Khi sự ổn định quy hoạch trở thành “bộ lọc” mới của dòng tiền lớn trên thị trường BĐS

Từ việc sẵn sàng đón đầu bản vẽ quy hoạch trên giấy để ăn theo hạ tầng, dòng tiền lớn đang quay về tìm kiếm những đại đô thị hay dự án đã "đóng khung" quy hoạch ổn định với pháp lý minh bạch và có thể khai thác dòng tiền được ngay.

Sự đảo chiều của dòng tiền "đón đầu quy hoạch"

Bên cạnh áp lực từ mặt bằng lãi suất, nguyên nhân cốt lõi cho xu hướng này đến từ làn sóng tái thiết đang nóng lên từng ngày tại Thủ đô. Khi các hoạt động quy hoạch, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng trên diện rộng làm gia tăng nguy cơ biến động tài sản, dòng tiền lớn không còn mặn mà "đặt cược" vốn vào những tọa độ vẫn đang chứa nhiều biến số.

Dữ liệu từ Cushman & Wakefield cũng xác nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng giao dịch thời gian qua, phản ánh tâm lý phòng vệ đối với các tài sản giá trị lớn. Theo dự báo từ One Mount Group, lượng giao dịch thổ cư tại Hà Nội năm 2026 có thể giảm 40–50% so với năm 2025 và chỉ có thể tích cực trở lại từ năm 2027 khi các đồ án quy hoạch chính thức định hình.

Bộ lọc mới: Ưu tiên tài sản thực có quy hoạch ổn định, bền vững và pháp lý minh bạch

Theo giới chuyên gia, làn sóng tái thiết đô thị đang khiến các bất động sản nằm sâu trong khu dân cư cũ, khó cải tạo hoặc quy hoạch chưa rõ ràng đối mặt nguy cơ sụt giảm giá trị. Ngược lại, dòng tiền lớn đang đổ dồn về những quỹ đất quy mô sở hữu pháp lý sạch bám trục cảnh quan sông, hồ. Đây được xem là "bến đỗ" chiến lược, đáp ứng trọn vẹn khẩu vị sống thượng lưu, đầu tư an toàn và tích lũy tài sản bền vững của giới tinh hoa.

"Trục Tây Hồ và sông Hồng đang là tâm điểm tái thiết sôi động bậc nhất Hà Nội. Nhóm khách hàng có tài sản đang quan sát rất kỹ những tọa độ đầy đủ pháp lý tại hai khu vực này, đặc biệt những đô thị thượng lưu đã hoàn thiện hạ tầng và cộng đồng cư dân tinh hoa như KĐT Nam Thăng Long – Ciputra, Vườn Đào…", anh Nguyễn Hữu - một quản lý cấp cao trong lĩnh vực BĐS cho hay.

Dòng tiền lớn đang tìm về các khu đô thị đã được quy hoạch ổn định với mật độ sinh thái hàng đầu cùng hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân hiện hữu, đáp ứng khả năng an cư và khai thác thực tế. Ảnh: KĐT Ciputra.

Có lý do rất rõ cho hiện tượng này. Như trong trường hợp của Ciputra, làn sóng thi công dồn dập của những đại công trường quanh Hồ Tây gần như không làm xáo trộn cấu trúc của một đô thị "quý tộc" đã được quy hoạch ổn định gần 3 thập kỷ. Trên quy mô hơn 300 ha, khu đô thị dành gần 80 ha cho cây xanh và mặt nước, riêng vùng lõi cảnh quan có công viên rộng 65 ha. Mật độ cây xanh tại đây đạt xấp xỉ 20 m²/người – cao bậc nhất Thủ đô.

“Tất nhiên Ciputra cũng từng có những điều chỉnh cục bộ, song hầu như không làm thay đổi về cảnh quan, mật độ sinh thái và cấu trúc sản phẩm cốt lõi. Đây vẫn là khu đô thị quốc tế dẫn đầu Hà Nội hiện nay về sự riêng tư, tiện ích, pháp lý và tính kết nối”, anh Hữu chia sẻ.

Một khác biệt lớn của những dự án đã hiện hữu như Ciputra nằm ở giá trị thực tế kiểm chứng được ngay: Môi trường sống riêng tư, hệ thống an ninh đa lớp và cộng đồng cư dân đặc biệt gồm giới giàu, siêu giàu, cùng đội ngũ chuyên gia, nhân sự cấp cao quốc tế. Nền tảng quy hoạch ổn định cùng tệp khách hàng cao cấp giúp bất động sản tại đây duy trì thanh khoản và tỷ suất khai thác dòng tiền vượt trội. Giá thuê nhiều căn biệt thự tại Ciputra đã đạt 4.000 đến gần 6.000 USD/tháng nhưng luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao. Đây đều là những yếu tố quan trọng của bất động sản giá trị thực đang được thị trường đánh giá rất cao hiện nay.

Một dự án thấp tầng tại Ciputra đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao kèm sổ đỏ lâu dài ngay từ Quý 3/2026. Ảnh: Noble Palace Tay Ho - Phân khu Crown Grand Mansion.

Nền tảng quy hoạch vững chắc của Ciputra không chỉ bảo tồn giá trị cho cộng đồng cư dân cũ mà còn trở thành "bệ phóng" đắt giá cho dải sản phẩm cao cấp thế hệ mới. Tại đây, dòng sản phẩm thấp tầng như biệt thự Noble Palace Tay Ho đã sẵn sàng bàn giao kèm sổ đỏ lâu dài ngay từ Quý 3/2026. Tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence cũng đã cất nóc 4/5 tòa tháp, hướng tới mốc bàn giao trong năm 2027.

Làn sóng nguồn cung mới tiếp tục gia tăng tại các quỹ đất tiềm năng như IA25, Q2, CT07, BT8-9… Nổi bật nhất là NobleX West Lake Ha Noi tại ô đất CT5-CT6 do Sunshine Group triển khai. Sở hữu 12 tòa tháp tọa lạc ngay mặt đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake, dự án đang được định hướng đầu tư vượt trội để trở thành tổ hợp Branded Residences biểu tượng mới của Thủ đô.

Tổ hợp căn hộ hàng hiệu NobleX West Lake Hanoi đang được Sunshine Group triển khai thi công, khi hoàn thiện sẽ góp phần định hình diện mạo mới của khu vực Ciputra.

Trong bối cảnh Tây Hồ Tây cùng trục cảnh quan sông Hồng đang trở thành những trung tâm hành chính, tài chính và văn hóa mới của Hà Nội, cuộc đua của dòng tiền lớn không còn dừng lại ở những xu hướng ngắn hạn. Những khu vực sở hữu nền tảng quy hoạch ổn định, minh bạch pháp lý và khả năng quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa trong dài hạn sẽ tiếp tục đóng vai trò là "mỏ neo" an toàn, dẫn dắt thanh khoản và định hình lại chuẩn mực của thị trường bất động sản Thủ đô trong thời gian tới.