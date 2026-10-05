Bãi bỏ quyết định cũ về quy hoạch phân khu sông Hồng, Hà Nội yêu cầu gì?

UBND TP Hà Nội vừa bãi bỏ Quyết định số 6142 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định bãi bỏ Quyết định số 6142 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ Quyết định 6142 không đồng nghĩa với việc Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo quy định mới, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các định hướng phát triển mới của thành phố.

Theo quyết định mới, Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo các quy định mới, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và những định hướng phát triển mới của thành phố.

Việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026 của HĐND TP Hà Nội về quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng, với vai trò đơn vị tổ chức lập quy hoạch, phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai công việc.

Các đơn vị được yêu cầu kế thừa những nội dung đã nghiên cứu, triển khai trước đây theo Quyết định số 5554, bảo đảm tiến độ và không làm gián đoạn công tác nghiên cứu quy hoạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình thực hiện. Các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn triển khai theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các công việc, hồ sơ, hợp đồng và kinh phí đã thực hiện theo Quyết định số 5554, thành phố yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền.

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ về quy hoạch sông Hồng. Ảnh: VGP.



Trước đó, trong tháng 9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 20 ngày, bắt đầu từ 7/9.

Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện nhằm triển khai dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ.

Phạm vi nghiên cứu kéo dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 9 xã và 7 phường ven sông Hồng.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha. Trong đó, hơn 3.600 ha là mặt nước, khoảng 5.700 ha đất sản xuất nông nghiệp và khoảng 1.100 ha đất ở. Dân số hiện trạng khoảng 280.000 người, phân bố không đồng đều giữa khu vực đô thị và ngoại thành.

Trong phạm vi nghiên cứu có 123 di tích, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia, 35 di tích cấp thành phố và 61 di tích chưa xếp hạng, cùng 14 địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến.

Đồ án điều chỉnh phân làm ba đoạn không gian. Phân đoạn 1 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long) diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 160.000, được định hướng là khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chỉnh trang làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và thể dục thể thao.

Phân đoạn 2 (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) diện tích khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000, là khu vực trọng tâm - "Phòng khách đô thị", khu vực tái thiết đô thị, trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo, công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn 3 (từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở) diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000. Khu vực này tập trung các cụm công viên, phát triển đô thị (khu đô thị định cư và đa mục tiêu phường Lĩnh Nam), khu dịch vụ - thương mại và các không gian nông nghiệp sinh thái.