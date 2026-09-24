Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Ngày 22/09, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 (Dialogue of Culture and Knowledge), Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ vinh danh Nam A Bank (NAB) - Thương hiệu vì Văn hóa và Phát triển bền vững UNESCO - Ngân hàng đột phá trong xây dựng và phát triển bền vững gắn chặt lợi ích cộng đồng Nhân văn, Văn hóa thông qua mô hình Ngân hàng Trà.

Ông Ioannis Maronitis - Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ trao tặng Danh hiệu cho Nam A Bank

Hội nghị diễn ra từ ngày 20 đến 26/9 tại Athens Hy Lạp, do Liên hiệp các Hội UNESCO Hy Lạp phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hiệp hội UNESCO Thế giới (WFUCA). Chương trình thu hút đông đảo học giả, chuyên gia và đại biểu đến từ nhiều quốc gia tham dự.

Được tổ chức trên vùng đất được xem là cái nôi của nền văn minh phương Tây, chương trình hướng tới thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, di sản và ngoại giao nhân dân, đồng thời mở rộng kết nối giữa các tổ chức thành viên trong mạng lưới UNESCO quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là Hội thảo quốc tế “Dialogue of Culture and Knowledge” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Marianna Vardinogianni ở Athens với sự tham gia của các học giả, chuyên gia và đại biểu đến từ nhiều quốc gia.

“Dialogue of Culture and Knowledge” được xây dựng như một không gian gặp gỡ giữa các nền văn hóa và các dòng chảy tri thức, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh của UNESCO trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua văn hóa, giáo dục và hợp tác quốc tế. Việc đoàn Việt Nam tham dự chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường ngoại giao nhân dân và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác văn hóa trên phạm vi quốc tế.

Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, Đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ vinh danh Nam A Bank - Thương hiệu vì Văn hóa và Phát triển bền vững UNESCO - Ngân hàng đột phá trong xây dựng và phát triển bền vững gắn chặt lợi ích cộng đồng Nhân văn, Văn hóa thông qua mô hình Ngân hàng Trà.

Chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa tại Hội nghị

Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình kiên trì của Nam A Bank khi ngân hàng này không chỉ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia thông qua việc triển khai hàng loạt chương trình mang ý nghĩa thiết thực như: kết nối nguồn lực kiều bào, gìn giữ di sản, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuẩn bị năng lực công nghệ tương lai và đưa một giá trị Việt Nam bước vào đối thoại quốc tế.

Chính từ nền tảng trách nhiệm đó, giữa một thế giới tài chính vốn được định nghĩa bằng những số liệu và quy chuẩn khắt khe, Nam A Bank tự khác biệt hoá bằng lối đi riêng: dùng tinh hoa văn hoá trà Việt để định hình bản sắc. Chiến lược này không đơn thuần tạo sự khác biệt, mà còn là cách thương hiệu gắn kết sứ mệnh với cội nguồn, hài hòa mục tiêu phát triển với việc gìn giữ những giá trị thuộc về quốc hồn, quốc túy của dân tộc.

Bằng việc định vị hình ảnh “Ngân hàng Trà”, từ nét đẹp văn hóa, Nam A Bank đã nâng tầm giá trị văn hóa trà vào vận hành và tổ chức. Theo đó, thời gian qua, Nam A Bank đẩy mạnh phát triển Văn hóa Doanh nghiệp gắn liền với Văn hóa Trà, xây dựng đội ngũ nhân sự hội tụ Tam phẩm: Tiên phong - Chính trực - Lịch thiệp và Ngũ ứng: Cung - Khoan - Tín - Mẫn - Huệ.

Khi một tổ chức tài chính tôn vinh trà Việt, tác động không chỉ dừng ở các hoạt động nội bộ mà còn góp phần làm sống lại sự quan tâm đối với ngành trà trong bối cảnh đô thị hóa khiến nông nghiệp thu hẹp và giá trị trà từng bị xem nhẹ. Sự tham gia của khu vực tài chính giúp thúc đẩy đầu tư, nâng giá trị sản phẩm, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, đồng thời bảo tồn các vùng trà cổ thụ như những “kho báu sức khỏe”.

Ở phương diện văn hóa, trà trở thành cầu nối mềm để lan tỏa bản sắc Việt. Những diễn đàn, không gian kết nối lấy cảm hứng từ trà cho thấy văn hóa có thể hiện diện tự nhiên trong hợp tác kinh tế. Và Nam A Bank đã chọn cách tiếp cận đột phá, không chỉ mang tinh hoa Việt ra thế giới mà còn hội tụ tinh hoa của thế giới để cùng bước ra toàn cầu. Ngân hàng này đã chủ động triển khai nhiều sự kiện ngoại giao và đối ngoại mang tầm quốc tế như: Lễ hội Trà Quốc Tế (World T.E.A Fest), CEO 500 - Tea Connect… Những sự kiện này được định vị như một “cây cầu” - nơi mang những tinh hoa, những giá trị được xem là quốc hồn quốc túy của Việt Nam ra giới thiệu với thế giới.

Những giá trị mà trà mang lại là rất lớn, không chỉ ở phương diện kinh tế mà còn ở chiều sâu văn hóa, tinh thần và cách kết nối con người. Văn hóa của một tổ chức cũng tương tự như vậy: muốn bền vững thì phải được xây dựng trên nền tảng giá trị lâu dài, không thể chỉ dựa vào lợi ích ngắn hạn. Từ nhận thức đó, Nam A Bank giữ một mục tiêu xuyên suốt trong những năm tới: góp phần đưa trà Việt Nam vươn ra thế giới theo cách bài bản và toàn diện hơn.

Đại diện Nam A Bank đến chào và trao đổi cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Tiếp đoàn có bà Phạm Thị Thu Hương - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hy Lạp.

Việc hòa quyện giữa sức mạnh tài chính hiện đại và chiều sâu triết lý văn hóa Trà đã góp phần giúp Nam A Bank khẳng định một lối đi riêng trọn vẹn: Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng việc lưu giữ di sản và nâng tầm các giá trị nhân văn, văn hóa cho cộng đồng.