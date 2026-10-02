Nắm giữ “kỷ lục kép” thế giới - Vinpearl Safari Phú Quốc “khủng” cỡ nào?

Hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài, được công nhận là “Safari trên đảo bảo tồn số lượng cá thể động vật thuộc nhiều loài lớn nhất thế giới”; và Safari đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận về bảo tồn và phúc trạng động vật.

“Kỷ lục kép” do các tổ chức uy tín thế giới World Records Union – WorldKings và SEAZA trao tặng đã khẳng định chất lượng bảo tồn, chăm sóc và phát triển động vật hoang dã đỉnh cao của Vinpearl Safari Phú Quốc sau hơn 10 năm gia nhập bản đồ safari thế giới.

Hơn một thập kỷ kể từ ngày mở cửa, Vinpearl Safari Phú Quốc đã định hình một “kỳ quan hoang dã” với hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài, quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học trên thế giới. Trong quần thể ấy có nhiều loài quý hiếm và giá trị bảo tồn cao như hổ Bengal, tê giác trắng, sư tử, hươu cao cổ, ngựa vằn, các loài linh dương và linh trưởng.

Nhưng tầm vóc của Safari do Vingroup đầu tư không chỉ nằm ở sự gia tăng số lượng động vật. Trên không gian rộng lớn của Bắc đảo Phú Quốc, các loài được chăm sóc trong những khu vực được thiết kế phù hợp với tập tính và điều kiện sống đặc trưng. Với hệ sinh cảnh, hệ thực vật phong phú cùng những khoảng rừng bán hoang dã nối tiếp nhau tạo nên một thế giới sống có quy mô mà những con số đơn thuần khó truyền tải hết.

Hơn 500 ha kiến tạo một “lãnh địa hoang dã” lớn nhất Việt Nam, hàng đầu thế giới

Được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 500 ha, Vinpearl Safari Phú Quốc là một trong những quần thể chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã quy mô lớn tại Việt Nam, gồm hai không gian chính: Vườn thú mở (Open Zoo) và khu Safari bán hoang dã.

Không gian rộng lớn cho phép hàng nghìn cá thể được chăm sóc trong những vùng sinh cảnh có độ mở lớn, phù hợp với tập tính của từng loài. Trên hành trình khám phá, du khách liên tục bắt gặp những đàn ngựa vằn, linh dương nối nhau qua những khoảng cỏ rộng; hươu cao cổ vươn mình giữa tầng cây xanh; tê giác trắng đồ sộ xuất hiện ngay trong vùng sinh cảnh của chúng.

Trải nghiệm làm nên dấu ấn đặc trưng nhất của Vinpearl Safari Phú Quốc vẫn là hành trình “nhốt người, thả thú” xuyên qua khu bán hoang dã. Du khách ngồi trên xe chuyên dụng, còn các loài động vật tự do di chuyển trong không gian sống rộng lớn của mình. Một đàn ngựa vằn có thể bất ngờ băng ngang lối xe, hươu cao cổ tiến sát cửa kính, tê giác trắng xuất hiện ngay phía trước; ở những phân khu khác, sư tử hay hổ Bengal hiện ra giữa những khoảng rừng bán hoang dã. Mỗi chuyến đi là một cuộc chạm mặt bất ngờ, hồi hộp và khó đoán trước.

Rời khu Safari, khoảng cách giữa con người và thế giới động vật tiếp tục được thu hẹp bằng những trải nghiệm tương tác ở cự ly gần. Với hoạt động cho hươu cao cổ ăn trực tiếp, du khách có thể đứng sát những cá thể cao lớn, tự tay đưa thức ăn và quan sát từng chuyển động và cảm nhận rõ sự gần gũi hiếm có với loài vật vốn thường chỉ được thấy từ xa.

Không gian chim lại mang một sắc thái khác: rực rỡ hơn, giàu chuyển động hơn. Những màn bay lượn, tương tác và trình diễn của nhiều loài biến khu vực này thành một “sân khấu” đầy màu sắc, đồng thời giúp du khách quan sát rõ hơn khả năng vận động, phản xạ và tập tính đặc trưng của từng loài.

Với trẻ nhỏ, Safari trở thành một “lớp học thiên nhiên” khổng lồ. Kiến thức về động vật không nằm trên trang sách mà hiện ra qua từng cuộc gặp, từng hoạt động quan sát và tương tác trực tiếp. Chính cách tiếp cận bằng trải nghiệm khiến hành trình vừa cuốn hút, vừa khơi gợi sự tò mò và tình yêu với thế giới tự nhiên.

Sự kết hợp giữa hành trình bán hoang dã, những cuộc gặp ở cự ly gần và chuỗi trải nghiệm tương tác tạo nên một hành trình khám phá nhiều lớp: có lúc hồi hộp, có lúc choáng ngợp, có lúc lại gần gũi đến khó tin.

Tầm vóc quốc tế được xác lập bằng kỷ lục thế giới đầu tiên của Việt Nam

Ngày 20/4/2024, World Records Union - WorldKings chính thức công nhận Vinpearl Safari Phú Quốc là “Safari trên đảo bảo tồn số lượng cá thể động vật thuộc nhiều loài lớn nhất thế giới”.

Dấu mốc này đưa Vinpearl Safari Phú Quốc vượt ra ngoài phạm vi của một điểm tham quan khám phá thế giới động vật. Để một Safari nằm trên đảo cùng lúc duy trì quần thể hàng nghìn cá thể, độ đa dạng hàng trăm loài và một hệ thống sinh cảnh quy mô lớn đòi hỏi năng lực chăm sóc, bảo tồn và vận hành ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Trước đó, Vinpearl Safari Phú Quốc cũng trở thành vườn thú đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á – SEAZA về công tác bảo tồn và phúc trạng động vật.

Sau hơn một thập kỷ phát triển ở Bắc đảo Phú Quốc, Vinpearl Safari đã phát triển thành một quần thể bảo tồn với hàng nghìn cá thể, hàng trăm loài, nhiều hệ sinh cảnh và một trong những trải nghiệm bán hoang dã đặc trưng nhất và lớn nhất Việt Nam.

Quy mô hàng trăm hecta, hơn 4.000 cá thể cùng những dấu mốc quốc tế đã tạo nên tầm vóc riêng cho Vinpearl Safari Phú Quốc sau hơn một thập kỷ phát triển. Nhưng giá trị lớn nhất của hành trình ấy nằm ở chỗ một “kỳ quan hoang dã” thực sự đã được bồi đắp giữa đảo ngọc – không chỉ gây ấn tượng bằng độ lớn và sự phong phú của thế giới động vật, mà còn bằng năng lực chăm sóc, bảo tồn và duy trì sức sống theo những chuẩn mực ngày càng cao. Từ Phú Quốc, dấu ấn ấy đang góp phần đưa Việt Nam hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ Safari thế giới.