trọng sự riêng tư và tiện nghi. Các tiện ích cùng dịch vụ được lựa chọn nhằm mang đến không gian thoải mái, giúp khách hàng chủ động sử dụng thời gian chờ bay cho công việc hoặc nghỉ ngơi trước hành trình.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Đoàn Hồng Nhung nhấn mạnh: từ khi ra mắt năm 2019, Vietcombank Priority luôn hướng tới những trải nghiệm tài chính và phong cách sống xứng tầm dành cho khách hàng ưu tiên. Trong đó, đặc quyền phòng chờ sân bay là một trong những dịch vụ nổi bật được khách hàng đánh giá cao.

“Việc đưa Vietcombank Priority Lounge vào hoạt động tại đây không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đặc quyền dành cho Khách hàng Priority, mà còn thể hiện cam kết của Vietcombank trong việc đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm dành cho khách hàng trên mọi hành trình”, bà Đoàn Hồng Nhung khẳng định.

Trong những tuần vận hành thử nghiệm, phòng chờ đã nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng. Đây là cơ sở để Vietcombank cùng CIAS tiếp tục phối hợp, duy trì chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ưu tiên khi sử dụng dịch vụ tại Cam Ranh.

Bên cạnh 4 phòng chờ mang thương hiệu riêng, bà Đoàn Hồng Nhung cũng giới thiệu đặc quyền tiếp cận mạng lưới phòng chờ đối tác trong nước và quốc tế dành cho khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank Visa Signature và Visa Infinite. Đặc quyền này mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong các chuyến công tác, du lịch, đồng thời bổ sung những tiện ích thiết thực vào hệ sinh thái Vietcombank Priority.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank phát biểu tại lễ khai trương
Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank phát biểu tại lễ khai trương

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, bà Đoàn Hồng Nhung trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và CIAS trong quá trình triển khai.

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Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh từ ngày 30/9/2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Vũ - Tổng Giám đốc CIAS cho biết: doanh nghiệp đồng hành cùng Vietcombank từ khâu thiết kế, xây dựng đến trực tiếp vận hành phòng chờ. Với kinh nghiệm kinh doanh và vận hành tại hơn 10 sân bay lớn trên cả nước, CIAS chú trọng các tiêu chuẩn về không gian, dịch vụ và ẩm thực dành cho khách hàng ưu tiên.

“CIAS luôn cam kết đồng hành cùng Vietcombank và phục vụ khách hàng Vietcombank với tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất”, ông Nguyễn Đức Vũ khẳng định. Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác tại nhiều sân bay và trong các lĩnh vực dịch vụ khác.

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Không gian hiện đại, sang trọng tại phòng chờ Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh

Tại buổi lễ, đại diện Vietcombank, CIAS và các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khai trương Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh. Sự kiện đánh dấu việc đưa phòng chờ mới vào phục vụ, tiếp tục cụ thể hóa định hướng chăm sóc khách hàng ưu tiên của Vietcombank thông qua những tiện ích thiết thực, gắn với nhu cầu di chuyển và phong cách sống.

Thông tin về hệ thống phòng chờ sân bay xem tại đây. Khách hàng có thể tìm hiểu các đặc quyền Vietcombank Priority tại đây hoặc liên hệ Tổng đài 1800 1565 (miễn phí, phục vụ 24/7) để được tư vấn về điều kiện sử dụng và quyền lợi liên quan.

Thông tin dành cho khách hàng

Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh mở cửa từ hai giờ trước giờ khởi hành chuyến bay nội địa đầu tiên đến thời điểm chuyến bay nội địa cuối cùng trong ngày cất cánh.

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