close Đăng nhập

Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương

Yến Linh
Yến Linh

Đúng ngày Rằm tháng Tám, 1.050 học sinh các dân tộc tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNT TH-THCS) Petrovietnam - Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã đón một mùa Trung thu đặc biệt dưới mái trường mới. 

Không chỉ có niềm vui của ngày hội trăng rằm, các em còn được trao thêm những món quà thiết thực và một không gian học tập STEM hiện đại, mở ra thêm những cơ hội khám phá khoa học, công nghệ ngay giữa vùng biên giới.

Ngày 25/9, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình “Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường” tại Trường PTNT TH-THCS Petrovietnam - Phong Thổ. Đây là hoạt động tiếp nối sau lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ngày 5/9, khi ngôi trường chính thức đi vào hoạt động, trở thành mái nhà chung của 1.050 học sinh vùng biên.

1-53.jpg
Lắp ráp mô hình năng lượng xanh.

Từ đầu giờ chiều, không gian trường học vốn quen thuộc với những giờ lên lớp đã trở nên rộn ràng hơn với 6 gian hàng trải nghiệm: làm đèn Trung thu, sáng tạo nghệ thuật, tạo hình bóng bay, trò chơi vận động, STEM vui cùng em và tìm hiểu văn hóa vùng cao. Góc “Petrovietnam cùng em”, “Cây ước mơ” cũng trở thành nơi để các em thỏa sức sáng tạo, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và gửi gắm những ước mơ của mình.

2-57.jpg
Toàn cảnh trường Petrovietnam – Phong Thổ.

Nhưng phía sau niềm vui của một ngày hội Trung thu là câu chuyện lớn hơn về một ngôi trường đang từng bước trở thành điểm tựa để trẻ em vùng biên yên tâm học tập và trưởng thành.

Từ một công trình an sinh đến mái trường của 1.050 học sinh

Trường PTNT TH-THCS Petrovietnam - Phong Thổ là ngôi trường đầu tiên trên cả nước được khởi công ngày 19/8/2025 và hoàn thành tháng 7/2026 theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

3a.jpg
Lãnh đạo Petrovietnam với em học sinh lớp 1 tại khu nội trú của trường.

Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng. Được xây dựng trên diện tích 6,15 ha, với tổng diện tích sàn 27.098 m², trường có 30 lớp học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, khu nội trú cho 860 học sinh, nhà ăn, nhà đa năng, bể bơi cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Sau ngày khai giảng, ngôi trường đã đón 1.050 học sinh thuộc các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Mảng, Cống... đến học tập, trong đó 860 em ở nội trú. Với mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp, nơi đây không chỉ là nơi dạy và học mà còn là không gian sinh hoạt, rèn luyện và chăm sóc học sinh - thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của nhiều em nhỏ vùng cao.

4-35.jpg
Các em cùng các anh chị Đoàn Thanh niên Petrovietnam chơi nhảy sạp.

Trong ngày Trung thu đầu tiên tại trường mới, thầy và trò có dịp nhìn lại chặng đường hình thành ngôi trường. Với Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn, niềm vui không chỉ đến từ cơ sở vật chất khang trang, mà còn từ việc nhà trường được mang tên Petrovietnam - một Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước - trên mảnh đất biên cương.

5-25.jpg
Điều ước giản dị trên “Cây ước mơ”.

Chia sẻ với thầy và trò, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, nhấn mạnh rằng niềm vui của học sinh trong ngày Trung thu hôm nay là một minh chứng sinh động cho ý nghĩa của chủ trương quan tâm đầu tư phát triển giáo dục tại các địa bàn biên giới.

Theo đồng chí Trần Quang Dũng, Petrovietnam trong quá trình phát triển luôn quan tâm đến người lao động, đồng thời phát huy trách nhiệm với cộng đồng, hướng nguồn lực và tình cảm của người Petrovietnam đến những vùng miền còn nhiều khó khăn, đặc biệt là biên giới, hải đảo. Ý nghĩa của công trình vì thế không chỉ nằm ở nguồn kinh phí đầu tư, mà còn ở tình cảm và trách nhiệm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng.

6-14.jpg
Các đại biểu lãnh đạo thăm quan các gian trải nghiệm lễ hội Trung thu.

Từ miền xuôi, những người Petrovietnam đã vượt núi, băng đèo đến Phong Thổ, góp phần tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em vùng biên. Đó cũng là cách để tăng cường kết nối giữa biên giới với nội địa, giữa biên giới với hậu phương, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.

Mang khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng cao

Nếu ngôi trường mới tạo dựng nền tảng về cơ sở vật chất thì Phòng thực hành giáo dục STEM được khánh thành trong ngày Trung thu tiếp tục bổ sung một “mảnh ghép” quan trọng về tri thức.

7-8.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại gian trải nghiệm lễ hội Trung thu.

Phòng STEM do Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ kinh phí; Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) phối hợp lắp đặt thiết bị và xây dựng chương trình giảng dạy. Đây là không gian học tập được trang bị máy tính, thiết bị thí nghiệm và các module thực hành, mô phỏng những nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ và lĩnh vực năng lượng.

8-9.jpg
Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam chia sẻ với thầy và trò trường Petrovietnam – Phong Thổ.

Tại lễ khánh thành, các đại biểu đã tham quan phòng học, nghe giới thiệu về hoạt động giảng dạy STEM và trực tiếp xem những sản phẩm do học sinh thực hiện.

Điều đáng nói, Phòng thực hành STEM tại Phong Thổ được kết nối với mạng lưới hơn 100 phòng STEM đã được Petrovietnam đầu tư tại các địa phương trên cả nước. Từ đó, giáo dục STEM không chỉ dừng lại ở một phòng học hay một ngôi trường, mà từng bước trở thành cầu nối đưa khoa học, công nghệ, phương pháp học tập thực hành và tư duy sáng tạo đến gần hơn với học sinh ở nhiều vùng miền.

9-6.jpg
Các đại biểu cùng các em học sinh thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại trường Petrovietnam – Phong Thổ.

Với học sinh Phong Thổ, những giờ học trong phòng STEM có thể bắt đầu từ những thao tác rất nhỏ: quan sát, thử nghiệm, đặt câu hỏi, tìm cách giải quyết một vấn đề. Nhưng chính từ những trải nghiệm đó, niềm say mê khám phá có thể được hình thành, mở rộng trí tưởng tượng và gợi mở những lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Đây cũng là một nội dung trong hành trình triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, thể hiện định hướng gắn trách nhiệm cộng đồng với khoa học, công nghệ và giáo dục thực hành.

Một mùa Trung thu ấm áp

Cùng với công trình và những giá trị lâu dài cho giáo dục, mùa Trung thu năm nay còn mang đến cho học sinh Phong Thổ những món quà rất gần gũi.

10-6.jpg
Chuyên gia trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) giới thiệu về chương trình học về khoa học, công nghệ lĩnh vực năng lượng.

Công đoàn Petrovietnam cùng Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) trao tặng 1.050 phần quà gồm áo ấm mùa đông, bánh Trung thu, sách vở và đồ dùng học tập. Những món quà không lớn nhưng thiết thực đối với học sinh vùng cao, nhất là khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.

11-3.jpg
Mẫu sản phẩm mô phỏng choòng khoan dầu khí do các em học sinh tạo ra trong một giờ thực hành tại phòng STEM.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu ghi nhận sự đồng hành của Petrovietnam với địa phương và nhà trường, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ đến chăm lo đời sống học sinh. Theo lãnh đạo tỉnh, sự chung tay của các nguồn lực xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện tốt hơn cho giáo dục tại khu vực biên giới.

Ngày hội khép lại bằng các tiết mục nghệ thuật, xiếc - ảo thuật, đố vui, phá cỗ và màn bắn pháo hoa. Trong ánh sáng rực rỡ của đêm hội, những tiếng cười của học sinh hòa cùng niềm vui của thầy cô, phụ huynh và những người đã góp phần xây dựng ngôi trường.

12-3.jpg
Tặng quà cho các em học sinh.

Rồi những gian hàng sẽ được thu dọn, sân trường trở lại với nhịp học tập thường ngày. Nhưng mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới sẽ còn ở lại trong ký ức của 1.050 học sinh.

Một chiếc áo ấm sẽ đồng hành cùng các em qua mùa đông vùng cao. Một cuốn vở mới sẽ đón những nét chữ và những bài học mới. Một phòng STEM sáng đèn sẽ mở ra những giờ học mà ở đó các em được tự mình khám phá, thử nghiệm và đặt câu hỏi.

13-1.jpg
Tặng quà cho các em học sinh.

Và trên tất cả, một ngôi trường khang trang giữa vùng biên giới sẽ trở thành nơi những đứa trẻ dân tộc thiểu số được học tập, sinh hoạt, lớn lên trong sự chăm lo của gia đình, thầy cô và cộng đồng.

14-2.jpg
Đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lai Châu phát biểu.

Từ một công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng, điều còn lại lâu dài hơn những con số chính là giá trị mà ngôi trường có thể tạo ra qua từng thế hệ học sinh.

15-2.jpg
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh.

Ở Phong Thổ, hành trình ấy mới chỉ bắt đầu. Dưới mái trường mang tên Petrovietnam, những ước mơ của trẻ em vùng biên đang có thêm một điểm tựa để lớn lên - từ những bài học hôm nay, từ những trải nghiệm khoa học đầu tiên và từ niềm tin rằng các em luôn được quan tâm, đồng hành trên hành trình tới tương lai.

16-1.jpg
Chăm chú xem các tiết mục biểu diễn.
17-1.jpg
Ánh sáng pháo hoa sáng bừng giữa núi rừng Phong Thổ.

Từ khóa:

#Petrovietnam #PVN #Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Sau 50 năm, Vinamilk tiếp tục được thị trường vốn trao niềm tin

Sau 50 năm, Vinamilk tiếp tục được thị trường vốn trao niềm tin

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX kết nối nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số quốc gia

Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX kết nối nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số quốc gia

Đồng hành cùng Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia” với vai trò nhà tài trợ, Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX mang đến sự kiện góc nhìn từ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực số, với sự tham dự của TS. Phạm Văn Khánh – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện.

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Ngày 22/09, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 (Dialogue of Culture and Knowledge), Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ vinh danh Nam A Bank (NAB) - Thương hiệu vì Văn hóa và Phát triển bền vững UNESCO - Ngân hàng đột phá trong xây dựng và phát triển bền vững gắn chặt lợi ích cộng đồng Nhân văn, Văn hóa thông qua mô hình Ngân hàng Trà.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet. Giai đoạn đầu, Starlink sẽ được trang bị trên 120 tàu bay Vietjet và tiếp tục triển khai trên toàn đội tàu tương lai.

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.

Prima Bay kể câu chuyện “Đến trước bình minh” qua dấu ấn nghệ thuật

Prima Bay kể câu chuyện “Đến trước bình minh” qua dấu ấn nghệ thuật

Ngày 19/9, BIM Land tổ chức sự kiện giới thiệu Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, nơi tinh thần “Đến trước bình minh” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc, ánh sáng và những trải nghiệm giàu cảm xúc. Qua đó, Prima Bay dần hiện lên với phong cách sống phóng khoáng bên vịnh cùng những đặc quyền dành cho cộng đồng chủ nhân tiên phong.

Hành trình của những thanh âm không tuổi

Hành trình của những thanh âm không tuổi

Từ những đối thoại tinh tế của Bach, vẻ duyên dáng trong âm nhạc Godard, chất trữ tình của Bruch đến hành trình cảm xúc mãnh liệt trong Tchaikovsky, đêm hòa nhạc Timeless Masterpieces – Những kiệt tác vượt thời gian tại Nhà hát Hồ Gươm đã đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật nơi thời gian được nối dài bằng âm thanh.

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

KienlongBank vừa ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Visa Signature dành riêng cho giới tinh hoa. Với nhiều đặc quyền, phí chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất thị trường và hoàn tiền không giới hạn, chiếc thẻ không chỉ giúp chủ thẻ quản lý chi tiêu mà còn khẳng định vị thế độc bản qua hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp toàn cầu.

HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam

HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam

HDBank (HoSE: HDB) tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 tại Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam, diễn ra ngày 17/9 tại TP.HCM. Sự kiện năm nay đặt dấu ấn của những doanh nghiệp hàng đầu bên cạnh bước chuyển của thị trường vốn Việt Nam.

Vinamilk mang giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đến người cao tuổi thủ đô

Vinamilk mang giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đến người cao tuổi thủ đô

Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi Việt Nam sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mỗi cuộc hẹn còn là khoảng thời gian dành cho những người quan trọng. Với thẻ OCB Mastercard World 2in1 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), những dịp sum vầy mùa Trung thu càng thêm trọn vẹn nhờ ưu đãi hoàn tiền 10% cho chi tiêu ẩm thực, cùng thiết kế 2in1 tích hợp cả tính năng tín dụng và ghi nợ, giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý tài chính và dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái ưu đãi cao cấp.